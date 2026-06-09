He-Man ist zurück: Der neue "Masters of the Universe"-Film setzt auf Nostalgie

He-Mans Alter Ego Prinz Adam, wie es sich kanonisch gehört mit einem Hemd in Zartrosa. Mehr als eine Randerscheinung: Auch der riesige grüne Tiger Cringer alias Battle Cat, einer der wichtigsten Gefährten von He-Man, ist in "Masters of the Universe" dabei. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC

Mit "Masters of the Universe" kehren Ikonen der 80er-Jahre zurück auf die große Leinwand. Wie sieht He-Man aus? Wie Skeletor? Und wie wurden all die anderen Helden und Schurken aus Eternia gestaltet? Fotoquelle: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Der Brite Nicholas Galitzine ("Als du mich sahst") übernimmt in "Masters of the Universe" die stärkste Rolle seiner bisherigen Karriere: Er ist jetzt He-Man. Fotoquelle: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Nicholas Galitzine ("Als du mich sahst") war bisher eher als Frauenschwarm bekannt und nicht so sehr als Muskelmann. Für seine Rolle in "Masters of the Universe" hat der 31-jährige Brite sich aber mächtig in Form gebracht, und: Ganz anders als im Kinofilm von 1987 mit Dolph Lundgren sieht dieser He-Man wirklich auch aus wie He-Man. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC/Giles Keyte

Hinter der düsteren Skeletor-Maske verbirgt sich Hollywood-Superstar Jared Leto. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC

Auch wenn man ihn hier nicht erkennt: Hinter der herrlich fiesen Skeletor-Visage verbirgt sich Hollywood-Superstar Jared Leto. Mit großen Schurkenfiguren kennt der sich spätestens seit seiner Joker-Rolle in "Suicide Squad" bestens aus. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC

Mit dem Kopf durch die Wand - das kann niemand so gut wie Ram Man (Jon Xue Zhang). Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC/Giles Keyte

Hüterin vieler magischer Geheimnisse, die ihre Hand immer wieder schützend über He-Man hält: Morena Baccarin spielt die Zauberin, die früher auch in der deutschen Version der "Masters of the Universe"-Serie "Sorceress" genannt wurde. Fotoquelle: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Wenn jemand im Armdrücken gegen He-Man gewinnen kann, dann höchstens er: Johannes Haukur Johannesson verkörpert Fisto, eine Figur, die schon seit 1984 zum "Masters of the Universe"-Kosmos gehört. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC/Giles Keyte

Trap Jaw (Sam C. Wilson) gehört zu den wichtigsten Schergen von Skeletor und sieht im neuen Film mindestens so gefährlich aus wie in der TV-Serie der 80er. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC/Giles Keyte

Setzt weniger auf pure Muskelkraft und mehr auf seine Zielsicherheit: Kojo Attah spielt Tri-Clops. Fotoquelle: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Eine wichtige Figur aus der zweiten Reihe, in "Masters of the Universe" erstklassig besetzt: Alison Brie ("GLOW", "Mad Men") spielt Evil-Lyn, eine böse Zauberin und enge Vertraute von Skeletor. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC/Giles Keyte

Schon in den 80ern gab es bei den "Masters of the Universe" viele starke Frauen, die weit mehr konnten als nur gut auszusehen - damit war die TV-Serie ihrer Zeit deutlich voraus. Besonders stark: He-Man-Kumpanin Teela, im neuen Film verkörpert von Camila Mendes. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC

Versorgt He-Man und dessen Gefährten mit schlagkräftigen Waffen und anderen technischen Spielereien: Idris Elba spielt Man-At-Arms. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC

Weiser Herrscher und Vater von Prinz Adam alias He-Man: James Purefory schlüpft in die Rolle von König Randor. Fotoquelle: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Alleine bei diesem Bild wird vielen Kindern der 80er das Herz aufgehen: Castle Grayskull, gewissermaßen das Zentrum von He-Mans übernatürlicher Macht, sieht in "Masters of the Universe" genau so aus, wie man es von früher kennt. Fotoquelle: 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC