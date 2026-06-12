Home News Star-News

Charlotte Würdig über Liebe: "Ich habe wirklich Angst vor einer Beziehung"

Beziehungsängste

Charlotte Würdig über Liebe: "Ich habe wirklich Angst vor einer Beziehung"

12.06.2026, 10.13 Uhr
von Paulina Meissner
Im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" sprechen Charlotte Würdig und Alessandra Meyer-Wölden über das Singleleben ab 40 und die Angst vor Beziehungen. Würdig gesteht, dass sie sich nicht mit einem Partner sieht und Angst hat, sich auf eine Beziehung einzulassen.
Charlotte Wuerdig
Moderatorin Charlotte Wuerdig hat im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" über ihr Dating- und Liebesleben gesprochen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Gerald Matzka
Sandy Meyer-Wölden
Sandy Meyer-Wölden hat im Gespräch mit Charlotte Würdig verraten, wie sich ihr Liebesleben in den Vierzigern verändert hat.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Charlotte Würdig (47) und Alessandra Meyer-Wölden (43) haben einiges gemein: Sie beide sind alleinerziehend, Single, Ü40 und führten eine Ehe in der Öffentlichkeit. Im SWR3-Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" haben sie nun offen darüber gesprochen, wie sich das Dating-Leben ab 40 verändert und ob sie derzeit auf Partnersuche sind. Dabei machte Charlotte Würdig ein Geständnis.

So erklärt Würdig, sie sei ein Mensch, der "schon immer super alleine sein konnte". Die Ehe mit Rapper Sido (45, bürgerlich Paul Würdig) sei ihre längste Beziehung gewesen. "Davor war ich zehn Jahre alleine", erzählt die 47-Jährige. Aktuell sei sie seit rund sechs Jahren Single und räumt ein: "Ich weiß nicht, ob ich so ein Beziehungsmensch bin." Zwar fehle ihr manchmal ein gewisser "Erwachsenenaustausch" sowie die Möglichkeit, hin und wieder Verantwortung abzugeben, dennoch stellt Würdig fest: "Aber ich sehe mich auch nicht mit Partner."

Sandy Meyer-Wölden will wissen, was ihre Podcast-Partnerin zu dieser Aussage bewegt und hakt nach. Schließlich gesteht Würdig: "Ich glaube, ich hätte auch Angst vor einer Beziehung." – "Das ist es nämlich, jetzt sind wir beim Thema", meint die 43-Jährige die Wurzel für Würdigs Zweifel gefunden zu haben. Würdig führt aus: "Das habe ich jetzt im letzten Dreivierteljahr gemerkt, ich habe wirklich Angst vor einer Beziehung, ich habe Angst, mich auf einen Mann einzulassen, mich auf einen Mann zu verlassen."

Derzeit beliebt:
>>Ärger um ZDF-"Fernsehgarten": Fans kritisieren Preise und Pannen
>>Public Viewing vor harter Probe: Der WM-Zauber von 2006 fehlt
>>Tom Kaulitz ohne Bruder Bill: Warum sein WM-Job eine besondere Bewährungsprobe wird
>>"Manchmal auch im Bett": Heidi Klum muss mit Tom Kaulitz Fußball gucken

Es sei jedoch nicht die Angst vor Enttäuschung oder Ablehnung, die sie beschäftige, sondern vielmehr die Sorge, "dass es mir zu viel wird". Eine Beziehung empfinde die 47-Jährige als "wahnsinnig verantwortungsvoll". Meyer-Wölden zeigt Verständnis, merkt aber gleichzeitig an: "So eine Beziehung, die kann total leicht sein. Liebe darf leicht sein."

Charlotte Würdig und Sandy Meyer-Wölden sprechen offen über ihr Liebesleben

Anders als ihre Podcast-Kollegin erklärt Sandy Meyer-Wölden: "Ich war immer in sehr langen Beziehungen und dann auch von einer Beziehung relativ schnell (...) in die nächste." Dadurch sei auch "dieses ganze Online-Dating" komplett an ihr vorbeigegangen.

"Für mich sind Dates wahnsinnig anstrengend", erklärt Charlotte Würdig. "Davor immer schreiben und dann siehst du ihn und denkst dir 'Na toll, da hätte ich mir die ganzen 700 WhatsApps auch sparen können, weil ich sehe, das wird nichts.'" Sie habe festgestellt, beim Dating "sehr viel pragmatischer geworden" zu sein: "Ich weiß von vornherein, ob es fürs Laken ist oder ob es vielleicht noch eine zweite Hauptspeise geben könnte", deutet sie an.

