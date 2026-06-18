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"Neben der Spur – Amnesie": Kritik zum 3sat-Thriller mit Ulrich Noethen

Hamburger Gedächtnislücken

"Neben der Spur – Amnesie": Kritik zum 3sat-Thriller mit Ulrich Noethen

18.06.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Kommissar Vincent Ruiz wird aus der Elbe gerettet und gerät selbst unter Verdacht. Psychiater Jo Jessen soll ihm helfen, die Wahrheit zu finden.
Neben der Spur - Amnesie
Kommissar Vincent Ruiz (Juergen Maurer, links) hat seine Erinnerung verloren. Kann Seelendoktor Joe Jessen (Ulrich Noethen) helfen, diese zurückzubringen?  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Neben der Spur - Amnesie
Joe Jessen (Ulrich Noethen) feiert mit Frau Nora (Petra van de Voort) und Tochter Charlotte (Anna Loos' und Jan Josef Liefers' Tochter Lilli Liefers) Geburtstag.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Neben der Spur - Amnesie
Auch Joachim Król ist mit von der Partie: In der Rolle des Philip Kampmann spielt er einen Kollegen von Ruiz, der mit der Untersuchung von dessen Fall betraut wird.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Neben der Spur - Amnesie
Kommissar Vincent Ruiz (Juergen Maurer) kämpft auch mal mit harten Bandagen. Der Verdächtige Höfert (Jens Harzer) wurde vor einiger Zeit für den Mord an Lilli Holsten verurteilt, doch hat er das Mädchen wirklich umgebracht? Die Leiche von Lilli wurde nie gefunden. Und was hat der alte Fall mit dem aktuellen zu tun?  Fotoquelle: ZDF / Manju.de
Neben der Spur - Amnesie
Kommissar Ruiz (Juergen Maurer) hat sein Gedächtnis verloren. Unterstützt von Kollegin Anna (Marie Leuenberger), versucht er, die eigene jüngste Vergangenheit zu rekonstruieren.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Neben der Spur - Amnesie
Seine Mutter (Hildegard Schmahl) hat ein Päckchen für Vincent Ruiz (Juergen Maurer). Er hatte es sich anscheinend selbst zugeschickt, bevor er seine Erinnerung an die letzten Tage verlor.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden

Zwischen 2015 und 2022 verfilmte das ZDF acht der Thriller-Bestseller von Michael Robotham über den an Parkinson erkrankten Psychiater Jo Jessen mit Ausnahmeschauspieler Ulrich Noethen in der Hauptrolle. Im Rahmen des 3satKrimisommers wiederholt der Sender nun drei der Filme. Los geht es mit dem zweiten Fall "Neben der Spur – Amnesie" von 2015. Im ersten Film ("Adrenalin") noch eher Sidekick, wurde er in "Amnesie" zum zweiten Hauptdarsteller: Kommissar Vincent Ruiz, gespielt vom österreichischen Burgschauspieler Juergen Maurer ("Vorstadtweiber"). Zu Beginn des Krimis (Buch und Regie: Cyrill Boss, Philipp Stennert) wird der solitäre Ermittler angeschossen und komatös aus der Elbe gefischt. Als Ruiz erwacht, verdächtigt man ihn eines schweren Verbrechens.

3sat
Neben der Spur – Amnesie
Thriller • 18.06.2026 • 20:15 Uhr

"Neben der Spur – Amnesie": Kommissar Ruiz wird selbst zum Verdächtigen

Der Hamburger Kommissar erfährt, dass er von einem führerlos treibenden Boot in den Fluss gefallen sein muss, wobei das Wassergefährt vom Blut verschiedener Menschen besudelt ist. Ist der umnachtete Ermittler schuld daran? Vom Dienst suspendiert, beginnt er mit eigenen Nachforschungen. Dabei soll ihm Jo Jessen als psychiatrische Fachkraft helfen, sein Gedächtnis wiederzufinden. Auch der drei Jahre alte Entführungsfall eines kleinen Mädchens wird neu aufgerollt. Das Kind kam nie zurück, aber auch eine Leiche fand man nie. Es scheint, als hätten Ruiz' Probleme – er ermittelte damals in dem Fall – und das verschwundene Kind etwas miteinander zu tun.

Michael Robothams Thriller-Reihe im ZDF-Gewand

Der australische Romanautor Michael Robotham lässt seinen Helden, Joseph O'Loughlin, zwar in London agieren, aber am "Eindeutschen" liegt es nicht, dass wie der Vorgänger auch Fall zwei die Nachhaltigkeit eines Jahrmarktfeuerwerks besitzt. Ulrich Noethen, der dem ZDF einst die grandiose, aber wohl zu anspruchsvolle und deshalb kurzlebige Reihe "Kommissar Süden" nach Friedrich Anis Krimis schenkte, wurde hier in einen dunklen Hochglanzthriller verfrachtet, dessen Problem seine hanebüchenen Geschichten sind.

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Robothams Bücher, die mehr vom lakonischen Sprachwitz und den Introspektionen der Hauptfigur leben als von ihren brillanten Plots, sind Gebrauchsliteratur für Leser, die mit streng nach Baukastensystem verschraubten Geschichten kein Problem haben. Selbst die finale Kehrtwende, dass dann eben alles doch nicht so war, wie man eben noch dachte, gehört bei "Neben der Spur" fast schon standardmäßig dazu.

3satKrimisommer zeigt weitere Filme aus "Neben der Spur"

Am Donnerstag, 25. Juni, und am Donnerstag, 2. Juli, sind in der Primetime der vierte und der achte Film der Reihe bei 3sat noch einmal zu sehen: "Dein Wille geschehe" und "Die andere Frau".

Neben der Spur – Amnesie – Do. 18.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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