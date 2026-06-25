Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"

Als Experte bei MagentaTV beantwortet Jürgen Klopp im Verbund mit Thomas Müller und Mats Hummels zahlreiche Fragen zur aktuell laufenden Fußball-WM. Abseits der Übertragungen wollte sich der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer zu einem bestimmten Thema allerdings nicht äußern. So brach Klopp während eines Medientermins in New York frühzeitig ein Interview ab.

Ein Video der "Deutschen Welle" zeigt, wie eine Journalistin der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt eine Frage über Bastian Schweinsteiger und dessen Äußerungen über die Elfenbeinküste stellt. Der ARD-Experte hatte im Rahmen der Partie des deutschen Gruppengegners gegen die DFB-Elf für Aufsehen gesorgt, indem er die Spielweise der Elfenbeinküste als "wild", "unorthodox", "nicht ganz so taktisch" und ganz generell als "afrikanischen Fußball" bezeichnete. Zu dieser Kontroverse wollte Jürgen Klopp offensichtlich besser nichts sagen.

"Und überraschenderweise sind sie deutsch" Noch während die Reporterin der "Deutschen Welle" ihre Frage formulierte, unterbrach sie der MagentaTV-Experte. "Und jetzt wollen Sie dieses Thema weiterdrehen. Nein, nein, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance diese Frage zu beantworten", entgegnete Jürgen Klopp umgehend.

"Das ist ein ernstes Thema", stellte er klar und erklärte, dass er nicht mal wisse, "was angemessen ist, dazu zu sagen". Jürgen Klopp weiter: "Für Menschen aus Afrika ist es die eine Sache, für andere Menschen ist es eine andere." Anschließend zeigte der 59-Jährige auf das Mikrofon der "Deutschen Welle" und bemerkte sarkastisch: "Und überraschenderweise sind sie deutsch. Das überrascht mich so sehr." Dann bedankte er sich überschwänglich und brach das Interview ab.

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