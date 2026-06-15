"Jagen auf Französisch": Alle Infos zur ZDF-Gesellschaftskomödie mit Camille Lou

Chaos auf dem Land: Wenn Jäger die Ruhe stören
Die akute Wohnungsnot ist ein weit verbreitetes Problem in europäischen Großstädten. Diejenigen, die es mitunter am härtesten trifft, sind Familien mit kleinen Kindern. Von einer erzählt die französisch-belgische Gesellschaftskomödie "Jagen auf Französisch" (Buch: Antonin Fourlon, Regie: gemeinsam mit Frédéric Forestier) aus dem Jahr 2023, die das ZDF nun zu später Stunde als Free-TV-Premiere zeigt.
Adélaϊde (Camille Lou) und Simon (Hakim Jemili) leben gemeinsam mit ihren Kindern Romy (Romy Blondel) und Léon (Marceau Cojan) sowie der Katze Cachette in einem kleinen Appartement in Paris. Der zur Verfügung stehende Platz ist begrenzt. So begrenzt, dass die Eltern eines Tages die Reißleine ziehen: Sie wollen raus aus der Stadt und aufs Land ziehen.
"Jagen auf Französisch": Neues Zuhause wird zum Jagdrevier
Das vielversprechende Angebot einer Maklerin aus St. Hubert du Bois kommt da gerade recht: Sie verspricht ein großes Haus auf einem riesigen Grundstück mit Garten zu einem mehr als fairen Preis. Adélaϊde und Simon sind begeistert. Sie sagen sofort zu, ohne die im Kaufvertrag enthaltene Auflage genau zu verstehen.
Deren Tragweite offenbart sich den entsetzten Großstädtern im September: Die Jagdsaison beginnt, und wie sich herausstellt, dürfen Bernard (Didier Bourdon), Michel (Jean-François Cayrey), André (André Penvern) und allen anderen begeisterten Jägern des Ortes fortan bis Mitte Februar wann immer sie möchten, das Grundstück der Familie betreten, um im Garten und im angrenzenden Wald Tiere zu schießen. Doch nicht alle der Hobbyjäger sind so treffsicher, wie sie selbst meinen ...
Französische Komödie im ZDF mit Slapstick und Gesellschaftskritik
"Jagen auf Französisch" ist eine Komödie, die typisch für Frankreich ist: Eine gesellschaftskritische Geschichte wird hier mit temporeichem Humor und einer Portion alberner Slapstick gemischt. Im Dezember 2025 erschien in den französischen Kinos bereits ein zweiter Film, in dem der Sohn des Präsidenten der Jäger mit seiner Ankunft im Dorf für Chaos sorgt.
Jagen auf Französisch – Di. 16.06. – ZDF: 00.15 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH