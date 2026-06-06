"Das große Staatsopern-Air": Das Konzert auf 3sat
Eigentlich müsste es ja Open-Air heißen. Findige Geister haben aber ein "Staatsopern-Air" draus gemacht. Da komme einer erst mal drauf! Zum ersten Mal gaben die Stars der Wiener Staatsoper in dieser ORF / 3sat-Aufzeichnung im vergangenen September ein Open-Air-Konzert im Ring-nahen Wiener Burggarten. Droht Konkurrenz für das allseits beliebte Freiluft-Konzert in Schönbrunn? Auch hier ist der Eintritt frei und tausende kommen, wenn Kammersänger und -sängerinnen wie Jonas Kaufmann, Elīna Garanča und Camilla Nylund Arien und Duette aus dem Repertoire singen. Dann ist vor allem Populäres angesagt. Jonas Kaufmann gibt "Und es leuchten die Sterne" des Cavaradossi aus Verdis "Tosca" zum Besten, Elīna Garanča und Camilla Nylund rühren mit dem Abendsegen aus "Hänsel und Gretel" die Herzen, der französische Star Benjamin Bernheim präsentiert mit der Romanze "Je crois entendre encore" eine der beliebtesten Melodien aus Bizets selten gespielter Oper "Die Perlenfischer", die erstmals in der Wiener Staatsoper zu hören ist.
Des Weiteren geben die Stars der Wiener Staatsoper Beliebtes von Bizets "Carmen" bis zu Johann Strauss' "Fledermaus" zum Besten. – Den Daumen für gutes Wetter braucht man im Übrigen nicht zu halten, das von Barbara Rett und Bogdan Roščić moderierte Konzert wurde ja im vergangenen Jahr aufgezeichnet. Es spielt das Orchester der Wiener Staatsoper, es singen Chor und Kinderchor der Staatsoper unter dem französischen Gastdirigenten Bertrand de Billy.
Das große Staatsopern-Air – Sa. 06.06. – 3sat: 20.15 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH