DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby

Manuel Neuer hat große Ziele bei der laufenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko – sportlicher Natur wie auch privater. In sportlicher Hinsicht möchte er natürlich das Maximum aus dem Turnier herausholen, bestenfalls den Titel gewinnen. Und auf persönlicher Ebene hofft der fünfmalige Welttorhüter auf einen Besuch seiner Familie.

Manuel Neuer spricht über Familienbesuch während der WM "Das ist auf jeden Fall ein Ziel", antwortete Neuer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob seine Frau Anika und ihr gemeinsamer Sohn Luca zur WM kommen würden. Sollten sich die beiden zu einem Besuch entschließen, hätten sie eine lange Reise vor sich. Das deutsche WM-Team quartiert in Winston-Salem, einer Kleinstadt im Bundesstaat North Carolina im Osten der USA.

Bislang hatte Neuer per Video-Telefonie mit seiner Familie Kontakt gehalten, was auch mit Blick auf die Zeitverschiebung "ein bisschen schwierig" sei, so der 40-Jährige. Immerhin ist Deutschland North Carolina um sechs Stunden voraus. Insofern ist es nur verständlich, dass sich Neuer über einen Besuch von Anika und Luca "freuen" würde, wie er hinzufügte.

Von der Hochzeit bis zum zweiten Baby: Manuel Neuers Familienglück Eine Reise in die USA ist ohnehin lang und beschwerlich, und sie ist es umso mehr angesichts des Zustandes, in dem sich Anika Neuer befindet. Sie und ihr Mann erwarten nämlich ein zweites Kind. Die Schwangerschaft hatte Manuel Neuer Mitte Mai in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk bestätigt. Erste Berichte darüber hatten bereits im April kursiert.

In welchem Monat Anika Neuer, geborene Bissel, schwanger ist, bleibt indes unklar, das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit. Die Beziehung des Fußballers und der 26-jährigen Handballspielerin war 2020 bekannt geworden. Im November 2023 heirateten die beiden abseits der Öffentlichkeit, knapp vier Monate später, im März 2024. kam Luca zur Welt.

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