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"Das große Staatsopern-Air": Das Konzert auf 3sat

Staatsopern-Air

"Das große Staatsopern-Air": Das Konzert auf 3sat

06.06.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Das Klassik-Open-Air der Wiener Staatsoper im Ring-nahen Wiener Burggarten zieht zahlreiche Besucher an. Stars wie Jonas Kaufmann, Elīna Garanča und Benjamin Bernheim bieten ein hochkarätiges Programm mit beliebten Arien und Duetten.
Das große Staatsopern-Air
Jonas Kaufmann singt beim Open-Air der Wiener Staatsoper "Und es leuchten die Sterne".  Fotoquelle:  ZDF / ORF / Staatsoper / Michael Pöhn
Das große Staatsopern-Air
Elīna Garanča und Camilla Nylund bei ihrem Open-Air-Auftritt. Bertrand de Billy dirigiert das Orchester und den Chor der Wiener Staatsoper.  Fotoquelle: ZDF / ORF / Staatsoper / Michael Pöhn
Das große Staatsopern-Air
Dirigent Bertrand de Billy und das Orchester der Wiener Staatsoper traten beim Open-Air im Wiener Burggarten unter anderem mit Elīna Garanča, Jonas Kaufmann, Benjamin Bernheim und Camilla Nylund auf.  Fotoquelle: ZDF / ORF / Staatsoper / Michael Pöhn

Eigentlich müsste es ja Open-Air heißen. Findige Geister haben aber ein "Staatsopern-Air" draus gemacht. Da komme einer erst mal drauf! Zum ersten Mal gaben die Stars der Wiener Staatsoper in dieser ORF / 3sat-Aufzeichnung im vergangenen September ein Open-Air-Konzert im Ring-nahen Wiener Burggarten. Droht Konkurrenz für das allseits beliebte Freiluft-Konzert in Schönbrunn? Auch hier ist der Eintritt frei und tausende kommen, wenn Kammersänger und -sängerinnen wie Jonas Kaufmann, Elīna Garanča und Camilla Nylund Arien und Duette aus dem Repertoire singen. Dann ist vor allem Populäres angesagt. Jonas Kaufmann gibt "Und es leuchten die Sterne" des Cavaradossi aus Verdis "Tosca" zum Besten, Elīna Garanča und Camilla Nylund rühren mit dem Abendsegen aus "Hänsel und Gretel" die Herzen, der französische Star Benjamin Bernheim präsentiert mit der Romanze "Je crois entendre encore" eine der beliebtesten Melodien aus Bizets selten gespielter Oper "Die Perlenfischer", die erstmals in der Wiener Staatsoper zu hören ist.

3sat
Das große Staatsopern-Air
Klassik • 06.06.2026 • 20:15 Uhr

Des Weiteren geben die Stars der Wiener Staatsoper Beliebtes von Bizets "Carmen" bis zu Johann Strauss' "Fledermaus" zum Besten. – Den Daumen für gutes Wetter braucht man im Übrigen nicht zu halten, das von Barbara Rett und Bogdan Roščić moderierte Konzert wurde ja im vergangenen Jahr aufgezeichnet. Es spielt das Orchester der Wiener Staatsoper, es singen Chor und Kinderchor der Staatsoper unter dem französischen Gastdirigenten Bertrand de Billy.

Das große Staatsopern-Air – Sa. 06.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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