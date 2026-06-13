Experten sprachlos: Was geschah im WM-Studio?

Während in Mexiko große Euphorie nach dem 2:0-WM-Auftaktssieg herrschte, überwog bei südafrikanischen Anhängern die große Enttäuschung. Einen schwachen Auftritt, zwei harmlose Torschüsse und zwei Rote Karten hatte Südafrika bei seiner Niederlage im Eröffnungsspiel zustande gebracht. Da hatten offenbar auch die TV-Experten der "Bafana Bafana", wie die Nationalmannschaft auch genannt wird, wenig darüber zu sagen.

Als der afrikanische Sender SportyTV im Anschluss der Partie ins Studio zu den drei anwesenden Experten schaltete, hüllten diese sich in den Mantel des Schweigens. Kein Wort brachten die Ex-Nationalspieler Südafrikas Benni McCarthy, Quinton Fortune und Aaron Mokoena heraus. Nach etwa 15 Sekunden hakte der Moderator noch mal irritiert nach: "Okay, was sagen wir? Was sagen wir? Was lief schief in diesem Spiel?" Die Antworten blieben abermals aus.

"Das ist echt der Gipfel der Komik" Unter einem Video auf Reddit, das die kuriose TV-Schalte zeigt, amüsieren sich viele Nutzerinnen und Nutzer. "Das ist echt der Gipfel der Komik", lacht ein User und ein anderer fantasiert scherzhaft darüber, wie das Gespräch im Vorfeld abgelaufen sein könnte: "Dürfen wir fluchen? Nein. Dann sagen wir nichts." Ein Kommentar attestiert dem Clip "wahnsinniges Meme-Potenzial".

Viele können die Reaktion der ehemaligen Nationalspieler gut verstehen. "Kein Wunder, das war ehrlich gesagt eine der schlechtesten Leistungen, die ich je von einem Profiteam gesehen habe", schreibt ein Fan. Auch der Top-Kommentar zieht ein vernichtendes Urteil über die Performance Südafrikas. Darin heißt es: "Ziemlich krass, wie weit der südafrikanische Fußball anscheinend abgerutscht ist."

Südafrika trifft als Nächstes am Donnerstag, 18. Juni, um 18 Uhr (deutsche Zeit) auf Tschechien. Das ZDF und MagentaTV übertragen. Für Mexiko geht es am Freitag, 19. Juni, um 3 Uhr nachts gegen Südkorea exklusiv bei MagentaTV weiter.