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"Midsommar": Kritik zum Horrorfilm mit Flroence Pugh im ZDF

Skandi-Horror

"Midsommar": Kritik zum Horrorfilm mit Flroence Pugh im ZDF

12.06.2026, 10.41 Uhr
von Maximilian Haase
Der Horrorfilm "Midsommar" zeigt die dunklen Seiten einer schwedischen Dorfgemeinschaft. Mit Florence Pugh in der Hauptrolle entfaltet sich ein schockierendes Szenario voller subtilen Wahnsinns und blutiger Rituale.
Midsommar
Oh! Mein! Gott! - Wir verraten nicht, was diese beiden gerade beobachten, sagen aber, dass Jack Reynor und Florence Pugh in "Midsommar" als ahnungslose Touristen absolut überzeugen.  Fotoquelle: ZDF/Csaba Aknay
Midsommar
Eigentlich wollte Dani (Florence Pugh) auf andere Gedanken kommen, als sie ihren Freund Christian (Jack Reynor, rechts) und dessen schwedischen Kommilitonen Pelle (Vilhelm Blomgren) in die Kommune begleitete.  Fotoquelle: ZDF/Csaba Aknay
Midsommar
Gunnel Fred verkörpert die kultische Anführerin der verstörenden Dorfgemeinschaft.  Fotoquelle: ZDF/Csaba Aknay
Midsommar
"Midsommar" weiß durch seinen weitestgehend subtilen Horror zu überzeugen.  Fotoquelle: ZDF/Csaba Aknay
Midsommar
Das perfekte Sinnbild für den Horror im schwedischen Midsommar: Florence Pugh liefert in Ari Asters Film eine Meisterleistung ab.  Fotoquelle: ZDF/Csaba Aknay

IKEA, Elche, Köttbullar – die Liste der Klischees über Schweden ist lang. Dass es sich bei dem skandinavischen Land jedoch um einen besonders barbarischen Ort mit menschenverachtenden Ritualen handelt, hört man eher selten. Genau diese diskursive Lücke schloss 2019 der Horrorfilm "Midsommar", der großartige Kritiken bekam und zahlreiche Preise einheimste. Das ZDF zeigt den fürwahr packenden, mithin genial gefilmten Schocker in der Nacht auf Sonntag als Wiederholung im Spätprogramm.

ZDF
Midsommar
Drama • 14.06.2026 • 02:30 Uhr

Die Diskussionen um den zweiten Film des damals erst Anfang 30-jährigen Regisseurs Ari Aster, der bereits 2018 mit seinem Debüt "Hereditary" begeisterte, haben natürlich ihren Grund: Was könnte Schwedenurlaubs- und Möbelhaus-verwöhnte westliche Zuschauer schließlich mehr verstören als die schier unerträgliche Verknüpfung von hübsch-romantischer Skandi-Gastfreundschaft und den brutalen Abgründen eines heidnischen Kults?

Zunächst kommen die Anhänger des Letzteren als nette und naturgemäß hübsche Bewohner einer kleinen Siedlung im schwedischen Nirgendwo daher, denen Brauchtumspflege und Zusammenhalt anscheinend sehr am Herzen liegen. Besucht werden sie von den Hauptfiguren der Handlung, die sich gemeinsam aus den USA auf den weiten Weg machen. Anthropologiestudent Christian (Jack Reynor) will gemeinsam mit seinen Kumpels die Heimat des befreundeten schwedischen Gaststudenten Pelle (Vilhelm Blomgren) besuchen – auch, um für seine Abschlussarbeit über den Midsommar-Brauch zu recherchieren. Begleitet wird die Gruppe spontan von Christians Freundin Dani (Florence Pugh), die erst vor kurzer Zeit ein schweres Familienschicksal erlitten hat und fortan zur Hauptfigur des Schockers gerät.

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Apropos Schock: Schockmomente existieren in "Midsommar" zwar in ausreichender Menge – auf billige Effekte ist der Film jedoch nicht ausgerichtet. Was den Zuschauer wirklich fassungslos zusehen lässt, ist der subtile Wahnsinn, das Grauen unter der Oberfläche der vorgeblich heilen Welt des naturverbundenen Clans. Denn so scheint es zunächst: Neun Tage lang wollen die Freunde an den Dorfritualen zur Sommersonnenwende teilnehmen, die nur alle 90 Jahre gefeiert wird. Begrüßt werden sie von attraktiven Schweden in weißen Gewändern, die Blumen pflücken, fröhlich tanzen – und gemeinsam mit den Besuchern Magic Mushrooms zu sich nehmen, die Dani allerdings einen ersten Horrortrip bescheren. Nur ein Vorbote auf das, was da folgen soll.

Gruselige blonde Schweden

Denn mit dem entspannten Hippie-Leben zwischen Wiesen und Holzhütten ist es schon bald vorbei. Regisseur und Drehbuchautor Aster gelingt es famos, das Grauen langsam einsickern zu lassen – und zwar nicht als mysteriöse Bedrohung von außen, sondern aus der gastfreundlichen Gemeinschaft selbst kommend. Aus jedem kleinen Detail, aus jeder Runenzeichnung in den liebevoll gestalteten Häusern, aus jedem raunenden Kommentar eines Bewohners spricht schon bald jene verstörende Ahnung, dass hier etwas gehörig schiefläuft. Statt Blumen gibt es bald Blut, statt Gewändern Gewalt. Die heimelige Geborgenheit wird für Protagonisten und Zuschauer gleichermaßen allmählich zur Bedrohung – was neben dem "Lady Macbeth"-erprobten tränenreichen Spiel von Florence Pugh auch der innovativen Kameraführung und Inszenierung zu verdanken ist.

Aster schafft es in der Folge, religiösen Wahnsinn, erzwungene Fortpflanzungsrituale und blutige Menschenopfer zu einer stimmigen Melange zu vermischen, die selbst Horrorerprobte beklemmt. Sei es durch den auch im Kinosessel durchweg spürbaren subtilen Druck, den die Dorfgemeinschaft – wie im echten Leben auch – bis zur Barbarei auszuüben versteht. Sei es durch die eigenartig realistisch eingesetzten Splatter-Effekte, in denen das Blut auf den weißen Gewändern besonders gut zur Geltung kommt. Oder sei es durch die Tatsache, dass aufgrund der hellen Nächte die Handlung fast ausschließlich bei Tageslicht spielt. "Midsommar" schafft, was Horrorfilmen nur selten gelingt: Wer das Grauen nach "The Ring" laufend in kleinen japanischen Mädchen entdeckte, wird nach "Midsommar" wahrscheinlich fortan vor blonden Schweden zusammenzucken.

Midsommar – Sa. 13.06. – ZDF: 02.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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