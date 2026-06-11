Home News Star-News

"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens": Jürgen Milski über die Schattenseiten des Ruhms

Die Kehrseite des Ruhms

"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens": Jürgen Milski über die Schattenseiten des Ruhms

11.06.2026, 14.29 Uhr
Mit seiner Teilnahme an "Big Brother" wurde Jürgen Milski über Nacht bekannt. Die ersten Wochen nach seinem Durchbruch verbindet der Reality-Star und Sänger jedoch mit negativen Erinnerungen. In einem Interview sagte er, es sei die "schlimmste Zeit" seines Lebens gewesen.
Jürgen Milski
Jürgen Milski musste sich an das Leben als Star erst gewöhnen.  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Ralf Juergens

Berühmt sein wollen viele, doch Ruhm bringt nicht nur Vorteile mit sich. Das weiß Sänger Jürgen Milski aus eigener Erfahrung. Der 62-Jährige wurde durch die erste Staffel von "Big Brother" im Jahr 2000 deutschlandweit bekannt. Welche Verwerfungen das in seinem Privatleben hatte, verdeutlichte der Schlagersänger jetzt anhand einer Begebenheit aus den frühen Tagen seiner Bekanntheit.

Milski wollte offenbar kurz nach seinem TV-Durchbruch mit seiner Tochter einen entspannten Tag im Schwimmbad verbringen. Wie er in einem Videoclip erzählt, den Moderator Aaron Troschke auf Instagram veröffentlicht hat, habe er damals in seinem "naiven Kopf" gedacht, eine Baseball-Kappe würde ausreichen, um unerkannt zu bleiben.

Gemeinsam mit seiner Tochter fuhr er in ein Freibad in Frechen in Nordrhein-Westfalen, wo sich seine neue Bekanntheit schnell bemerkbar machte. "Wir haben die Decke noch nicht auf den Rasen gelegt", erinnert sich Milski, "da stand schon das komplette Schwimmbad um uns herum." Auch der Bademeister habe die Situation bemerkt und schließlich eingegriffen.

Derzeit beliebt:
>>"Maybrit Illner": Gäste, Thema und Infos für heute am 11. Juni 2026
>>Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne
>>„Die Bachelors“ 2026: Das sind die Kandidatinnen im Überblick
>>"Hat nicht in den Lambo und Ferrari gepasst": Geissens machen Ralf und Étienne XXL-Geschenk zur Hochzeit

"Der Bademeister kam mit vier rotweißen Stangen und hat dann an jeder Ecke der Decke eine Stange reingehauen", so Milski. "Dann holte er ein rotweißes Flatterband und wickelte es um die Stangen. Das komplette Schwimmband stand um unsere Decke."

Jürgen Milskis "schlimmste Zeit"

Für Milski und seine Tochter war der Ausflug damit praktisch beendet. Sie packten ihre Sachen wieder zusammen und fuhren nach Hause. Nach diesem Erlebnis sei ihm klar geworden: "Mein kleines glückliches Leben ist am Arsch." Auch viele Jahre später scheint ihn die Erinnerung an diese Zeit noch zu beschäftigen. Im Interview erklärte er, es sei die "schlimmste Zeit" seines Lebens gewesen.

Jürgen Milski belegte in der ersten Staffel von "Big Brother" den zweiten Platz. Gemeinsam mit Zlatko Trpkovski zählte er damals zu den größten Publikumslieblingen der Sendung. Nach dem Finale veröffentlichten die beiden die erfolgreiche Single "Großer Bruder". Während der gelernte Kfz-Mechaniker Trpkovski schon nach kurzer Zeit aus der Öffentlichkeit verschwand, blieb Milski präsent. Er war in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen, darunter "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". und konnte auch als Schlagersänger Erfolge feiern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
Bro'Sis-Ärger nach 20 Jahren: Ex-Kollege teilt gegen Zarrella aus
"Hat sich halt selbst für gut empfunden"
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Hinter den Kulissen des OG Keemo: Ein Blick in sein Leben
Rapper-Porträt
IN VERTIGO - OG Keemo und Funkvater Frank
Das große WM-2026-Dilemma: So wenig Spiele laufen bei ARD und ZDF
Spiele nur im Abo
WM 2026
"Endlich kann ich dich Kartoffel nennen": "Let's Dance"-Star ist jetzt Deutsche!
Ekaterina Leonova
Ekaterina Leonova
Fanmeilen, Biergärten, Nachtspiele: So anders wird Public Viewing 2026
Sehnsucht nach dem Sommermärchen
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
ARD, ZDF, MagentaTV: So läuft die Fußball-WM 2026 im Fernsehen
XXL-WM 2026
Julian Nagelsmann
"Die Bachelors" bei RTL: Alle Infos zu Sebastian Paul, Tim Reitz und den Kandidatinnen
Kuppel-Format
Die Bachelors
Die größten WM-Momente der DFB-Elf
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
Kai Havertz schwärmt vor WM von Manuel Neuer: "Kommt auch mit 70 noch unter"
Neuer-Comeback
Kai Havertz
Tom Kaulitz: Warum sein WM-Job eine besondere Bewährungsprobe wird
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
"Manchmal auch im Bett": Heidi Klum muss mit Tom Kaulitz Fußball gucken
Fußballfan-Talk
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Christopher Nolans Meisterwerk "The Dark Knight" im FreeTV
Legendärer Batman-Film
"The Dark Knight"
WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele
Das kosten die Spots
Jamie Leweling schießt in einem Länderspiel aufs finnische Tor.
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Hochzeit in Las Vegas: Loona und Mark van der Waal haben geheiratet
Günstige Hochzeit
Loona
Kinostarts im Juni: "Disclosure Day", "Dolly" und ein Animationsfilm
Kino-Highlights
Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit
Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
Beatrice Egli über Hass & Bodyshaming: "Du kannst dich ändern"
So wehrt sie sich
"Volle Kanne"
"Becoming Taylor Swift": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Taylor Swifts Aufstieg
Becoming Taylor Swift
Echter Polizeieinsatz bei "Hubert ohne Staller"
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video
Romantische Serie
"Every Year After" | Prime Video
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
Heath Ledger als Joker oder Jason Biggs als Student: Das Alternativprogramm zur WM
Alternativprogramm
"American Pie 2"
"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird noch einmal Mutter
Promi-Nachwuchs
Kaley Cuoco und Tom Pelphrey
Skurrile Beauty-OP: Daniela Katzenberger lässt sich Körperteile kürzen
Ungewöhnliche OP
Daniela Katzenberger
Annette Dittert über die Krise der britischen Monarchie
Monarchiekrise
Annette Dittert
"FIFA WM 2026 Der Countdown": Alle Infos zur ZDF-Übertragung
WM-Auftakt 2026
WM-Auftakt 2026 in Mexiko
"Andreas Giebel – Live auf der Bühne!": Kritik zum BR-Kabarett
Lebenssuche im Alltag
Andreas Giebel - Live auf der Bühne