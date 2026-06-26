"Bergdoktor"-Star hat 14 Kilo abgenommen: Ronja Forcher verrät, wie ihr dies gelungen ist

Schauspielerin und "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher hat zuletzt deutlich abgenommen. Insgesamt 14 Kilogramm sind weg. Durch welchen Lebenswandel die 30-Jährige das geschafft hat, hat sie nun selbst verraten.

Wer dieser Tage Gewicht verlieren möchte, der greift mittlerweile oft zu einer der berühmten Abnehmspritzen. "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher setzte dagegen auf andere Methoden, um fitter und gesünder zu werden. Die 30-Jährige zeigte sich zuletzt sichtbar erschlankt und gab nun selbst an, ganze 14 Kilogramm Gewicht verloren zu haben – ohne medizinische Hilfsmittel.

"Das hat mein Leben wirklich verändert – so groß das auch klingen mag", betont Forcher. Wie die Schauspielerin im Interview mit dem "Münchner Merkur" verrät, sei ihr Gewichtsverlust nämlich kein Ergebnis von Ozempic oder ähnlichen Mitteln, sondern das eines über Jahre gewachsenen neuen Lebensstils. Gemeinsam mit ihrem Ehemann habe sie es geschafft, sich in den letzten zwei Jahren neue Routinen anzueignen. "Ein großes Thema ist für uns die Sauna geworden. Ich bin mittlerweile eine überzeugte Saunagängerin und gehe viermal die Woche", erklärt die 30-Jährige.

Diese neue Routine gebe ihr nicht nur viel Kraft, man habe, so erklärt Forscher, danach "automatisch das Bedürfnis, noch mehr für seine Gesundheit zu tun". Sie sei schon immer sehr liebevoll mit sich und ihrem Körper umgegangen, "aber dieser Gesundheitsaspekt ist noch einmal neu dazugekommen."

Ronja Forcher setzt auf gesunde Ernährung und intensive Sporteinheiten Neben neuen Gesundheitsroutinen habe sich auch ihre Einstellung zur Ernährung gewandelt. Wie die Schauspielerin betont, sei Essen für sie früher oft "Trost oder Unterstützung" gewesen: "Heute esse ich bewusster. Und ich habe mich in vielen Podcasts und Büchern über Frauengesundheit und die richtige Ernährung – also vor allem Proteine und Eiweiß – schlau gemacht."

Forcher erklärt, sich schon immer vegetarisch ernährt und frisch gekocht zu haben. Nun wolle sie noch mehr darauf achten, was ihr Körper braucht und so essen, "dass die Knochen stark bleiben und man Muskelmasse aufbaut und erhält, auch mit Blick auf das Alter". Sie betont: "Wenn ich meine Großmutti und meine Mama anschaue, sehe ich, wie essenziell das ist."

Zusätzlich betreibt die Schauspielerin, die in der beliebten Serie "Der Bergdoktor" die Rolle der Lilli Gruber spielt, intensiv Sport: "Ich mache seit drei Jahren sehr intensiv CrossFit, also eine ausgesprochen athletische Sportart mit viel Krafttraining und Gewichtheben", erklärt sie.