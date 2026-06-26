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Schatzsuche und Action: "Into the Blue" mit Alba und Walker

Unterwasser-Abenteuer

Schatzsuche und Action: "Into the Blue" mit Alba und Walker

26.06.2026, 12.08 Uhr
von Bernd Fetsch
In "Into the Blue" erleben Jessica Alba und Paul Walker eine actionreiche Schatzsuche in der Karibik. Doch die Entdeckung eines mit Kokain beladenen Flugzeugs bringt sie in Schwierigkeiten.
"Into The Blue"
Bei der Schatzsuche finden Jared (Paul Walker) und Sam (Jessica Alba) nicht nur ein wertvolles Schiffswrack, sondern auch ein abgestürztes Drogenflugzeug.   Fotoquelle: RTL / © 2005 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved
"Into The Blue"
Träumen davon, eines Tages richtig reich zu sein: Rechtsanwalt Bryce (Scott Caan, links) und Tauchlehrer Jared (Paul Walker).   Fotoquelle: RTL / © 2005 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved
"Into The Blue"
Abtauchen mit schönen Menschen: (von links) Bryce (Scott Caan), Amanda (Ashley Scott) Jared (Paul Walker) und Sam (Jessica Alba) finden während eines Tauchgangs ein abgestürztes Flugzeug randvoll mit Kokain.  Fotoquelle: RTL / © 2005 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved
"Into The Blue"
Schöne Bilder von schönen Körpern: Paul Walker und Jessica Alba zeigen sich in "Into The Blue" braungebrannt.  Fotoquelle: RTL / © 2005 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved
"Into The Blue"
Tauchlehrer Jared (Paul Walker) gerät nach dem Fund des Flugzeugwracks ins Visier brutaler Gangster.   Fotoquelle: RTL / © 2005 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All Rights Reserved

Bei einer Rolle, die sich nach Urlaub auf den Bahamas anhört, fällt es schwer, nein zu sagen. Jessica Alba und Paul Walker konnten das offensichtlich nicht. Sonst hätten sie nach dem Studium des Drehbuchs vielleicht dankend abgelehnt. Denn "Into the Blue" (Freitag, 26. Juni, 20.15 Uhr, Nitro) setzt hauptsächlich auf die Inszenierung weiblicher Kurven und muskulöser männlicher Oberkörper. Ach ja: Eine actionreiche Schatzsucher-Story gibt es neben schönen Körpern auch zu sehen.

Jared (Paul Walker) und seine Freundin Sam (Jessica Alba) lieben das Meer – und die Schätze, die auf seinem Grund liegen. Aber das nötige Bergungsequipment ist teuer, weshalb sich der Tauchlehrer von der Ankunft seines betuchten Kumpels Bryce (Scott Caan) viel erhofft. Doch der Geschäftsmann bringt nicht nur seine dubiose neue Flamme Amanda (Ashley Scott) mit, die er am Flughafen aufgerissen hat, sondern auch jede Menge Probleme. Egal, auf den Bahamas geht man in so einem Fall erst einmal tauchen und amüsiert sich.

Schöne Bilder von schönen Körpern

Bei einem Tauchgang entdecken die vier nicht nur ein legendäres Schiffswrack, sondern auch ein abgestürztes Flugzeug, vollgepackt mit Kokain. Und schon bahnt sich ein Konflikt an. Man könnte das Zeug bergen, es verkaufen und davon die Schulden bei fiesen Eintreibern abzahlen. Oder sich Träume erfüllen. Sam beobachtet die Entwicklung besorgt und spricht von Polizei. Doch da haben die Dinge dank der Gier von Bryce und Amanda schon ihren fatalen Lauf genommen. Im Konflikt mit den knallharten Drogendealern der Region geht es für die Freunde jetzt ums Überleben, und dafür müssen sie ihre ganze Geschicklichkeit über und unter Wasser aufbringen.

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Die unattraktiven Tauchgerätschaften wie Flasche, Lungenautomat und Neoprenanzug lässt Regisseur und Wassersportspezialist John Stockwell – er drehte auch den Surferfilm "Blue Crush" – oft beiseite. Seine Protagonisten sind Free Diver – das heißt, sie gehen nur mit einer Maske, Flossen und Bleigurt in die Tiefe. Für den Film bedeutet das schöne Bilder von braun gebrannten Körpern im blau schimmernden Ozean und bessere Optik und Wendigkeit bei den Kampfszenen unter Wasser.

Für die Besetzung der Rollen spielte demnach auch die körperliche Fitness der Schauspieler und ihre Affinität zum Meer eine wichtige Rolle. Bei Jessica Alba und Paul Walker stimmte also nicht nur das Aussehen, sondern auch die Leistungsbereitschaft im Ozean. Schwimmen mit Haien ist auch nicht etwas für jeden, und die Raubfische im Film sind alle echt. Nachbesserungen mit dem Computer gab es angeblich nur beim String-Bikini von Jessica Alba. Er wurde – ein Tribut an die US-Sittenwächter – per Pixel zu einem größeren Badeteil aufgemotzt.

Trockenes Fazit: Unter Wasser hat dieser sonst eher seichte Film durchaus seine Stärken und einige ansehnliche Actionszenen zu bieten.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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