Home News Star-News

DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby

Privates Familienglück

DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby

20.06.2026, 09.08 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Torhüter Manuel Neuer will mit der Nationalmannschaft den WM-Titel holen, doch er hat beim Turnier auch ein persönliches Ziel, wie er auf einer Pressekonferenz verriet.
Manuel Neuer
Manuel Neuer würde sich freuen, wenn seine Familie ihn während der WM in den USA besuchen würde.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein

Manuel Neuer hat große Ziele bei der laufenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko – sportlicher Natur wie auch privater. In sportlicher Hinsicht möchte er natürlich das Maximum aus dem Turnier herausholen, bestenfalls den Titel gewinnen. Und auf persönlicher Ebene hofft der fünfmalige Welttorhüter auf einen Besuch seiner Familie.

Manuel Neuer spricht über Familienbesuch während der WM

"Das ist auf jeden Fall ein Ziel", antwortete Neuer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob seine Frau Anika und ihr gemeinsamer Sohn Luca zur WM kommen würden. Sollten sich die beiden zu einem Besuch entschließen, hätten sie eine lange Reise vor sich. Das deutsche WM-Team quartiert in Winston-Salem, einer Kleinstadt im Bundesstaat North Carolina im Osten der USA.

Bislang hatte Neuer per Video-Telefonie mit seiner Familie Kontakt gehalten, was auch mit Blick auf die Zeitverschiebung "ein bisschen schwierig" sei, so der 40-Jährige. Immerhin ist Deutschland North Carolina um sechs Stunden voraus. Insofern ist es nur verständlich, dass sich Neuer über einen Besuch von Anika und Luca "freuen" würde, wie er hinzufügte.

Derzeit beliebt:
>>Esther Sedlaczek berichtet von Panikattacke, Therapie und Perfektionsdruck
>>"Der Zürich-Krimi" in der ARD: Christian Kohlund ermittelt in "Borchert und die dunklen Schatten"
>>"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026" bei 3sat: Klassikabend mit den Wiener Philharmonikern
>>Joshua Kimmich im Porträt: ZDF-Doku zeigt den DFB-Kapitän ungewöhnlich nah

Von der Hochzeit bis zum zweiten Baby: Manuel Neuers Familienglück

Eine Reise in die USA ist ohnehin lang und beschwerlich, und sie ist es umso mehr angesichts des Zustandes, in dem sich Anika Neuer befindet. Sie und ihr Mann erwarten nämlich ein zweites Kind. Die Schwangerschaft hatte Manuel Neuer Mitte Mai in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk bestätigt. Erste Berichte darüber hatten bereits im April kursiert.

Esther Sedlaczek berichtet von Panikattacke, Therapie und Perfektionsdruck
ARD-Reporterin Esther Sedlaczek berichtet von einer überraschenden gesundheitlichen Krise nach der Geburt ihres ersten Kindes vor sechs Jahren. Eine Panikattacke führte sie in die Notaufnahme. Heute spricht sie offen über ihre Erfahrungen mit postpartaler Depression und die Bedeutung von Therapie.
Mentale Gesundheit
Esther Sedlaczek

In welchem Monat Anika Neuer, geborene Bissel, schwanger ist, bleibt indes unklar, das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit. Die Beziehung des Fußballers und der 26-jährigen Handballspielerin war 2020 bekannt geworden. Im November 2023 heirateten die beiden abseits der Öffentlichkeit, knapp vier Monate später, im März 2024. kam Luca zur Welt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase
So geht es weiter
Spieler von Deutschland und Curacao spielen um den Ball.
WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Joshua Kimmich spielt Fußball.
MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
Nächstes Deutschland-Spiel bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeit, Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
Helene Fischer und Thomas Müller: Überraschendes Duo sorgt für WM-Gefühl
Musikalisches WM-Highlight
Helene Fischer und Thomas Müller
Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Tim Mälzer scheiterte mit Bewerbung als DFB-Koch: "Wurde gar nicht in Betracht gezogen"
Mälzer und die Nationalelf
Tim Mälzer
Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
Ehe seit Jahrzehnten: Was Barbara Wussows Beziehung so besonders macht
Stille große Liebe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Turnier ist laut Hirschhausen "mit Abstand die klimaschädlichste WM"
Hitzealarm bei der WM
"Breakfast Club"
Animationsfilm über einen friedlichen Stier: Ein Film über Mut, Sanftheit und Anderssein
"Ferdinand – Geht STIERisch ab!"
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Diese WM-Spiele laufen heute (20.6.) und in der Nacht im TV
WM-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Westeros in Brand: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"House Of The Dragon"
"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
"Eiskalt": Stefan Mross schockiert über das Ende seiner ARD-Show
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Anja Knauer ehrlich: "Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee"
Grill-Interview
Anja Knauer schaut ernst.
Beatrice Egli stellt klar: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
ARD-Doku begleitet Wolfgang Niedeckens BAP auf dem Weg zum Jubiläumskonzert
"Verdamp lang her – 50 Jahre BAP"
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
"Transformers One"
Transformers One
Anspruchsvoller Krimi zwischen Elite-Schule und Ost-West-Seilschaften
"Tod im Internat (1)"
Tod im Internat (1)
Umstrittene Romanverfilmung: Dieser Disney-Film trieb alle auf die Barrikaden
Disney-Kontroversen
"Der Glöckner von Notre Dame"
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Die Bachelors": Sebastian verweigert Rosenvergabe und sorgt für Schockmoment
Gerüchteküche brodelt
Die Bachelors
25 Jahre später: "Fast & Furious" soll zu Paul Walkers Ursprungsidee zurückkehren
Action-Kultreihe
The Fast and the Furious (2001)
Neue Kinofilme: "The Death of Robin Hood", "Backrooms" und "LOL 2.0" starten
Kino-Highlights der Woche
The Death of Robin Hood
"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer
Das hat sie vor
Maybritt Illner trägt ein Kleid und lächelt.
Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt
Früher Ruhm
Daveigh Chase
Judith Rakers meldet sich nach Instagram-Pause mit traurigen Nachrichten
Große Trauer
Judith Rakers