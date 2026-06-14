Home News TV-News

Details zu neuen „Dr. Nice“-Folgen: Darum geht es in Staffel 4

Neue Folgen der ZDF-Serie

"Dr. Nice" Staffel 4: Dramen, Liebe und Überraschungen erwartet!

14.06.2026, 10.35 Uhr
von Alina Altendorf
Die erfolgreiche ZDF-Serie "Dr. Nice" geht in die vierte Runde. Mit spannenden Entwicklungen und emotionalen Momenten kehrt Dr. Moritz Neiss auf die Bildschirme zurück.
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
Am Set von "Dr. Nice" wird wieder fleißig gedreht: Mit Patrick Kalupa (l.) als Dr. Moritz Neiss in der Hauptrolle arbeitet das ZDF derzeit an der vierten Staffel. Auch Maximilian Grill (r.) als Dr. Florian Schmidtke und Josefine Preuß (m.) in der Rolle der Charlie Winkler sind mit von der Partie.  Fotoquelle: ZDF / Rudolf Wernicke

Der nicht ganz so nice, sondern eher egozentrische Dr. Neiss bekommt eine vierte Staffel. Bei Zuschauenden ist die ZDF-Serie allzeit beliebt. Sie läuft sonntagabends parallel zum Tatort. Staffel drei erreicht Rang zwei bei den Einschaltquoten. Rund vier Millionen Menschen lockt die Serie pro Folge vor die Bildschirme.

Was bisher geschah …

Den ehemaligen Chirurgen verschlägt es an die deutsch-dänische Grenze nach Störkersand. Nach einem schweren Unfall kann er die Finger seiner Hand nicht mehr bewegen und folglich nie wieder operieren. Im Förde-Krankenhaus, seinem Arbeitsplatz, trifft er auf seinen ehemaligen Kommilitonen Dr. Florian Schmidtke, mit dem er sich nicht gerade blendend versteht.

Das geschah in Staffel drei von „Dr. Nice“

Im Finale der zweiten Staffel wurde Dr. Moritz Neiss an seiner gelähmten Hand operiert. Dabei erlitt er einen Herzstillstand und musste von Chefarzt Dr. Schmidtke reanimiert werden. Seitdem plagen Neiss Flashbacks an den OP-Saal und Depressionen. In Staffel drei nimmt er seine psychischen Leiden in Angriff. Er entwickelt sich und lernt, für Beziehungen zu kämpfen, die ihm wichtig sind - wie die zu Charlie Winkler. Im Finale der dritten Staffel möchte Charlie zu ihren Eltern nach Stralsund ziehen. Dr. Neiss hält ihren Wagen auf, sie fährt trotzdem, kehrt jedoch am Abend zurück. Gerade als er die Hand nach Charlies ausstreckt, kann er seine steifen Finger plötzlich wieder bewegen. Überraschung Nummer zwei: Die beiden erwachen nackt am Strand.

Derzeit beliebt:
>>Skandal-"Tatort" soll nie wieder gezeigt werden: Schauspielerin darüber empört
>>Esther Sedlaczek privat und ihr Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
>>"From": Die Geheimnisse gehen in die nächste Runde!
>>Bekannter "Tatort"-Star stößt zu "Gangs of London": Das ist bisher bekannt

Darum geht’s in Staffel vier der ZDF-Serie

Jana Schmidtke, die Ehefrau von Dr. Florian Schmidtke, wird die neue Vertrauensperson und Gleichstellungsbeauftragte des Förde-Krankenhauses. Das sorgt für Spannungen zwischen den hassliebenden Dr. Neiss und Dr. Schmidtke. Zu allem Überfluss muss Neiss aus Jannes Hotel ausziehen und wohnt daraufhin vorübergehend bei Familie Schmidtke. Er kauft sich im Laufe der Staffel ein Hausboot und lässt es in den Hafen vor Jannes Hotel ziehen, „weil er etwas oder jemanden wirklich zu vermissen scheint“, verrät Serienproduzent Raiser. Außerdem erwarte die Dr. Nice-Fans „Hochzeitsglocken, Schwangerschaftsalarm, Unfall, Koma, lachende, weinende, liebende und nackte Menschen, neue medizinische Rätsel, die Neiss auf gewohnte Art löst sowie große und kleine Wehwehchen“, sagt Raiser. Moritz’ Finger sind seit der Liebesnacht mit Charlie übrigens wieder steif.

Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Esther Sedlaczek beeindruckt seit über 15 Jahren in der Fußballberichterstattung. Von Sky über ARD bis hin zu persönlichen Highlights wie dem Interview mit Zinedine Zidane – die gebürtige Berlinerin meistert ihren Karriereweg mit Bravour. Privat lebt sie mit ihrer Familie in München.
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

(Neuer) Cast von „Dr. Nice“

Die alten Hasen bleiben dem Cast treu. Damit es gewohnt humorvoll turbulent zugeht, sorgen:
Patrick Kalupa als Dr. Moritz Neiss
Josefine Preuß als Charlie Winkler
• Maximilian Grill als Dr. Florian Schmidtke
• Teresa Rizos als Jana Schmidtke
• Brigitte Zeh als Janne Andersen
• Bruno F. Apitz als Hartmut Peddersen

Tanja Schleiff stößt als durchgedrehte Pastorin zu „Dr. Nice“ hinzu. Neu sind auch: Alexander Schubert, Anna Fischer, Janina Elkin und Franziska Junge. Sie spielen in einzelnen Folgen der neuen Staffel Hauptrollen.

"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Immer freitags versuchen Promis die kniffeligen Fragen in der ARD-Quizshow "Quizduell-Olymp" zu beantworten. Welche Gäste nehmen in dieser Woche die Herausforderung an? Hier bekommen Sie immer den aktuellen Überblick.
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.

Die Sendetermine von „Dr. Nice“

Wann genau die sechs neuen Folgen im ZDF zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Los geht’s vermutlich im Herbst 2026. Fest steht aber, dass die 90-minütigen Folgen wieder am Stück gezeigt werden. Zudem werden sie voraussichtlich vorab in der ZDF-Mediathek streambar sein. Aktuell schreiben die Drehbuchautoren übrigens fleißig an der fünften Staffel, auch wenn noch nicht sicher ist, ob sie wirklich produziert werden wird.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Andrea Kiewel über belastende Phase: „Vier Wochen lang dachte mein Mann an Scheidung“
Kiwi im Wandel
Andrea "Kiwi" Kiewel
Quotenüberraschung zum WM-Start: ZDF stellt Turnier in Katar deutlich in den Schatten
ZDF-Quotenerfolg
Raul Jimenez
WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele
Das kosten die Spots
Jamie Leweling schießt in einem Länderspiel aufs finnische Tor.
Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Weinberg": Kritik zum ARD-Krimi mit Philipp Hochmair
Wiener Winzer-Clan
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Weinberg
Stefan Mross spricht über seinen großen Lebenstraum nach "Immer wieder sonntags"
Karriere des Volksmusikstars
Stefan Mross
Unterhose und Co.: Auf diese Show-Rituale schwören die Schlagerstars
Aberglaube im Rampenlicht
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Die Wahrheit über DSDS-Karrieren: Nicht alles glänzt
DSDS-Erfolge
2013: Beatrice Egli
"Noch nie so verzweifelt": Dieses Interview mit Til Schweiger verfolgt Ina Müller bis heute
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
"Im Netz der Gier": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn
Thriller-Drama
Im Netz der Gier
So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Stefan Mross schockiert über das ARD-Vorgehen: "So etwas macht man nicht"
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Andrea Kiewel gibt Einblicke in ihren Alltag in Tel Aviv
Leben in Israel
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
ARD-Korrespondentin Mareike Aden erklärt, wie der Brexit der Musikbranche schadet
Brexit-Auswirkungen
Mareike Aden im Interview
"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: So wird sich die Show verändern
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
Schicksalhafte Begegnung: Wie Helene Fischer und Thomas Seitel zusammenfanden
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Treffen im Stadion: Helene Fischer veröffentlicht Video mit Thomas Müller
Gemeinsame Sache
Video auf Instagram: Helene Fischer und Thomas Müller machen gemeinsame Sache.
Robert De Niro als furchteinflößender Ex-Häftling in "Kap der Angst"
Psychothriller
Kap der Angst
Alternative TV-Programme zur WM 2026: Superhelden und Romanzen
TV-Highlights
"Riddick - Chroniken eines Kriegers"
"Adel verpflichtet": In diesem Komödienklassiker stirbt eine Hollywoodstar gleich achtmal
Meisterstück des schwarzen Humors
Adel verpflichtet
"Sportschau: Deutschland – Curacao": Alle Infos zur Übertragung in der ARD
WM-Auftakt
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
"Tod eines Mädchens": Kritik zum Krimi mit Anja Kling auf 3sat
Nordholm-Krimi
Tod eines Mädchens
"Terra X History: Kriegsverbrechen – Wenn der Staat zum Täter wird": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Kriegsverbrechen
Terra X History: Kriegsverbrechen - Wenn der Staat zum Täter wird
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze": Kritik zur ZDF-Romanze mit Leni Adams
Romantische Wiederholung
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Diese WM-Spiele laufen heute (14.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Kai Havertz
"Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Orientexpress-Doku
"Terra X: Orientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte"
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
WM 2026 im Free-TV: Für Fans gibt es eine bittere Überraschung
Spiele nur im Abo
WM 2026
Experten sprachlos: Was geschah im WM-Studio?
Schweigen im Studio
Benni McCarthy
Star Trek IV: Der Film, der seiner Zeit voraus war
Zeitreise-Abenteuer
Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart