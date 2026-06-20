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Esther Sedlaczek berichtet von Panikattacke, Therapie und Perfektionsdruck

Mentale Gesundheit

Esther Sedlaczek berichtet von Panikattacke, Therapie und Perfektionsdruck

20.06.2026, 09.00 Uhr
von Paulina Meissner
ARD-Reporterin Esther Sedlaczek berichtet von einer überraschenden gesundheitlichen Krise nach der Geburt ihres ersten Kindes vor sechs Jahren. Eine Panikattacke führte sie in die Notaufnahme. Heute spricht sie offen über ihre Erfahrungen mit postpartaler Depression und die Bedeutung von Therapie.
Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek hat erstmals öffentlich über einen körperlichen Zusammenbruch gesprochen, den sie nach der Geburt ihres ersten Kindes erlitten hatte.  Fotoquelle: SWR / Patricia Neligan

ARD-Reporterin Esther Sedlaczek gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der ARD. Auch dieses Jahr steht die 40-Jährige wieder für die Fußball-WM vor der Kamera. Was bislang nicht bekannt war: Vor einigen Jahren erlitt die Moderatorin in Folge einer postpartalen Depression einen körperlichen Zusammenbruch. Ein Warnsignal ihres Körpers, dass die Journalistin zum Umdenken brachte.

Panikattacke nach Sky-Moderation: Esther Sedlaczek berichtet von Atemnot

Wie Esther Sedlaczek im Gespräch mit dem "Spiegel" berichtet, habe sich der Vorfall vor sechs Jahren ereignet. Nach einer Moderation für Sky sei sie damals nach Hause gefahren und habe sich schlafen gelegt. So wie an vielen anderen Abenden auch. In der Nacht sei sie plötzlich wach geworden und habe über Atemnot und ein Taubheitsgefühl geklagt. "Ich dachte, ich falle gleich um und muss sterben", erinnert sich die Sportmoderatorin gegenüber dem Magazin. Sie sei daraufhin barfuß in den Garten gelaufen – obwohl es regnete. Schließlich sei die Reporterin mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht worden.

Die Panikattacke beschäftigte Sedlaczek dem "Spiegel"-Bericht zufolge noch lange. Wochenlang fürchtete sie, die Symptome könnten zurückkehren. Heute ist die ARD-Moderatorin überzeugt, dass hinter dem Zusammenbruch eine postpartale Depression steckte. Sedlaczeks erste Tochter war damals etwa ein Jahr alt. Eine postpartale Depression kann bis zu einem Jahr nach einer Geburt auftreten. Laut der "Deutschen Depressionshilfe" sind von einer prä- oder postpartalen Depression etwa 10 bis 15 Prozent der Mütter betroffen. Auslöser können unter anderem hormonelle Veränderungen, traumatische Geburten, Stress oder psychische Vorbelastungen sein.

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Esther Sedlaczek spricht über Perfektionsdruck und Therapie

Die ARD-Reporterin erklärt rückblickend über die Zeit: "Ich wollte auf allen Ebenen alles perfekt machen." Sowohl im Beruf als auch im Familienalltag. Doch irgendwann habe ihr Körper schließlich die Reißleine gezogen. Denn mit ihrem großen Ehrgeiz übte sie auch einen enormen Druck auf sich selbst aus. Trotz des beruflichen Erfolgs sei sie nie gänzlich zufrieden mit ihrer Leistung gewesen und habe ständig nach Fehlern gesucht, wie sie berichtet: "Ich bin aus fast jeder Sendung mit dem Gefühl rausgegangen: Das ist nicht gut genug", erzählt sie. "Ich habe mir einen Riesendruck gemacht und hatte keine Freude am Job."

Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Esther Sedlaczek beeindruckt seit über 15 Jahren in der Fußballberichterstattung. Von Sky über ARD bis hin zu persönlichen Highlights wie dem Interview mit Zinedine Zidane – die gebürtige Berlinerin meistert ihren Karriereweg mit Bravour. Privat lebt sie mit ihrer Familie in München.
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

Der Zusammenbruch brachte sie schließlich zum Umdenken. Sedlaczek begann laut eigener Aussage eine Therapie und setzt auf Sport und Yoga, um einen Ausgleich in ihrem Alltag zu schaffen. Vor allem aber habe sie lernen müssen, ihre eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen. "Ich musste lernen, dass es okay ist, einfach mal etwas für mich selbst zu tun", berichtet die ARD-Reporterin. Heute ist Sedlaczek Mutter von drei Kindern. Ihre Tochter kam 2019 zur Welt, ihre zwei Söhne jeweils 2021 und 2025. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA berichtet sie an der Seite von Experte Bastian Schweinsteiger für die ARD.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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