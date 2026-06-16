Home News TV-News

"Meine ziemlich bunte Familie": Alle Infos zur ZDF-Reportage über Regenbogenfamilien

"37°: Meine ziemlich bunte Familie"

Queere Familien kämpfen: Die Hürden von Regenbogenfamilien

16.06.2026, 07.30 Uhr
von Friederike Hilz
Die ZDF-Reportage "37°" beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Regenbogenfamilien in Deutschland stellen müssen. Von rechtlichen Hindernissen bis zu gesellschaftlichen Vorurteilen – der Film zeigt eindrucksvoll die Realität queerer Paare.
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Um ihre eigene kleine Familie zu gründen, mussten Jasmin (rechts) und Lara zahlreiche Hürden überwinden. In der "37°"-Reportage "Meine ziemlich bunte Familie begleitet Filmemacherin Denise Jacobs sie ein Jahr lang.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kröger
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Oskar verbringt gerne Zeit mit seinem leiblichen Vater Herbert, dessen Mann Christian und seinem Stiefbruder Valentin. Von links: Oskar, Herbert, Christian und Valentin.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kröger
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Oskar (Mitte) hat drei Mütter und zwei Väter. Für den Zehnjährigen ist seine Regenbogenfamilie ganz normal.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Auch Oskars leibliche Mutter Judith (links) und ihre Ex-Frau Andrea zählen zu seiner großen Familie.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kröger
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Lara (links) hat die gemeinsame Tochter ausgetragen, Jasmin spendete ihr die Eizelle. Dafür fuhr das Paar nach Österreich.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kröger
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Jasmin wird nicht automatisch als Mutter ihrer kleinen Tochter anerkannt. Dafür muss sie erst einen langwierigen Adoptionsprozess hinter sich bringen.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kröger

Voller Liebe blicken Jasmin und Lara auf ihre kleine Tochter. Der Weg, um sie endlich in den Armen halten zu können, war alles andere als einfach – weil die Eizellenspende in Deutschland verboten ist, reiste das Paar nach Österreich. Und es geht noch weiter: Denn rein rechtlich ist nur eine der beiden bei der Geburt Mutter geworden. "Die Tatsache, dass wir momentan eine Geburtsurkunde haben, in der Lara als Mutter steht und der Platz mit dem zweiten Elternteil leer ist, fühlt sich total ungerecht an", sagt Jasmin in der "37°"-Reportage "Meine ziemlich bunte Familie" (ab 16. Juni auch in der ZDF-Mediathek).

ZDF
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Reportage • 16.06.2026 • 22:15 Uhr

Obwohl die beiden Frauen verheiratet sind, obwohl das kleine Mädchen biologisch gesehen Jasmins Tochter ist, wird sie in Deutschland nicht als Mutter anerkannt. Dazu muss die junge Familie erst ein langes und belastendes Adoptionsverfahren hinter sich bringen. Filmemacherin Denise Jacobs begleitet sie bei diesem zermürbenden Prozess. Sogenannte "Regenbogenfamilien", wie es Lara und Jasmin sind, stehen oft vor rechtlichen und gesellschaftlichen Hindernissen. Wie sehr diese den Familienalltag belasten, fängt Filmemacherin Denise Jacobs in der ZDF-Reportage ein.

"37°: Meine ziemlich bunte Familie" begleitet Oskars große Regenbogenfamilie

Laut Statistischem Bundesamt gab es 2024 in Deutschland 31.000 Regenbogenfamilien mit minderjährigen Kindern. Darunter auch Oskars große Familie. Der Zehnjährige aus München hat drei Mütter, zwei Väter und einen Stiefbruder. Was für andere ungewohnt und vielleicht auch unvorstellbar klingt, das ist für ihn ganz normal. Dazu gehören seine leibliche Mutter Judith, ihre Ex-Frau Andrea, Rita, Oskars Stiefmutter und Judiths Partnerin, und ihr Sohn Valentin. Auch Herbert, Oskars leiblicher Vater, und sein Mann Christian zählen zur Familie.

Derzeit beliebt:
>>"Gier – Der Fall der Credit Suisse": Alle Infos zur ARTE-Doku über die Großbank
>>"ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps": Alle Infos zur Doku über deutsche Städte
>>"Die verschwundene Familie": Kritik zum 3sat-Krimidrama mit Heino Ferch
>>Diese WM-Spiele laufen heute (16.6.) und in der Nacht im TV

"Viele Menschen bringen natürlich auch viele Bedürfnisse mit sich, und das hat auch eine größere Fragilität, umso mehr Eltern es sind", erklärt Judith mit Blick auf ihre Regenbogenfamilie in der ZDF-Reportage. Besonders deutlich wird das nach ihrer Trennung von Rita, die das Familienleben erst einmal auf den Kopf stellt. Wie soll es weitergehen, wenn Judith und Oskar ausgezogen sind? Wie lässt sich ein sicheres Umfeld für die beiden (Stief-)Söhne aufrechterhalten? Judith, Rita, Andrea, Herbert und Christian stellen sich diesen Fragen offen und ehrlich in dem "37°"-Beitrag.

