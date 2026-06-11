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"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird noch einmal Mutter

Promi-Nachwuchs

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird noch einmal Mutter

11.06.2026, 08.22 Uhr
von Gianluca Reucher
Kaley Cuoco, bekannt aus "The Big Bang Theory", enthüllt auf Instagram ihre zweite Schwangerschaft. Mit ihrem Partner Tom Pelphrey erwartet sie eine weitere Tochter.
Kaley Cuoco und Tom Pelphrey
Kaley Cuoco erwartet gemeinsam mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey ihr zweites Kind.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Amy Sussman

Kaley Cuoco ist wieder schwanger! Die Schauspielerin, die in der Rolle der Penny in der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" weltberühmt wurde, erwartet im Alter von 40 Jahren ihr zweites Kind. Vor rund drei Jahren kam ihre erste Tochter zur Welt – und auch jetzt scheint es sich wieder um ein Mädchen zu handeln, wie Cuoco verriet.

Auf Instagram veröffentlichte die Darstellerin zahlreiche Fotos – darunter eines, das sie mit ihrem Partner Tom Pelphrey und ihrer Tochter Matilda Carmine Richie zeigt. Die drei sitzen vor einer Torte mit bunten Streuseln und einer pinken Füllung sowie der vielsagenden Aufschrift: "It's a ..." Im zum Beitrag gehörenden Text bestätigt Kaley Cuoco: "Eine kleine Schwester ist unterwegs."

Kaley Cuoco ist seit vier Jahren mit ihrem Schauspiel-Kollegen Tom Pelphrey, der aus dem Netflix-Hit "Ozark" bekannt ist, zusammen. Inzwischen ist das Paar nicht nur verlobt, sondern darf sich auch auf das zweite gemeinsame Kind freuen. Zu ihrem Glück schreibt Kaley Cuoco weiter: "Diese zweite Schwangerschaft war in vielerlei Hinsicht etwas holpriger, aber wir sind so dankbar für diesen Moment."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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