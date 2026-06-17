Home News TV-News

"Donna Leon – Endlich mein": Kritik zum ARD-Krimi mit Uwe Kockisch

"Donna Leon – Endlich mein"

ARD zeigt Brunetti-Doppel: Mord und Mysterien in Venedig

17.06.2026, 07.30 Uhr
von Wilfried Geldner
Das Erste zeigt zwei "Donna Leon"-Filme am Stück. In "Endlich Mein" kehrt eine Sopranistin ans Teatro La Fenice zurück, während Commissario Brunetti in einem brisanten Fall ermittelt.
"Donna Leon - Endlich mein"
Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) und Ehefrau Paola (Julia Jäger) sind gespannt auf das Comeback der Operndiva Petrelli. Die Karten sind leider ausverkauft.  Fotoquelle: ARD Degeto / Nicolas Maack
"Donna Leon - Endlich mein"
Andrea Santello (Edin Hasanovic) ruft zum Streik vor der Oper auf. Der Bruder der ermordeten Garderobiere ist in den Augen von Vice-Questore Patta dringend tatverdächtig.  Fotoquelle: ARD Degeto / Nicolas Maack
"Donna Leon - Endlich mein"
Gemeinsam mit Signorina Elettra (Annett Renneberg) vernimmt Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) den Verdächtigen Andrea Santello (Edin Hasanovic).   Fotoquelle: ARD Degeto Film / Nicolas Maack
"Donna Leon - Endlich mein"
Vice-Questore Patta (Michael Degen, links) will eine schnelle Lösung und macht Druck auf Commissario Brunetti (Uwe Kockisch).  Fotoquelle: ARD Degeto / Nicolas Maack
"Donna Leon - Endlich mein"
Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) und Sergente Vianello (Karl Fischer) müssen einen Anschlag und einen Mord aufklären.  Fotoquelle: ARD Degeto Film / Nicolas Maack
"Donna Leon - Endlich mein"
Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) ahnt, dass sich hinter der unscheinbaren Fassade von Anne-Sophie Lemieux (Lucie Aron) etwas Dunkles verbirgt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film / Nicolas Maack

2019 ermittelte Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) in seinem letzten Fall "Stille Wasser". Was den Fans der "Donna Leon"-Reihe seither bleibt, sind die Wiederholungen, die das Erste regelmäßig zeigt. Während die Fußballweltmeisterschaft weiterhin die Programme dominiert, greift die ARD an diesem Mittwochabend auf Bewährtes zurück und zeigt gleich zwei "Brunetti"-Krimis am Stück. Los geht es mit "Endlich mein" (2018), dem 24. (Fernseh-)Fall.

ARD
Donna Leon – Endlich mein
Kriminalfilm • 17.06.2026 • 20:15 Uhr

"Donna Leon – Endlich mein": Brunetti ermittelt am Teatro La Fenice

Jemand hat es auf die ehemals gefeierte Sopranistin und Darstellerin der Tosca in Puccinis gleichnamiger Oper abgesehen. "Warum bloß?", müssen sich Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) und sein fleißiger Helfer Sergente Vianello (Karl Fischer) fragen. Flavia Petrelli (Leslie Malton), die auch schon im fünften "Donna Leon"-Film "Venezianisches Finale" (2003) zu sehen war, kehrt nach Venedig zurück, um dort ein gewagtes Comeback in der Rolle der Tosca zu feiern.

Die Nerven der in die Jahre gekommenen Diva liegen blank, zumal am Theater soeben ein Streik im Gange ist. Erst wird ein Theater-eigenes Taxi-Boot in Brand gesetzt, und dann wird auch noch eine den Streik brechende Garderobiere (Cornelia Gröschel) ermordet. Deren Bruder (Edin Hasanovic), Anführer der Bühnengewerkschaftler, gerät zumindest in den Augen von Brunettis Chef Patta in Verdacht, denn er ist entflohen. Gespielt wird Letzterer von Michael Degen, der im April 2022 starb.

Derzeit beliebt:
>>"Madame Sidonie in Japan": Kritik zum romantischen Drama mit Isabelle Huppert
>>"Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's!": Alle Infos zur ARD-Doku über junge Briten
>>Diese WM-Spiele laufen heute (17.6.) und in der Nacht im TV
>>Sie war zweimal Bond-Girl: Was macht eigentlich Maud Adams?

Stalkerin bedroht Sopranistin Flavia Petrelli in Venedig

Leider wissen Brunetti und Sergente Vianello nicht zuletzt dank der schlauen Computerexpertin Signorina Elettra (Annett Renneberg) sehr bald schon Besseres: Eine Stalkerin zieht ums Operngemäuer und plant für "ihren" Star ein höchst spektakuläres blutiges Bühnenende.

Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Esther Sedlaczek beeindruckt seit über 15 Jahren in der Fußballberichterstattung. Von Sky über ARD bis hin zu persönlichen Highlights wie dem Interview mit Zinedine Zidane – die gebürtige Berlinerin meistert ihren Karriereweg mit Bravour. Privat lebt sie mit ihrer Familie in München.
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

Uwe Kockisch, immerhin ein zuverlässiger Ermittler mit Charisma, der stets sein Deutsch-Sein vergessen lässt, wirkt in diesem 24. Fall der Reihe eher lakonisch desinteressiert. In Film fünf hatte er einst Joachim Król als Guido Brunetti abgelöst. Nach seinem Abschied von der Figur, seit 2003 in 22 Folgen von Kockisch mit der Mühsal und der Würde eines von Gesetzesübertretern geplagten Kommissars gespielt, war der im Dezember 2025 verstorbene Darsteller unter anderem in Gastrollen wie in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" und dem Krimi "Allmen und das Geheimnis des Koi" (2023) zu sehen.

ARD zeigt zwei "Donna Leon"-Krimis am Mittwochabend

Im Anschluss an "Donna Leon – Endlich mein" ist ein Fall von 2013 zu sehen: "Donna Leon – Auf Treu und Glauben", der 19. Film der Reihe. Darin muss Commissario Brunetti aus seinem Sommerurlaub nach Venedig zurückkehren, um den Mord an einem Tribunal-Gerichtsdiener aufzuklären.

Donna Leon – Endlich mein – Mi. 17.06. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Michelle wird zu „Wakan“: Warum der Schlagerstar jetzt ein völlig neues Leben beginnt
Neuanfang
Halbtotale Aufnahme, Schlagersängerin Michelle, lächelnd, mit einer Hand am Kinn, Blick an Kamera vorbei in die Ferne
Kabel Eins zeigt "Der Tag, an dem die Erde stillstand" mit Keanu Reeves und Jennifer Connelly
Remake den Sci-Fi-Klassikers
"Der Tag, an dem die Erde stillstand"
Mysteriöse Ereignisse in Nordholm: Was geschah mit der Familie Thomsen?
"Die verschwundene Familie (1)"
Die verschwundene Familie (1)
Diese WM-Spiele laufen heute (16.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Guide
Fußball-Weltmeisterschaft
"Die Katze": NDR zeigt bitteres Ehedrama mit Götz George und Hannelore Hoger
Beklemmendes Kammerspiel
Die Katze
ARD-Reporter Tom Bartels spricht über WM-Politik und teure Tickets
Kritik an der FIFA
Tom Bartels
Lola Weippert spricht über Feminismus, Sexismus und ihr "Lolaland"
Frauen-Befürworterin
Lola Weippert
Beatrice Egli und Florian Silbereisen kommen sich beim „Schlagerbooom“ näher
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
"Hubert ohne Staller": Serien-Polizeiwagen löst echten Einsatz aus
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Neuer 007? Idris Elba spricht Klartext über die James-Bond-Gerüchte
Darsteller packt aus
Idris Elba
Silbereisen, Beatrice Egli & Co: Hier wohnen Deutschlands Schlagerstars
Ammersee & mehr
Ein Bergdorf von oben.
Turnier ist laut Hirschhausen "mit Abstand die klimaschädlichste WM"
Hitzealarm bei der WM
"Breakfast Club"
Jürgen Klopp: Die wahre Geschichte hinter seiner 50.000-Euro-Uhr
Seltenes Sammlerstück
Jürgen Klopp
So hat sich Beatrice Egli im Laufe ihrer Karriere verändert!
20 Bilder
Beatrice Egli lächelt.
Pinguin-Entführung: WM-Experte schockiert Moderatorin mit Geständnis – die "fällt vom Glauben ab"
Skurrile Tierliebe
Lutz Pfannenstiel
Anja Knauer: "Meine Extrawurst beim Grillen ist alles außer Wurst"
Grill-Interview
Anja Knauer schaut ernst.
"Pinar Atalay": DGB-Chefin Yasin Fahimi spricht über Buh-Rufe gegen Friedrich Merz
Rentenreform
"Pinar Atalay"
Jessica Haller spricht offen über Depressionen und Aufenthalt in der Psychiatrie
Ihr Weg zurück ins Leben
Jessica Haller
Nach 20 Jahren ist Schluss: Großer Einschnitt bei „Let’s Dance“
Beliebte Tanz-Show
Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi schauen ernst.
"Fernsehgarten"-Fans nach Sturz von Marina Marx hemmungslos: "Wem kann man noch trauen"
Playback-Kritik
ZDF-Fernsehgarten
Fußballfieber im ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb buhte das Publikum "Bergdoktor" Hans Sigl aus
Fußball-Fauxpas
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Sebastian Lege hört beim ZDF auf: Das steckt hinter seinem Abschied
Nach 13 Jahren
Sebastian Lege lacht.
Vom rockigen Kurzhaarschnitt bis zur braven Bluse: So sah Andrea Kiewel früher aus
Optischer Wandel
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
"Sinn und Sinnlichkeit": Emma Thompson und Kate Winslet in Jane-Austen-Verfilmung
Preisgekröntes Meisterwerk
Sinn und Sinnlichkeit
"Ich brauche diesen Abstand zu allem": Beatrice Egli ganz privat
Privates Refugium
Beatrice Egli lächelt.
Nach "emotionaler Achterbahn": Laura Papendick ist wieder Mutter geworden
Mit Alexander Hindersmann
Laura Papendick und Alexander Hindersmann
Nach 13 Jahren: "BesserEsser" Sebastian Lege verlässt das ZDF
Lege verlässt ZDF
Sebastian Lege
Queere Familien kämpfen: Die Hürden von Regenbogenfamilien
"37°: Meine ziemlich bunte Familie"
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Credit Suisse: Der größte Bankskandal der Schweiz in einer Doku beleuchtet
"Gier – Der Fall der Credit Suisse"
"Gier - Der Fall der Credit Suisse"