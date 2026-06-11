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"FIFA WM 2026 Der Countdown": Alle Infos zur ZDF-Übertragung

WM-Auftakt 2026

"FIFA WM 2026 Der Countdown": Alle Infos zur ZDF-Übertragung

11.06.2026, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
Das ZDF stimmt mit Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer auf die Fußball-WM 2026 und das Eröffnungsspiel ein.
WM-Auftakt 2026 in Mexiko
Von den 16 Spielorten der WM liegen drei in Mexiko: Neben Mexiko-Stadt, wo das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika steigt, wird in Guadalajara und Monterrey gekickt. Von den 104 Spielen finden 78 in den USA statt - sowie jeweils 13 Partien in Mexiko und Kanada.   Fotoquelle: tampatra
ZDF-Expertenteam zur Fußball-WM
Die bewährte ZDF-"Viererkette" wird auch die Verberichterstattung zum Eröffnungsspiel der Fußball-WM übernehmen, von links: die Experten Per Mertesacker, Chris Kramer und Fritzy Kromp sowie Moderator Jochen Breyer.  Fotoquelle: ZDF
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
Am 11. Juni wird im Aztekenstadion von Mexiko-City das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen. Ist das Land bis dahin sicher?  Fotoquelle: SWR/Michael Stocks
Fußball WM 1986 in Mexiko
Das letzte WM-Highlight in Mexiko fand am 29. Juni 1986 statt. Damals stemmte Argentinien-Kapitän Diego Maradona die Trophäe nach dem Finalsieg in die Luft.  Fotoquelle: 2022 Hulton Archive/Getty Images
WM-Auftakt 2026 in Mexiko
Der Zocalo-Platz und die Kathedrale von Mexiko-Stadt: Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 findet in einer der größten Metropolen der Welt statt.  Fotoquelle: diegograndi

Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer melden sich aus dem Berliner Zollernhof mit dem Countdown zur Fußball-WM 2026. Mit Reportagen, Live-Schalten und Gesprächen stimmen sie auf das teilnehmerstärkste Feld in der Turniergeschichte ein. Die Fußball-WM findet erstmals mit 48 Mannschaften und über fünfeinhalb Wochen hinweg statt – von 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko. Gespielt wird in zwölf Gruppen zu je vier Teams.

ZDF
sportstudio live – FIFA WM 2026 Der Countdown
Live-Sport • 11.06.2026 • 17:15 Uhr

Insgesamt gibt es 104 Begegnungen und 16 Spielorte. Die Stadien verteilen sich auf elf Spielorte in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada. Dazu gehören unter anderem Mexiko-Stadt, wo um 21 Uhr (live im ZDF) mit Mexiko gegen Südafrika auch die Eröffnungspartie ausgetragen wird. Die beiden weiteren mexikanischen Spielorte sind Guadalajara und Monterrey.

"FIFA WM 2026 Der Countdown": ZDF startet mit langer Live-Vorberichterstattung

Auf kanadischem Boden wird in Toronto und Vancouver gespielt. Von den 104 Partien finden 78 in den USA statt sowie jeweils 13 in Mexiko und Kanada. US-amerikanischen Austragungsorte sind New York/New Jersey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Seattle und San Francisco/Santa Clara. Der erste vom ZDF übertragene Turniertag läuft ab wie folgt: Das "Angrillen" des Turniers mit "sportstudio live – FIFA WM 2026 Der Countdown" dauert von 17.15 Uhr bis zum Anpfiff um 21.00 Uhr – unterbrochen von der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr.

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Das "heute journal" gibt es wie gewohnt in der Halbzeitpause gegen 21.45 Uhr. Nach Abpfiff des Eröffnungsspieles folgt ab 23.00 Uhr noch die Analyse des WM-Auftakts, ehe um 23.45 Uhr "Markus Lanz" übernimmt. Die zweite Begegnung des Turniers wird in der folgenden Nacht um 4.00 Uhr angepfiffen. Dann trifft Südkorea auf Tschechien, was hierzulande nur bei Magenta zu sehen ist.

Fußball-WM 2026: Deutschland startet gegen Curacao ins Turnier

Der zweite Gastgeber Kanada steigt am Freitag, 12. Juni, um 21.00 Uhr (ARD) mit der Partie gegen Bosnien-Herzegowina ins Turnier ein. Die USA folgen am Samstag, 13. Juni, zur für deutsche Fans maximal ungünstigen Zeit um 3.00 Uhr morgens. Die Partie der US-Boys gegen Paraguay findet in Los Angeles statt und wird exklusiv von Magenta übertragen, das als deutscher Rechteinhaber übrigens auch alle anderen Partien zeigt. Für das DFB-Team von Trainer Julian Nagelsmann startet die WM am Sonntag, 14. Juni, gegen Turnierneuling Curacao. Anstoß in Houston ist um 19.00 Uhr (ARD).

DFB-Team bei der WM 2026: Gruppe E mit Elfenbeinküste und Ecuador

Danach trifft die deutsche Mannschaft in Gruppe E am Samstag, 20. Juni, um 22.00 Uhr in Toronto auf die Elfenbeinküste. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Donnerstag, 25. Juni, um 22.00 Uhr in New York/New Jersey gegen Ecuador. Erstmals folgt – wegen des historisch größten Teilnehmerfeldes von 48 Teams – nach der Gruppenphase ein Sechzehntelfinale. Damit erreichen 32 von 48 Teams die K.-o.-Runde. Weiter kommen nicht nur die Erst- und Zweitplatzierten, sondern auch die acht besten Gruppendritten aus den zwölf WM-Gruppen.

sportstudio live – FIFA WM 2026 Der Countdown – Do. 11.06. – ZDF: 17.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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