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Robert Andrich: Vom DFB-Spieler zum TV-Experten bei MagentaTV

WM-Auftakt

Robert Andrich: Vom DFB-Spieler zum TV-Experten bei MagentaTV

09.06.2026, 14.00 Uhr
MagentaTV startet mit der Fußball-Weltmeisterschaft und erweitert sein Experten-Team mit Robert Andrich. Der Leverkusener Kapitän, der bei der EM 2024 noch Stammspieler war, wird nun als Co-Kommentator agieren und das deutsche Team auf eine neue Weise begleiten.
Robert Andrich
Bei der Fußball-WM steht Robert Andrich nicht auf, sondern neben dem Platz: als Experte für MagentaTV.  Fotoquelle: Getty Images / Alexander Hassenstein

Am Donnerstag ist es so weit: Mit dem Aufeinandertreffen von Mexiko und Südafrika startet die Fußball-Weltmeisterschaft. MagentaTV ist bei allen Spielen live dabei – und erweitert kurz vor Turnierstart nochmals seine ohnehin prominent besetzte Expertenbank. Mit Robert Andrich verpflichtete MagentaTV einen Nationalspieler, der bei der Heim-EM 2024 noch Stammspieler war.

"Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", ließ sich der Leverkusener Kapitän zitieren. Dennoch versicherte er angesichts seiner neuen Rolle: "Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten." Ob das dem Mittelfeldmann gelingt, dürfen die TV-Zuschauer direkt beim Eröffnungsspiel am Donnerstag, 11. Juni, ab 18.30 Uhr beobachten. An der Seite von Kommentator Wolff Fuss begleitet er die Partie gemeinsam mit seinen Expertenkollegen Thomas Müller und Jürgen Klopp.

Robert Andrich auch beim DFB-Team im Einsatz

Und auch Andrichs Einsatz beim DFB-Team lässt nicht lange auf sich warten. Wenn Julian Nagelsmanns Mannen gegen den krassen Underdog Curacao ins Turnier starten, ist er ebenfalls als Co-Kommentator mit dabei. Bei der EM 2024 lenkte der Kicker neben Toni Kroos das Spiel der DFB-Elf. In vier von fünf Spielen gehörte Andrich damals zur Startformation. Doch in der vergangenen Saison lief es bei seinem Klub Bayer Leverkusen eher durchwachsen. Entsprechend griff Julian Nagelsmann auf der zentralen Mittelfeldposition auf andere Akteure zurück.

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"Mit Robert Andrich gewinnen wir einen aktiven Spieler als Experten, der seit Jahren in der Bundesliga und international auf dem Platz den Takt vorgibt", freute sich Arnim Butzen von MagentaTV. "Robert analysiert, wie er spielt: nah dran, meinungsstark, mit Übersicht."

Andrich ist nur einer von mehreren Ex-Nationalspielern im Team von MagentaTV. Mit Mats Hummels und Thomas Müller verpflichtete der Streamer der Telekom gleich zwei Weltmeister von 2014. Auch Jonas Hofmann trug einst das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem ordnen für MagentaTV Tabea Kemme, Micky Beisenherz und Fan-Experte Tom Kaulitz die Spiele ein.

DFB-Kader komplett: Diese 26 Spieler nimmt Julian Nagelsmann mit zur WM
Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader bekannt gegeben. Manuel Neuer kehrt als Nummer 1 ins Tor zurück.
WM 2026
Der Kader der deutschen Nationalmannschaft in kleinen Bildern nebeneinander gereiht.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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