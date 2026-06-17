"Donna Leon – Endlich mein": Kritik zum ARD-Krimi mit Uwe Kockisch

2019 ermittelte Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) in seinem letzten Fall "Stille Wasser". Was den Fans der "Donna Leon"-Reihe seither bleibt, sind die Wiederholungen, die das Erste regelmäßig zeigt. Während die Fußballweltmeisterschaft weiterhin die Programme dominiert, greift die ARD an diesem Mittwochabend auf Bewährtes zurück und zeigt gleich zwei "Brunetti"-Krimis am Stück. Los geht es mit "Endlich mein" (2018), dem 24. (Fernseh-)Fall.

Donna Leon – Endlich mein Kriminalfilm • 17.06.2026 • 20:15 Uhr

"Donna Leon – Endlich mein": Brunetti ermittelt am Teatro La Fenice Jemand hat es auf die ehemals gefeierte Sopranistin und Darstellerin der Tosca in Puccinis gleichnamiger Oper abgesehen. "Warum bloß?", müssen sich Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) und sein fleißiger Helfer Sergente Vianello (Karl Fischer) fragen. Flavia Petrelli (Leslie Malton), die auch schon im fünften "Donna Leon"-Film "Venezianisches Finale" (2003) zu sehen war, kehrt nach Venedig zurück, um dort ein gewagtes Comeback in der Rolle der Tosca zu feiern.

Die Nerven der in die Jahre gekommenen Diva liegen blank, zumal am Theater soeben ein Streik im Gange ist. Erst wird ein Theater-eigenes Taxi-Boot in Brand gesetzt, und dann wird auch noch eine den Streik brechende Garderobiere (Cornelia Gröschel) ermordet. Deren Bruder (Edin Hasanovic), Anführer der Bühnengewerkschaftler, gerät zumindest in den Augen von Brunettis Chef Patta in Verdacht, denn er ist entflohen. Gespielt wird Letzterer von Michael Degen, der im April 2022 starb.

Stalkerin bedroht Sopranistin Flavia Petrelli in Venedig Leider wissen Brunetti und Sergente Vianello nicht zuletzt dank der schlauen Computerexpertin Signorina Elettra (Annett Renneberg) sehr bald schon Besseres: Eine Stalkerin zieht ums Operngemäuer und plant für "ihren" Star ein höchst spektakuläres blutiges Bühnenende.

Uwe Kockisch, immerhin ein zuverlässiger Ermittler mit Charisma, der stets sein Deutsch-Sein vergessen lässt, wirkt in diesem 24. Fall der Reihe eher lakonisch desinteressiert. In Film fünf hatte er einst Joachim Król als Guido Brunetti abgelöst. Nach seinem Abschied von der Figur, seit 2003 in 22 Folgen von Kockisch mit der Mühsal und der Würde eines von Gesetzesübertretern geplagten Kommissars gespielt, war der im Dezember 2025 verstorbene Darsteller unter anderem in Gastrollen wie in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" und dem Krimi "Allmen und das Geheimnis des Koi" (2023) zu sehen.

ARD zeigt zwei "Donna Leon"-Krimis am Mittwochabend Im Anschluss an "Donna Leon – Endlich mein" ist ein Fall von 2013 zu sehen: "Donna Leon – Auf Treu und Glauben", der 19. Film der Reihe. Darin muss Commissario Brunetti aus seinem Sommerurlaub nach Venedig zurückkehren, um den Mord an einem Tribunal-Gerichtsdiener aufzuklären.

Donna Leon – Endlich mein – Mi. 17.06. – ARD: 20.15 Uhr

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