"Wer wird Millionär?"-Rekord: Diese Frau gewann als einzige Kandidatin mehr als eine Million
Am Pfingstsonntag wird bei "Wer wird Millionär?" um eine höhere Summe als sonst gespielt: Im "großen Zocker-Special" winkt ein Gewinn von zwei Millionen Euro. Es wäre ein neuer Rekord: In der Geschichte der RTL-Quizshow schaffte es nur eine einzige Kandidatin, über eine Million Euro mit nach Hause zu nehmen.
Zocker-Special
Nadja Sidikjar

ZDF-Reportage zeigt neue Familienbilder jenseits von Vater, Mutter, Kind

Filmemacherin Jacobs zeigt dabei eindrücklich, dass eine Familie längst nicht mehr nur "Vater, Mutter, Kind" bedeutet: Liebe, Vertrauen und Geborgenheit lassen sich – allen gesellschaftlichen Vorurteilen und Hindernissen zum Trotz – in ganz unterschiedlichen Konstellationen finden.

37°: Meine ziemlich bunte Familie – Di. 16.06. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Maite Kelly spricht über Empty-Nest-Syndrom nach Auszug ihrer Tochter
Emotionales Geständnis
Maite Kelly
DFB-Team erzielt Torrekord und holt starke TV-Quote beim WM-Start
Historischer WM-Auftakt
Deutschland gegen Curaçao
Chaos auf dem Land: Wenn Jäger die Ruhe stören
"Jagen auf Französisch"
"Jagen auf Französisch"
Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-Weltmeisterschaft
Fußball-Weltmeisterschaft
"Die Toten vom Bodensee – Die Messias": Kritik zum ZDF-Krimi mit Alina Fritsch
Geheimnisvolle Stradivari
"Die Toten vom Bodensee - Die Messias"
Historische WM-Momente: Deutschland und seine unvergesslichen Siege
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
Kostenlos im TV? WM 2026: So sehen Sie die Spiele
Fußball-Übertragung
WM 2026
Per Mertesacker reichten 50 Seiten von Christoph Kramers Roman
Literarische Premiere
Per Mertesacker, Christoph Kramer
Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: So wird sich die Show verändern
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
Charlotte Würdig heißt jetzt wieder Engelhardt – und lockt für RTL "Bad Boyfriends" in die Falle
Toxische Beziehungen
Bad Boyfriends
Iran bei der WM 2026: Omid Nouripour kritisiert FIFA und politische Belastung
Enormer Druck
Omid Nouripour
Anne Schedeen ist tot: Die "Alf"-Familie verliert ein weiteres Mitglied
Mutter aus der Kultserie
Anne Schedeen
Angelina Jolie als Lara Croft: Warum Paramount vor ihrer Besetzung gewarnt wurde
25 Jahre "Lara Croft: Tomb Raider"
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
"Die Katze": NDR zeigt bitteres Ehedrama mit Götz George und Hannelore Hoger
Beklemmendes Kammerspiel
Die Katze
ARD-Reporter Tom Bartels spricht über WM-Politik und teure Tickets
Kritik an der FIFA
Tom Bartels
Lola Weippert spricht über Feminismus, Sexismus und ihr "Lolaland"
Frauen-Befürworterin
Lola Weippert
Sängerin übernimmt Rolle in SAT.1-Spin-off: Beatrice Egli wird TV-Star
Schlagerstar auf dem Bildschirm
Beatrice Egli
Die größten TV-Pannen der WM-Geschichte: Als Millionen Zuschauer plötzlich im Dunkeln saßen
WM-TV-Pannen
Claudia Leitte, Jennifer Lopez und Pitbull bei der Eröffnungsshow der WM 2014 in Brasilien.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen kommen sich beim „Schlagerbooom“ näher
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
Bond-Geheimnis gelüftet: Warum James Bond die Nummer 007 trägt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
"Der perfekte Mann": Dieser Star ist George Clooneys James-Bond-Favorit
007-Spekulationen
George Clooney lächelt breit.
"Hubert ohne Staller": Serien-Polizeiwagen löst echten Einsatz aus
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Beatrice Egli ganz ehrlich: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Ein Mann und Beatrice Egli sitzen auf einer Mauer vor dem Kölner Dom.
Oliver Geissen abseits der Kamera: So lebt er mit Christina Plate
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
Gold, Öl und Piranhas – die grausamen Schicksale der Bond-Girls
Tragische Filmfiguren
Elektra King in "Die Welt ist nicht genug" (1999)
Neuer 007? Idris Elba spricht Klartext über die James-Bond-Gerüchte
Darsteller packt aus
Idris Elba
"Maxton Hall" Staffel 3: Alle Infos zum großen Serien-Finale
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
"Miss Daisy und ihr Chauffeur": Ein unterhaltsames Plädoyer für Toleranz und Verständnis
Oscargekrönter Klassiker
Miss Daisy und ihr Chauffeur
Das sind die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill
Spencer & Hill Klassiker
Vier Fäuste für ein Halleluja