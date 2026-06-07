Home News Star-News

Micky Beisenherz über die deutsche Torhüterdiskussion: "Neuer ist unsere Madonna"

Torwartlegende

Micky Beisenherz über die deutsche Torhüterdiskussion: "Neuer ist unsere Madonna"

07.06.2026, 06.30 Uhr
Hat Manuel Neuer noch einmal das Zeug zur Nummer eins im Tor? Fußball-Deutschland ist geteilter Meinung. Moderator Micky Beisenherz stellt sich im Interview entschieden hinter den Weltmeister von 2014.
Micky Beisenherz
Für "Breakfast Club"-Moderator Micky Beisenherz ist Manuel Neuer die richtige Wahl für das deutsche Tor.  Fotoquelle: Deutsche Telekom

Im "Breakfast Club" (ab Donnerstag, 11. Juni, 7.00 Uhr, MagentaTV) wird Micky Beisenherz gemeinsam mit Laura Hofmann und den Experten Tabea Kemme sowie Patrick Ittrich die Weltmeisterschaft begleiten und die Nachtspiele aufarbeiten. Doch noch bevor der erste Pass gespielt und das erste Tor gefallen ist, diskutiert Fußball-Deutschland schon hitzig. Grund dafür ist die Nominierung von Manuel Neuer als Nummer eins im deutschen Tor: Er sei zu alt, kritisierten einige Fans. Der etwas jüngere Oliver Baumann sei die bessere Wahl. Neuer habe unbezahlbare Erfahrung auf höchstem Niveau, hielten andere dagegen. Beisenherz hat dazu eine klare Meinung: "Ich halte die Entscheidung pro Neuer für richtig", erklärt er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.

"Neuer ist eine Legende und er hält auch mit Aura", stellt sich der 48-Jährige hinter den Weltmeister von 2014 – und vergleicht ihn mit dem Robbie-Williams-Song "She's Madonna": "Neuer ist unsere Madonna". In der Hoffnung, dass der 40-Jährige noch einmal über sich hinauswächst und für Deutschland den ein oder anderen unhaltbaren Ball festhält, nehme man eben "eine gewisse Schwankung und Verletzungsanfälligkeit in Kauf", versteht Beisenherz die Entscheidung.

Oliver Baumann ist für den Moderator deshalb kein schlechter Torhüter – aber ob es reicht, um den Superstars des Fußballs entgegenzutreten, stellt er infrage: "Wenn man sich die Beurteilungen von Oliver Baumann im deutschen Tor anschaut, ist der Tenor immer so: Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Ob das aber Mbappé oder Dembélé interessiert, wenn sie alleine aufs deutsche Tor zulaufen?" Die Entscheidung des Bundestrainers für Manuel Neuer hätte man "gegenüber Oli Baumann und auch der Öffentlichkeit jedoch anders regeln müssen", findet der Moderator.

Derzeit beliebt:
>>"Terra X History: Rudi Völler – Eine deutsche Fußball-Legende": Kritik zur ZDF-Sendung
>>"Tatort: Borowski und der gute Mensch": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
>>"sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland": Die Übertragung im ZDF
>>DFB-Kader komplett: Diese 26 Spieler nimmt Julian Nagelsmann mit zur WM

"Für die Wucht des Brocken-Hinschmeißens gab es noch nie eine Goldmedaille"

Trotz der Entscheidung, ihn nur als Nummer zwei mitzunehmen, schmiss Baumann nicht hin. "Man hätte es verstehen können", findet Beisenherz im Interview. "Ich glaube aber nicht, dass es für ihn und das Ganze die bessere Entscheidung gewesen wäre." Die Chance, etwa wegen einer Verletzung Neuers, doch noch im Tor zu stehen, bestehe schließlich immer noch.

"Was für mich allerdings der wichtigste Grund ist: Für die Wucht des Brocken-Hinschmeißens gab es noch nie eine Goldmedaille", macht der Moderator deutlich und zieht einen Vergleich zu Oliver Kahn und Jens Lehmann bei der Weltmeisterschaft 2006. Der Moderator ist überzeugt: "Zu bleibender Größe erwachsen diejenigen, die gesagt haben: Ich stelle mich in den Dienst der Sache und mich selbst hintenan." Etwas, das laut Beisenherz in der heutigen Gesellschaft nur noch selten zu sehen sei.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"FIFA International Friendlies: USA – Deutschland": Das Testspiel auf RTL
WM-Testspiel
Julian Nagelsmann
Bei der Heim-EM war er Stammspieler: MagentaTV gibt neuen WM-Experten bekannt
Robert Andrich als WM-Experte
Robert Andrich
Public Viewing 2026: Die kleine Version des großen Spektakels
Mini-WM-Party
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
"Mexiko: WM im Schatten der Kartelle": Ist das Land zu gefährlich für eine Fußball-WM?
Doku über die bedenkliche Sicherheitslage
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
ARD-Korrespondent Michael Stocks warnt vor dramatische Zustände in Mexiko zur WM
Kartelle und Fußball
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
Comeback von Peter Kloeppel: Glücksbringer für Deutschland?
Kloeppels TV-Comeback
Peter Kloeppel
Emotionale Abschiedsworte von Katrin Müller-Hohenstein: ZDF-Kollege verstorben
Trauer im ZDF
Katrin Müller-Hohenstein
"sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal": Die Übertragung im ZDF
Finale in Budapest
sportstudio UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal
DFB-Pokalfinale: Bayern gegen Stuttgart im ARD-Showdown
Sportschau
DFB-Pokalfinale FC Bayern München - VfB Stuttgart
Fußball-WM 2026: Alle Infos zur Übertragung der Deutschland-Spiele
Fußball-Weltmeisterschaft
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
"You're cordially invited – Ihr seid herzlich eingeladen": Kritik zur Romcom mit Reese Witherspoon auf SAT.1
Hochzeitschaos
You're Cordially Invited - Ihr seid herzlich eingeladen
"The Expendables 4": Kritik zum Actionfilm mit Sylvester Stallone auf RTL
Action-Spektakel
The Expendables 4
"Ein Sommer auf Elba": Kritik zum ZDF-Herzkino-Film mit Regula Grauwiller
Familienflucht
"Ein Sommer auf Elba"
„Die Rosenheim-Cops“ Kultfiguren: Diese Stars halten die ZDF-Serie zusammen
Erfolgsserie im TV
Karin Thaler (l.-r.), Alexander Duda und Marisa Burger stehen sich im Arm.
"Noch nie so verzweifelt": Dieses Interview mit Til Schweiger verfolgt Ina Müller bis heute
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
Christian Ulmens Abgang bei MTV: Der Moment, in dem alles kippte
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Wolfgang Petersens "Das Boot" in der überarbeiteten Fassung von 1997 im Free-TV
Meisterwerk des Kriegsfilms
Das Boot - Director's Cut
Komplizierte Liebe vor sommerlicher Kulisse: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"Every Year After"
"Ein starkes Team: Im Namen des Volkes": Kritik zum Krimi mit Stefanie Stappenbeck
Berliner Krimi
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
"Im Netz der Gier": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn
Thriller-Drama
Im Netz der Gier
"Das große Staatsopern-Air": Das Konzert auf 3sat
Staatsopern-Air
Das große Staatsopern-Air
Damien, Carrie und Co.: Das machen die Horrorfilm-Kids heute
Horror-Kinder
Harvey Stephens
"Schock": Kritik zum ARTE-Film mit Anke Engelke in ernster Rolle
Ein Arzt im Zwielicht
Schock
"ZDF.reportage: Rentnerglück Türkei": Kritik zur Tourismus-Reportage
Urlaub in der Türkei
ZDF.reportage: Rentnerglück Türkei
He-Man kehrt zurück: Neues Kinoabenteuer für die Helden der 80er
Kino-Comeback
Masters of the Universe
He-Man zurück auf der großen Leinwand: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Highlights
Masters of the Universe
„Keinen Shakespeare“: Roland Kaiser über Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Barbara Wussow privat: Das Liebesgeheimnis mit Ehemann Albert Fortell
Lange Ehe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Hohe Kosten, harter Druck: Wie sicher ist der ZDF-„Fernsehgarten“?
Weniger Live-Unterhaltung
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Vom DDR-Sport zum „Fernsehgarten“: Andrea Kiewels bewegte Karriere
Im Porträt
Andrea Kiewel