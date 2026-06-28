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"Wünschte, sie könnte es miterleben": Diese Ikone moderierte vor 40 Jahren den ersten "Fernsehgarten"

ZDF Fernsehgeschichte

"Wünschte, sie könnte es miterleben": Diese Ikone moderierte vor 40 Jahren den ersten "Fernsehgarten"

28.06.2026, 06.00 Uhr
Vor 40 Jahren ging auf dem Mainzer "Lerchenberg" der erste "Fernsehgarten" über die Bühne. Alles war eine Nummer kleiner. Doch an die "Gärtnerin der ersten Stunde" erinnert sich nicht nur Andrea Kiewel voller Hochachtung.
ZDF-Fernsehgarten
Ein Bild aus den Anfängen des "ZDF-Fernsehgartens": Ilona Christen bei einer Ausgabe im Jahr 1989.  Fotoquelle: ZDF / Renate Schäfer
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel führt aktuell durch die Jubiläumsstaffel des "Fernsehgartens".  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Thomas Lohnes

An den 29. Juni 1986 werden deutsche Fußball-Fans nicht die besten Erinnerungen haben: Die von Franz Beckenbauer trainierte Nationalmannschaft unterlag im WM-Finale in Mexiko-Stadt Argentinien mit 2:3. Positiv besetzt ist das Datum jedoch TV-historisch: Der erste "ZDF-Fersnsehgarten" wurde live vom Sendezentrum am Mainzer Lerchenberg ausgestrahlt. Die neue Open-Air-Show lockte mit "Spielen und Interviews, Mode- und Freizeit-Tipps, spektakulären Darbietungen, Musik und Artistik" – so hieß es damals, vor 40 Jahren, in der Programmankündigung.

Vier Jahrzehnte später gibt es die sonntägliche Unterhaltungsshow noch immer. Andrea Kiewel führt als Moderatorin durch die Jubiläumsstaffel, und sie hat nicht vergessen, wie alles anfing.

So lief die "Fernsehgarten"-Premiere vor 40 Jahren

"Ich wünschte mir, Ilona Christen, die Gärtnerin der ersten Stunde, könnte miterleben, wie aus ihrem kleinen, kleinen Gärtchen dieser prächtige Schlosspark geworden ist", sagte "Kiwi" in der am 10. Mai ausgestrahlten "Fernsehgarten"-Ausgabe. "Ramona und ich sind da in wirklich große Fußstapfen getreten". Kiewel moderiert das Format mit einer kurzen Unterbrechung seit dem Jahr 2000. Ihre Vorgängerin war von 1993 bis 1999 Ramona Leiß.

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Als zum Staffelauftakt Mitte Mai das Intro der Debütsendung samt Luftaufnahme gezeigt wurde, bemerkte Andrea Kiewel: "Schnelle Schnitte waren noch nicht erfunden." Alles war eine Nummer kleiner. Den Pool gab es ebenso wenig wie die großzügige Überdachung. Etwa 800 Menschen hatten sich im Live-Publikum versammelt. Zum Vergleich: Heute sind pro Aufzeichnung bis zu 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 90.000 Quadratmetern am Lerchenberg dabei.

Arm an Höhepunkten war aber auch die Premierenausgabe 1986 nicht. Unter anderem präsentierte Ingrid Peters ihren Song "Über die Brücke geh'n", mit dem sie kurz zuvor Platz 8 bei Eurovision Song Contest belegt hatte. Damals wie heute am Herd: "Fernsehgarten"-Koch Armin Roßmeier.

Ilona Christen starb 2009 im Alter von 58 Jahren

Jedoch prägte in den Anfangsjahren niemand den "Fernsehgarten" so sehr wie Ilona Christen. Mit schillernden Outfits, buntem Brillengestell und viel Pioniergeist brachte Christen die Show auf die Erfolgsspur. Höhepunkte waren waghalsige Stunts wie ein Fallschirmsprung aus 3.000 Meter Höhe auf das Show-Gelände. Insgesamt 77-mal präsentierte die gebürtige Saarbrückerin die Sendung.

Christen verließ den "Fernsehgarten" 1992. Ein Jahr später wechselte sie zu RTL und moderierte dort eine nach ihr benannte Talkshow. Ende 1999 kehrte sie in der Schweiz lebend dem TV-Geschäft den Rücken. "Ich war nie Everybody's Darling", sagte sie 2006 in einem seltenen Interview mit "Hallo Dubai". "Die Leute fanden mich entweder gut oder schlecht. Dazwischen gab's nichts."

Ähnliches könnte man auch über die Show behaupten, mit der sie ab 1986 groß geworden war. Ilona Christen, die 1973 als erste Brille tragende TV-Moderatorin Fernsehgeschichte geschrieben hatte, starb 2009 im Alter von 58 Jahren an einer Blutvergiftung infolge eines schweren Treppensturzes.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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