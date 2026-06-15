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"Jagen auf Französisch": Alle Infos zur ZDF-Gesellschaftskomödie mit Camille Lou

"Jagen auf Französisch"

Chaos auf dem Land: Wenn Jäger die Ruhe stören

15.06.2026, 14.34 Uhr
von Elisa Eberle
In der Komödie "Jagen auf Französisch" zieht eine Familie aus Paris aufs Land, um der Wohnungsnot zu entkommen. Doch die Idylle trügt: Die Jagdsaison bringt unerwartete Herausforderungen mit sich.
"Jagen auf Französisch"
Im Wald hinter seinem neuen Haus trifft Simon (Hakim Jemili) ungeahnt auf ein Wildschwein.   Fotoquelle: ZDF / Starman FIlms - Curiose Films - TF1 Studio – UGC - TF1 Films Prod.
"Jagen auf Französisch"
Die Maklerin (Chantal Ladesou) schafft es schnell, der Pariser Familie das renovierungsbedürftige Haus auf dem Land schmackhaft zu machen.   Fotoquelle: ZDF / Starman FIlms - Curiose Films - TF1 Studio – UGC - TF1 Films Prod.
"Jagen auf Französisch"
Simon (Hakim Jemili) und Adélaϊde (Camille Lou) freuen sich über ihr neues Zuhause.   Fotoquelle: ZDF / Starman FIlms - Curiose Films - TF1 Studio – UGC - TF1 Films Prod.
"Jagen auf Französisch"
So möchte wohl niemand gern geweckt werden: Simon (Hakim Jemili, links) und seine Frau Adélaϊde (Camille Lou) werden in ihrem Garten von den Jägern Michel (Jean-François Cayrey, zweiter von rechts) und Bernard (Didier Bourdon) überrascht.   Fotoquelle: ZDF / Starman FIlms - Curiose Films - TF1 Studio – UGC - TF1 Films Prod.
"Jagen auf Französisch"
Je länger Simon (Hakim Jemili), Adélaϊde (Camille Lou, Mitte) und ihre Kinder (im Bild: Romy Blondel) in ihrem neuen Haus leben, umso mehr verstehen sie, worauf sie sich beim Kauf eingelassen haben.   Fotoquelle: ZDF / Starman FIlms - Curiose Films - TF1 Studio – UGC - TF1 Films Prod.

Die akute Wohnungsnot ist ein weit verbreitetes Problem in europäischen Großstädten. Diejenigen, die es mitunter am härtesten trifft, sind Familien mit kleinen Kindern. Von einer erzählt die französisch-belgische Gesellschaftskomödie "Jagen auf Französisch" (Buch: Antonin Fourlon, Regie: gemeinsam mit Frédéric Forestier) aus dem Jahr 2023, die das ZDF nun zu später Stunde als Free-TV-Premiere zeigt.

ZDF
Jagen auf Französisch
Komödie • 17.06.2026 • 00:15 Uhr

Adélaϊde (Camille Lou) und Simon (Hakim Jemili) leben gemeinsam mit ihren Kindern Romy (Romy Blondel) und Léon (Marceau Cojan) sowie der Katze Cachette in einem kleinen Appartement in Paris. Der zur Verfügung stehende Platz ist begrenzt. So begrenzt, dass die Eltern eines Tages die Reißleine ziehen: Sie wollen raus aus der Stadt und aufs Land ziehen.

"Jagen auf Französisch": Neues Zuhause wird zum Jagdrevier

Das vielversprechende Angebot einer Maklerin aus St. Hubert du Bois kommt da gerade recht: Sie verspricht ein großes Haus auf einem riesigen Grundstück mit Garten zu einem mehr als fairen Preis. Adélaϊde und Simon sind begeistert. Sie sagen sofort zu, ohne die im Kaufvertrag enthaltene Auflage genau zu verstehen.

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Deren Tragweite offenbart sich den entsetzten Großstädtern im September: Die Jagdsaison beginnt, und wie sich herausstellt, dürfen Bernard (Didier Bourdon), Michel (Jean-François Cayrey), André (André Penvern) und allen anderen begeisterten Jägern des Ortes fortan bis Mitte Februar wann immer sie möchten, das Grundstück der Familie betreten, um im Garten und im angrenzenden Wald Tiere zu schießen. Doch nicht alle der Hobbyjäger sind so treffsicher, wie sie selbst meinen ...

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Französische Komödie im ZDF mit Slapstick und Gesellschaftskritik

"Jagen auf Französisch" ist eine Komödie, die typisch für Frankreich ist: Eine gesellschaftskritische Geschichte wird hier mit temporeichem Humor und einer Portion alberner Slapstick gemischt. Im Dezember 2025 erschien in den französischen Kinos bereits ein zweiter Film, in dem der Sohn des Präsidenten der Jäger mit seiner Ankunft im Dorf für Chaos sorgt.

Jagen auf Französisch – Di. 16.06. – ZDF: 00.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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