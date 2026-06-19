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"Verdamp lang her": Doku über 50 Jahre BAP und das Jubiläumskonzert in Köln

"Verdamp lang her – 50 Jahre BAP"

ARD-Doku begleitet Wolfgang Niedeckens BAP auf dem Weg zum Jubiläumskonzert

19.06.2026, 07.30 Uhr
von Eric Leimann
BAP feiert 50 Jahre Musikgeschichte mit einem Jubiläumskonzert und einem Dokumentar-Film in der ARD-Mediathek. Die Band um Wolfgang Niedecken hat 13 Nummer-eins-Alben hervorgebracht und prägte die deutsche Rockgeschichte maßgeblich.
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Wolfgang Niedecken wurde in diesem Frühjahr 75 - und seine Band BAP 50 Jahre alt. Grund genug, um mit einem Dokumentarfilm zurückzublicken. "Verdamp lang her - 50 Jahre BAP" erzählt die unglaubliche Geschichte von BAP - und zeigt, wie einflussreich die Band war.  Fotoquelle: WDR
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
BAP bei einem Auftritt, 1981: Anfangs traf man sich nur, um "einen Kasten Bier leerzuproben".  Fotoquelle: WDR
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Die Musiker Thees Uhlmann (rechts) und Wolfgang Niedecken schätzen sich gegenseitig. Man stand schon öfter gemeinsam auf der Bühne.   Fotoquelle:  WDR/good karma productions/Jörg Adams
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Auf Tour zu sein, war immer Wolfgang Niedeckens Antrieb, um neue Musik zu schreiben.  Fotoquelle:  WDR/good karma productions/Jörg Adams
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Im Sommer und Spätherbst sind sie noch einmal auf Tour: die deutsche Musiklegende BAP. Allerdings ist Wolfgang Niedecken das letzte verbliebene Mitglied der Urbesetzung.  Fotoquelle:  WDR/good karma productions/Jörg Adams

Nicht viele Bands können behaupten, seit 50 Jahren zu existieren und dabei 13 Nummer-eins-Alben veröffentlicht zu haben. Vor allem nicht, wenn die Band im Dialekt singt. Im Kölschen, genauer gesagt. Ein Dialekt, den bei BAP dennoch die ganze Welt versteht, wenn auch vielleicht nur "gefühlt". 1976, mitten im Zivildienst, gründete Wolfgang Niedecken eine Gruppe, die deutsche Rockgeschichte schreiben sollte.

WDR
Verdamp lang her – 50 Jahre BAP
Dokumentarfilm • 19.06.2026 • 20:15 Uhr

Sie traf sich zunächst in wechselnder Besetzung, um – wie es in der Bandlegende heißt – "einen Kasten Bier leerzuproben". Der Name BAP entstammte einem Spitznamen Niedeckens: "Bapp" nannte er seinen Vater, eine Aussprache aus dem Unkeler Platt, woher die Familie Niedecken stammte. Als für den ersten Auftritt ein Name fürs Plakat gebraucht wurde, wurde aus "Bapp" kurzerhand "BAP" – weil zwei P auf der Bassdrum optisch nicht überzeugten. Am 30. März 2026 ist Wolfgang Niedecken 75 Jahre alt geworden. Für den Film "Verdamp lang her – 50 Jahre BAP" blickt Peter Scharf auf die Geschichte der Band und seines Frontmannes zurück. Und er lässt viele prominente Gratulanten zu Wort kommen.

Wie BAP von der Kölner Garagenband zur Rock-Institution wurde

Unter anderem nennt Musiker und Autor Thees Uhlmann Niedecken den "Lyrik-GOAT" und Clueso holt ihn für seine Version von "Verdamp lang her" auf die Bühne. Selbst Campino von den Toten Hosen schwärmt davon, wie BAP ihn geprägt habe, dabei kommen er und seine Band doch aus der Kölner "Konkurrenzstadt" Düsseldorf. Der erste öffentliche Auftritt von BAP fand im Juli 1977 im Mariensaal in Köln-Nippes statt – mit zwei akustischen Gitarren und Perkussion. Damals ahnte kaum jemand, dass aus der kleinen Kölner Garagenband eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockgruppen aller Zeiten werden würde.

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Das erste Album, "Wolfgang Niedecken's BAP rockt andere kölsche Leeder", erschien im November 1979 beim Kölner Indie-Label Eigelstein Musikproduktion, noch ganz im Geist der lokalen Szene. Nach dem Wechsel zu EMI Electrola und dem Album "Für Usszeschnigge!" (1981) erreichte man dann schon Platz eins in den deutschen Albumcharts.

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22 Top-10-Alben: Die beeindruckende Bilanz von BAP

Für ihren Flirt mit dem Mainstream musste die Band zwar Kritik aus der Kölner Szene einstecken, doch der Erfolg gab ihr recht. Im Sommer 1982 spielte BAP als Vorgruppe der Rolling Stones im Müngersdorfer Stadion in Köln, als erste deutsche Band war man beim WDR-Rockpalast-Festival auf der Loreley-Freilichtbühne zu sehen. Was BAP von anderen Formationen unterschied, war nicht nur der unverwechselbare Kölschrock-Sound, sondern auch die politische Haltung. Ihre Texte, wie etwa beim berühmten Song "Kristallnaach" (1982), beschäftigten sich mit gesellschaftlichen Themen in einer Zeit, in der deutschsprachiger Rock kaum politisch war. Niedeckens musikalische Vorbilder hörte man dabei stets heraus: Bob Dylan, die Kinks, die Rolling Stones und Bruce Springsteen, mit dem ihm eine persönliche Freundschaft verbindet.

Von insgesamt 27 BAP-Alben erreichten 22 die deutschen Top 10, 13 belegten Platz eins. Die Bandgeschichte verlief allerdings nicht ohne Verwerfungen. In den späten 90-er-Jahren verließen wichtige Mitglieder die Gruppe: 1999 trennten sich Lead-Gitarrist Klaus "Major" Heuser und Keyboarder Alexander "Effendi" Büchel von BAP. Niedecken formte die Band immer wieder neu, und nach dem Ausstieg weiterer Mitglieder kündigte er 2014 an, zukünftig unter dem Namen Niedeckens BAP in wechselnden Formationen aufzutreten.

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50 Jahre BAP: Jubiläumskonzert im Kölner Stadion ausverkauft

Das Jubiläumsjahr 2026 krönt nun fünf Jahrzehnte Bandgeschichte: Am 10. Juli 2026 spielt Niedeckens BAP ein Jubiläumskonzert im Kölner Stadion, das binnen kurzer Zeit ausverkauft war. Ebenso verhielt es sich mit einer "Warm-Ups"-Tournee durch Clubs und kleine Hallen, die bereits am 26. Juni auf den Weg macht. Unter dem Titel "Fünfzig Jahre BAP – Die Zielgerade" folgt ab November jedoch noch eine große Tournee durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Film zeigt die Proben für diese Konzerte, die an der Nordsee in St. Peter-Ording stattfinden. So kann man schon mal einen Blick auf die aktuelle Besetzung der Band werfen und rückblickende Gedanken zu 50 Jahren BAP einfangen. Der Film steht zur Ausstrahlung bereits ab 15. Juni in der ARD-Mediathek für Verfügung.

Verdamp lang her – 50 Jahre BAP – Fr. 19.06. – WDR: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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