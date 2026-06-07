"Terra X History: Rudi Völler – Eine deutsche Fußball-Legende": Kritik zur ZDF-Sendung

"Es gibt nur ein' Rudi Völler", singen die Fans frei nach der Melodie von "Guantanamera" und geben dabei ihre Sympathien kund. Der legendäre Mittelstürmer, Coach und Manager, geboren 1960 in Hanau, später für Offenbach, 1860 und Werder Bremen tätig, dann für AS Rom, schoss in seiner Karriere 315 Tore in seinen Pflichtspielen, darunter alleine für Deutschland 47 in 90 Länderspielen. 1990 holte er im Endspiel von Rom den von Andreas Brehme entscheidend verwandelten Elfmeter heraus.

Terra X History: Rudi Völler – Eine deutsche Fußball-Legende Doku • 07.06.2026 • 23:45 Uhr

Er dribbelte Abwehrspieler auf dem berühmten "Bierdeckel" aus, war ein begnadeter "Abstauber", konnte aber auch kämpfen wie kein zweiter und war technisch beschlagen. "Terra X History" zeichnet ein Porträt des so legendären wie beliebten Fußballers. Weggefährten und Mitspieler wie Sepp Maier, Thomas Berthold und Klaus Augenthaler kommen zu Wort und erzählen von privaten Begegnungen.

Völlers Einsatz konnte zu Wutausbrüchen führen. Der Holländer Frank Rijkard bekam es im Achtelfinale von Rom zu spüren und reagierte mit einer Spuckattacke, was zum Platzverweis für beide Kontrahenten führte. Noch schlimmer traf es allerdings den Moderator Waldemar Hartmann, der zusammen mit Gerhard Delling nach einer blamablen Vorstellung im WM-Qualifikationsspiel gegen Island 2003 Völler als damaligen Nationaltrainer heftig kritisierte. Der wehrte sich gegen den "Scheiß, der da immer gelabert wird", etwa wenn von einem "noch tieferen Tiefpunkt" die Rede sei. Als Hartmann diese "Schärfe" kritisierte, die Völler an den Tag legte, und behauptete, er selbst habe diese nicht in die Diskussion gebracht, konterte Völler mit dem legendären Satz: "Ja, du nicht. Du sitzt hier auf deinem Stuhl und trinkst drei Weizenbier, schön locker!" Gleich darauf entschuldigte er sich für das Weizenbier. "Alles andere hab' ich so gemeint, wie ich's gesagt hab'."

Weder der legendäre Weißbier-Skandal, noch die Platzsperre von Rom behinderten Völlers Popularität. Der Spitzname "Tante Käthe", den er wegen seiner Vokuhila-Frisur, aber wohl auch wegen seiner Umgänglichkeit bekam, hängt ihm noch heute an. Als er 1987 nach Italien ging, zur AS Rom, biss er sich durch, schoss als "tedesco volante" ("fliegender Deutscher") in fünf Jahren 68 Tore in der damals dominierenden Serie A. "Terra X History" setzt ihm ein Denkmal zur rechten Zeit und befürchtet zugleich, der Teamdirektor und "Mann für alle Fälle" trete am Ende seiner Karriere den Posten des Verbandsprädidenten an.

Terra X History: Rudi Völler – Eine deutsche Fußball-Legende – So. 07.06. – ZDF: 23.45 Uhr

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