"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens": Jürgen Milski über die Schattenseiten des Ruhms

Berühmt sein wollen viele, doch Ruhm bringt nicht nur Vorteile mit sich. Das weiß Sänger Jürgen Milski aus eigener Erfahrung. Der 62-Jährige wurde durch die erste Staffel von "Big Brother" im Jahr 2000 deutschlandweit bekannt. Welche Verwerfungen das in seinem Privatleben hatte, verdeutlichte der Schlagersänger jetzt anhand einer Begebenheit aus den frühen Tagen seiner Bekanntheit.

Milski wollte offenbar kurz nach seinem TV-Durchbruch mit seiner Tochter einen entspannten Tag im Schwimmbad verbringen. Wie er in einem Videoclip erzählt, den Moderator Aaron Troschke auf Instagram veröffentlicht hat, habe er damals in seinem "naiven Kopf" gedacht, eine Baseball-Kappe würde ausreichen, um unerkannt zu bleiben.

Gemeinsam mit seiner Tochter fuhr er in ein Freibad in Frechen in Nordrhein-Westfalen, wo sich seine neue Bekanntheit schnell bemerkbar machte. "Wir haben die Decke noch nicht auf den Rasen gelegt", erinnert sich Milski, "da stand schon das komplette Schwimmbad um uns herum." Auch der Bademeister habe die Situation bemerkt und schließlich eingegriffen.

"Der Bademeister kam mit vier rotweißen Stangen und hat dann an jeder Ecke der Decke eine Stange reingehauen", so Milski. "Dann holte er ein rotweißes Flatterband und wickelte es um die Stangen. Das komplette Schwimmband stand um unsere Decke."

Jürgen Milskis "schlimmste Zeit" Für Milski und seine Tochter war der Ausflug damit praktisch beendet. Sie packten ihre Sachen wieder zusammen und fuhren nach Hause. Nach diesem Erlebnis sei ihm klar geworden: "Mein kleines glückliches Leben ist am Arsch." Auch viele Jahre später scheint ihn die Erinnerung an diese Zeit noch zu beschäftigen. Im Interview erklärte er, es sei die "schlimmste Zeit" seines Lebens gewesen.

Jürgen Milski belegte in der ersten Staffel von "Big Brother" den zweiten Platz. Gemeinsam mit Zlatko Trpkovski zählte er damals zu den größten Publikumslieblingen der Sendung. Nach dem Finale veröffentlichten die beiden die erfolgreiche Single "Großer Bruder". Während der gelernte Kfz-Mechaniker Trpkovski schon nach kurzer Zeit aus der Öffentlichkeit verschwand, blieb Milski präsent. Er war in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen, darunter "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". und konnte auch als Schlagersänger Erfolge feiern.



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