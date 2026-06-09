Karel Gotts Tochter veröffentlicht erste Single – und spricht über ihr berühmtes Erbe

Er galt als "goldene Stimme von Prag" und schenkte der Zeichentrickserie "Die Biene Maja" eine Titelmusik, die bis heute bekannt ist. Vor sieben Jahren starb Karel Gott. Nun startet seine Tochter Charlotte ihre eigene Musikkarriere.

Die 20-Jährige veröffentlichte ihre erste Single, einen Pop-Song mit dem Titel "In Too Deep". Gegenüber "Bild" erklärt sie: "Ich bin durch meinen Vater in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen und wollte schon immer Sängerin werden. Ich war ein Jahr alt, als ich zum ersten Mal mit ihm in Deutschland auf der Bühne stand."

Seitdem habe sie die Musik nicht mehr losgelassen. Dennoch betont sie, musikalisch auch ihren eigenen Weg gehen zu wollen: "Es ist mir heute wichtig, als Musikerin selbst etwas zu erreichen und nicht von den Erfolgen meines Vaters zu leben."

Karel Gotts Tochter spricht über ein besonderes musikalisches Erbe Charlotte Ella Gottová, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, stand schon im Kindesalter auf der Bühne, trat in Musicals auf und sammelte auch schon erste Film-Erfahrungen. An der Seite ihres Vaters Karel Gott performte sie das Duett "Srdce nehasnou" ("Herzen erlöschen nicht").

Damals war die Tochter der Musiklegende gerade einmal 13 Jahren alt. Kurz nach der Aufnahme des Liedes im Jahr 2019 erlag ihr Vater seiner Krebserkrankung. Charlotte betont: "Trotz des besonderen Zeitpunkts, als wir den Song zusammen aufgenommen haben, waren wir glücklich und haben einfach nur gemeinsam Musik gemacht und an nichts anderes gedacht."

Charlotte ist die zweitjüngste Tochter von Karel Gott und stammt aus seiner Ehe mit Ivana Macháčková. Mit ihr war die Musiklegende von 2008 bis zu seinem Tod verheiratet. Charlottes Schwester Nelly Sofie wurde 2008 geboren. Sie hat außerdem zwei ältere Halbgeschwister die aus früheren Beziehungen Gotts stammen.