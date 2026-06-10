Home News TV-News

Sheldon Cooper als Frauenheld? Die ursprüngliche "Big Bang Theory"-Version

Geheime Vergangenheit

Sheldon Cooper als Frauenheld? Die ursprüngliche "Big Bang Theory"-Version

10.06.2026, 11.29 Uhr
von Stefan Weber
Sheldon Cooper, bekannt als der schrullige Physiker aus "The Big Bang Theory", war ursprünglich als biertrinkender Frauenheld geplant. Simon Helberg enthüllt die kuriosen Anfänge der beliebten Serie.
Big Bang Theory
Mit "Big Bang Theory", der Serie um vier befreundete Nerds und ihre Nachbarin Penny, wurden die Hauptdarsteller berühmt. Von links: Simon Helberg, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Jim Parsons und Kunal Nayyar.  Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros. TV
Simon Helberg
Simon Helberg enthüllte jetzt in einem Podcast, dass "The Big Bang Theory" ursprünglich ganz anders ausgesehen hatte.  Fotoquelle: Michael Loccisano/Getty Images

Heute gilt Sheldon Cooper als einer der bekanntesten TV-Nerds überhaupt: hochintelligent, sozial unbeholfen und mit zahlreichen Eigenheiten ausgestattet. Doch beinahe hätte die Kultfigur ganz anders ausgesehen. Wie "Big Bang Theory"-Star Simon Helberg jetzt verriet, war in einer frühen Version der Sitcom ausgerechnet Sheldon als eine Art Frauenheld angelegt.

In "Dinner's on Me", dem Podcast von "Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson, sprach der Darsteller über an die turbulente Entstehungsphase der späteren Erfolgsserie: Helberg spielte in allen zwölf Staffeln den selbsternannten Frauenhelden Howard Wolowitz. Ursprünglich war seine Figur jedoch gar nicht Teil der Serie.

Eine Figur wie Barney Stinson?

Denn bevor "The Big Bang Theory" 2007 in seiner bekannten Form an den Start ging, entstand zunächst eine völlig andere Pilotfolge. Die Pilotfolge, in der Helberg mitwirkte, sei bereits der zweite Anlauf gewesen. Zuvor hätten die Macher "eine sehr seltsame, makabre Version" gedreht, in der Sheldon Cooper "so etwas wie ein Frauenheld war", so Helberg im Interview. Statt des exzentrischen Physikers, den Millionen Zuschauer kennen, sei Sheldon wie eine Figur wie Barney Stinson aus "How I Met Your Mother" gewesen: "So ein Typ, der Bier trinkt – ein bisschen wie die Figur von Neil Patrick Harris, glaube ich", sagte Helberg.

Derzeit beliebt:
>>Kaulitz-Brüder lästern über "unsympathische" Promis: "Nicht dass wir uns in den Salat setzen ..."
>>Stefan Mross spricht über seinen großen Lebenstraum nach "Immer wieder sonntags"
>>"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
>>Mit Sarah Michelle Gellar: Kult-Serie "Buffy" soll bald zurückkehren

Die Unterschiede gingen allerdings weit über Sheldon hinaus. In der nie ausgestrahlten Originalfassung existierten weder Howard Wolowitz noch Raj Koothrappali. Stattdessen standen ausschließlich Leonard und Sheldon im Mittelpunkt. Auch Penny sah ursprünglich völlig anders aus. Die spätere Nachbarin der beiden Wissenschaftler hieß zunächst Katie, wurde von Amanda Walsh gespielt und war nach Helbergs Erinnerung "dunkelhaarig und im Gothic-Stil".

"Big Bang Theory"-Macher wagten einen radikalen Neustart

Bereits 2022 hatten die Serienerfinder Bill Prady und Chuck Lorre gegenüber" Entertainment Weekly" erklärt, warum die erste Version der Pilotfolge scheiterte. Katie sei "ziemlich rau" gewesen, erinnerte sich Prady. Sie habe Leonard und Sheldon häufig schlecht behandelt und sei "nicht besonders nett zu den Jungs" gewesen. Die Reaktion bei Testvorführungen fiel entsprechend deutlich aus.

"Das Publikum hasste sie", sagte Lorre rückblickend. Prady ergänzte: "Sie hassten sie. Aber das Erstaunliche war, dass sie Leonard und Sheldon so sehr verteidigten." Die Produzenten zogen daraus Konsequenzen. Katie wurde grundlegend überarbeitet und schließlich zu Penny. Statt einer Figur, die die beiden Wissenschaftler ausnutzt, entstand eine deutlich freundlichere und zugänglichere Nachbarin.

Stefan Mross spricht über seinen großen Lebenstraum nach "Immer wieder sonntags"
Stefan Mross, bekannt aus "Immer wieder sonntags", begann seine Karriere als Kind in Traunstein. Entdeckt vom Moderator Karl Moik, erlebte er seinen Durchbruch mit dem Grand Prix der Volksmusik. Das ist sein großer Plan nach dem Show-Aus.
Karriere des Volksmusikstars
Stefan Mross

Dass das Studio überhaupt eine zweite Pilotfolge genehmigte, bezeichnete Lorre später als "Wunder". Die Autoren nutzten die Chance für einen radikalen Neustart. "Lass uns mehr von diesen brillanten, fehlgeleiteten Charakteren einbauen und die Handlung komplett über Bord werfen", erinnerte sich Lorre an seinen Vorschlag an Mitentwickler Bill Prady.

Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig. Aus der verworfenen Version wurde eine der erfolgreichsten Sitcoms der Fernsehgeschichte – und aus dem biertrinkenden Frauenhelden Sheldon Cooper jener schrullige Physiker, den Fans auf der ganzen Welt bis heute lieben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
The Big Bang Theory

Das könnte dich auch interessieren

Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Sitcom-Kultstars
Eine schrecklich nette Familie
Was wurde aus Tony Danza nach "Wer ist hier der Boss?"
Tony Danzas Werdegang
Tony Danza in "Wer ist hier der Boss?"
Sorge um Christina Applegate: Wie geht es der Schauspielerin wirklich?
Applegates Gesundheit
Christina Applegate
Frankie Muniz feiert Comeback in "Malcolm mittendrin": Diese Entscheidung rettete ihm einst das Leben
Hollywood-Rückkehr
Malcolm mittendrin
Das machen die "How I Met Your Mother"-Stars heute
Karrieren nach HIMYM
Fünf beste Freunde
Das machen die "King of Queens"-Stars heute
Stars heute
King of Queens
Lohnt sich das Comeback? Kritik zu den neuen "Scrubs"-Folgen
Scrubs-Revival
"Scrubs" - Neustart | Disney+
"Scrubs"-Comeback: Die wahre Geschichte hinter John "J.D." Dorian
Humor im Krankenhaus
"Scrubs"
Heute im Free-TV: Nicolas Cage spielt sich selbst – und es funktioniert
Selbstironie
"Two and a Half Men": Das wurde aus den Stars der Kultserie
Serienstars heute
Fanmeilen, Biergärten, Nachtspiele: So anders wird Public Viewing 2026
Sehnsucht nach dem Sommermärchen
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
ARD, ZDF, MagentaTV: So läuft die Fußball-WM 2026 im Fernsehen
XXL-WM 2026
Julian Nagelsmann
ARD-Stimme Tom Bartels: Zwischen Selbstkritik und unvergesslichen Fußballmomenten
Reflektion eines Sport-Kommentators
Sport-Kommentator Tom Bartels
Die Legenden des deutschen Fußballs: Von Matthäus bis Götze
Deutschlands WM-Helden
Lothar Matthäus trägt ein Deutschland-Trikot und spielt den Ball.
Unterhose und Co.: Auf diese Show-Rituale schwören die Schlagerstars
Aberglaube im Rampenlicht
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Genf im Fokus: 3sat-Doku zeigt Kriminalität hinter der internationalen Fassade
"Genf – Stadt der Sünde?"
Genf - Stadt der Sünde?
"Die Bachelors" bei RTL: Alle Infos zu Sebastian Paul, Tim Reitz und den Kandidatinnen
Kuppel-Format
Die Bachelors
True Crime im ZDF: Sven Voss beleuchtet zwei neue spannende Fälle
"XY gelöst"
"XY gelöst"
WM 2026: ARD-Doku beleuchtet Gastgeber, DFB-Quartier und Kritik am Turnier
"WM-Wahnsinn und Titelträume"
WM-Wahnsinn und Titelträume
"Kapitän Kimmich" in der ZDF-Mediathek: Doku zeigt den Vertragskrimi beim FC Bayern
Intime Einblicke
FC Bayern München Attends Oktoberfest
Sebastian Pufpaff über Stefan Raab: Darum krachte es hinter den Kulissen von "TV total"
Hitzige Details
Sebastian Pufpaff
Er spielte in "Das Wunder von Bern" – heute moderiert Louis Klamroth "Hart aber fair"
Jüngster Polittalk-Moderator Deutschlands
Das Wunder von Bern (2003)
Dieser Auftritt im Megapark wurde für Isi Glück besonders unangenehm
Ballermann-Anekdote
Isi Glück
Skandal-"Tatort" fliegt aus dem Programm: Schauspielerin zeigt sich empört
"Tatort: Reifeprüfung"
Judy Winter spricht.
"So etwas macht man nicht": Stefan Mross rechnet mit der ARD ab
Show-Aus
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
"Anstößige Inhalte": YouTube entfernt Video von Barbara Schöneberger
YouTube-Bann
Barbara Schöneberger
Robert Andrich: Vom DFB-Spieler zum TV-Experten bei MagentaTV
WM-Auftakt
Robert Andrich
"Ich tue mich schwer": Helene Fischer offen wie selten vor Tourstart
Zweifache Mutter geht auf Tour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
He-Man ist zurück: Der neue "Masters of the Universe"-Film setzt auf Nostalgie
Kino-Comeback
Masters of the Universe
H.P. Baxxter teilt privaten Moment mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau
Seltenes Pärchenfoto
H.P. Baxxter