Es sei aber auch nicht so, dass sie "permanent etwas fürs Laken hätte". Denn dafür fehle der zweifachen Mutter schlicht die Zeit. Außerdem gesteht sie: "Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, vielleicht ist es hormonell."

Meyer-Wölden berichtet hingegen: In jüngeren Jahren habe sie Intimität "gar nicht so sehr genießen können wie jetzt", verrät die 43-Jährige. "Weil ich jetzt wirklich so bei mir bin, auch wirklich in meinem Körper bin und weiß, was mir gefällt, was mir nicht gefällt." Heute könne sie dies viel besser aussprechen und auch ausleben: "Das konnte ich mit 20 schon mal gar nicht", so Meyer-Wölden. Sie habe erkannt: "Jetzt ist echt diese Zeit, von der alle Frauen mir erzählt haben: Wenn du 40 bist, das sind die besten Jahre, genieß es!"

Ärger um ZDF-"Fernsehgarten": Fans kritisieren Preise und Pannen
Rund um die ZDF-Show wächst der Unmut. Viele Zuschauer stören sich an höheren Eintrittspreisen, Pannen und Veränderungen im Programm.
Zuschauerunmut
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
Annette Dittert über die Krise der britischen Monarchie
Monarchiekrise
Annette Dittert
Ex-ARD-Korrespondentin spricht offen über Äußeres: "Es ist eine Art Marke geworden"
Einzigartiger Stil
Annette Dittert
"Roboter": Lola Weippert schießt gegen Moderations-Kolleginnen
Kritik an Telepromptern
Lola Weippert
Kaulitz-Brüder lästern über "unsympathische" Promis: "Nicht dass wir uns in den Salat setzen ..."
Prominente Distanz
Bill und Tom Kaulitz
Dieser Auftritt im Megapark wurde für Isi Glück besonders unangenehm
Ballermann-Anekdote
Isi Glück
Karel Gotts Tochter veröffentlicht erste Single – und spricht über ihr berühmtes Erbe
Musikalischer Neuanfang
Karel Gott
"Viel Spaß": Andrea Kiewel über das Glücklichsein in ihrer Beziehung
Pikante Tipps
Andrea Kiewel in einem blauen Anzug.
Thomas Seitel: So begann seine Liebe zu Helene Fischer wirklich
Privates Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Muss immer erst etwas passieren": Lola Weippert berichtet von Stalker vor ihrer Tür
Stalker-Erlebnis
Lola Weippert
Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner: "Das hätte man heute sehr schnell zurückgepfiffen"
Im Interview
Lutz Wagner
"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen aus VIP-Bereich
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
Andrea Kiewels verrückte Karriere: Vom DDR-Talent zur "Fernsehgarten"-Ikone
TV-Karriere
Andrea Kiewel
WM 2026 im TV: Für viele Fans wird es richtig bitter
Spiele nur im Abo
WM 2026
Steven Spielberg erteilt "James Bond" Absage: "Das könnt ihr euch nicht leisten"
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
TV-Abschied naht: "Notruf Hafenkante"-Star vergießt bittere Tränen
Emotionaler Abschied
"Notruf Hafenkante"
Jürgen Klopp enttäuscht von WM-Auftaktspiel: "Taktisch einfach schlecht!"
Kritik am WM-Auftakt
Jürgen Klopp
"Queen – We Are The Champions": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Queen-Dokumentation
Queen - We Are The Champions
"Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand": Kritik zur ARD-Dokumentation
Bandgeschichte enthüllt
"Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand"
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Mafia-Legenden
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue Heimkino-Highlights
"Hoppers"
Oliver Welke witzelt wieder über die Carpendales: "Wenn das schon der dritte 'Landarzt' sagt ..."
Satire-Eklat
Oliver Welke, Wayne und Howard Carpendale
Filmkritik zum Horror-Roadmovie „Passenger“: ein unheimlicher Trip abseits der Filmklischee-Pfade
Regisseur von „The Autopsy of Jane Doe“
Eine Frau in der Nahaufnahme schaut ängstlich.
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens": Jürgen Milski über die Schattenseiten des Ruhms
Die Kehrseite des Ruhms
Jürgen Milski
Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne
Tourstart in Dresden
Helene Fischer steht auf der Bühne und trägt ein rotes Outfit.
Kai Havertz schwärmt vor WM von Manuel Neuer: "Kommt auch mit 70 noch unter"
Neuer-Comeback
Kai Havertz
Christopher Nolans Meisterwerk "The Dark Knight" im FreeTV
Legendärer Batman-Film
"The Dark Knight"
Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.