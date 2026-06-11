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"Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen": Alle Infos zur ARTE-Doku

Borneos Baumkronen

"Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen": Alle Infos zur ARTE-Doku

11.06.2026, 06.15 Uhr
von Friederike Hilz
Die ARTE-Doku begleitet Orang-Utans in den Baumkronen Borneos und zeigt, wie bedroht ihr Lebensraum durch den Menschen ist.
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
Junge Orang-Utans bleiben etwa acht Jahre bei ihrer Mutter und lernen von ihr alles, was sie zum Überleben brauchen.  Fotoquelle: NDR Naturfilm/Zorillafilm
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
"Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen" begleitet Sati und ihre Tochter Huyan hautnah.  Fotoquelle: NDR Naturfilm/Zorillafilm
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
Orang-Utans sind eher behäbig und als Erwachsene meist alleine in den Baumkronen unterwegs.  Fotoquelle: NDR Naturfilm/Zorillafilm
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
Orang-Utans zählen zu den nächsten Verwandten des Menschen.  Fotoquelle: NDR Naturfilm/Zorillafilm
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
Verwaiste oder aus schlechter Haltung befreite Orang-Utans werden in Auffangstationen wieder aufgepäppelt.  Fotoquelle: NDR Naturfilm/Zorillafilm
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
Die Rodung des Regenwaldes auf Borneo macht immer mehr junge Orang-Utans zu Waisen.  Fotoquelle: NDR Naturfilm/Zorillafilm

Hoch oben, in den grünen Baumkronen des Regenwaldes, muss die kleine Huyan schwindelfrei sein. Greift sie mit ihren beweglichen Fingern und Zehen hier daneben, dann fällt sie meterweit in die Tiefe. Das Orang-Utan-Mädchen wird womöglich in ihrem ganzen Leben kein einziges Mal einen Fuß auf den Boden setzen. Stattdessen schwingt sie – manchmal noch etwas unsicher – in 40 Metern Höhe gemeinsam mit ihrer Mutter Sati zwischen den ausladenden Ästen hin und her. Die zweiteilige Doku "Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen" (ARTE zeigt die beiden Filme direkt hintereinander) begleitet Mutter und Tochter in den Baumwipfeln der Pazifik-Insel Borneo. Selten kam der Mensch einem seiner nächsten Verwandten ohne zu stören in freier Wildbahn so nah.

ARTE
Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen
Dokumentation • 11.06.2026 • 20:15 Uhr

"Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen": ARTE-Doku aus Borneo

Die Emmy-nominierten Naturfilmer Jens Westphalen und Thoralf Grospit tauchen mit moderner Drohnentechnik in die häufig noch unerforschte Welt der behäbigen "Waldmenschen" ein. Dafür wurden sie 2025 mit dem Naturfilmpreis ausgezeichnet. Sie filmen die junge Huyan dabei, wie sie immer geschickter klettert, wie sie mit ihrer Mutter auf Nahrungssuche geht und wie sie Gibbons, Pythons und Bären begegnet. Obwohl der Lebensraum der Orang-Utans in schwindelerregenden Höhen so fern der menschlichen Welt zu sein scheint, zeigen die Aufnahmen, wie viele Ähnlichkeiten sie und die Menschen dennoch haben.

Orang-Utans auf Borneo: Bedrohte Menschenaffen im Regenwald

Doch Huyans Leben und das ihrer ohnehin vom Aussterben bedrohten Artgenossen ist in Gefahr. Auf Borneo werden für Palmölplantagen riesige Flächen des Regenwaldes gerodet. Für einige Orang-Utans ist das ein Todesurteil. Andere, wie die kleine Addy, überleben als Waisen. Auffangstationen kümmern sich um die mutterlosen Jungtiere und bereiten sie auf ein Leben in Freiheit vor. Doch was, wenn der Mensch den Lebensraum der "Waldmenschen" immer weiter zerstört?

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Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen – Do. 11.06. – ARTE: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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