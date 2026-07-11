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"Klassik am Odeonsplatz": Alle Infos zum Konzert-Event in ARD und 3sat

Münchner Musikabende

"Klassik am Odeonsplatz": Alle Infos zum Konzert-Event in ARD und 3sat

11.07.2026, 06.45 Uhr
von Hans Czerny
ARD und 3sat übertragen zwei Klassik-Abende vom Münchner Odeonsplatz mit Simon Rattle, Lahav Shani und renommierten Solisten.
Klassik am Odeonsplatz
Impression von der "Klassik am Odeonsplatz" im vergangenen Jahr. Zurzeit wird die Feldherrnhalle restauriert - eine Herausforderung an die Technik, doch die abendliche Stimmung wird nicht gestört.   Fotoquelle: ZDF / BR / PRO EVENTS Veranstaltungs GmbH/Marcus Schlaf
Klassik am Odeonsplatz
Seit dem Millenniumsjahr 2000 ist der Odeonsplatz mit seinem stimmungsvollen mediterranen Flair an zwei Abenden die Kulisse für Münchens größtes klassisches Open-Air-Konzert "Klassik am Odeonsplatz".  Fotoquelle: BR / Michael Malfer
Klassik am Odeonsplatz
Blick auf das Publikum auf dem Odeonsplatz von der hier unverhüllten Feldherrnhalle aus. Sie wurde 1841 von Ludwig I. erbaut und wird derzeit renoviert.  Fotoquelle: BR / PRO EVENTS Veranstaltungs GmbH / Marcus Schlaf

"Klassik am Odeonsplatz": ARD und 3sat zeigen Konzerte aus München

Die Kulisse mitten in der Münchner Innenstadt ist einmalig: Der Odeonsplatz ist ein von italienischer Architektur inspirierter Prachtplatz und geradezu ideal für stimmungsvolle Events. Besonders "Klassik am Odeonsplatz" findet seit Jahren regen Anklang bei Liebhabern der klassischen Musik. Jeweils an zwei Abenden treten nun erneut das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und die Münchner Philharmoniker auf. Wie gewohnt liefert das Fernsehen einen Eindruck dieser zauberhaften Abende nach Hause. Dass die Feldherrnhalle zurzeit restauriert wird, ist eine Herausforderung an die Technik, doch die abendliche Atmosphäre wird dadurch gewiss nicht gestört.

3sat
Klassik am Odeonsplatz
Klassikkonzert • 11.07.2026 • 21:25 Uhr

Simon Rattle widmet den ersten Konzertabend George Gershwin

Es beginnen die BR-Symphoniker unter Simon Rattle mit einem Abend, der ganz dem populären amerikanischen Komponisten George Gershwin gewidmet ist. Selbstverständlich stehen "Borgy and Bess" und "An American in Paris" neben der 1933 aufgeführten Präsidentensatire "Let 'Em Eat Cake" und dem "Ouvertüre F-Dur" genannten Konzert von 1925 auf dem Programm. Die ARD streamt den Gershwin-Abend mit dem russisch-amerikanischen Solisten Kirill Gerstein am Klavier am Samstag, 11. Juli, 20.00 Uhr, live in der Mediathek und auf dem YouTube-Kanal von ARD Klassik. 3sat überträgt im TV um 21.45 Uhr am selben Abend im Rahmen seines "Festspielsommers" zeitversetzt. Das Erste sendet zudem am Freitag, 17. Juli, um 23.50 Uhr, eine von Siham El-Maimouni moderierte Zusammenfassung.

Lahav Shani dirigiert die Münchner Philharmoniker am Odeonsplatz

Der Sonntag, 12. Juli, gehört dann den Münchner Philharmonikern unter ihrem neuen Chefdirigenten Lahav Shani mit einem Programm "voller romantischer Leidenschaft". Gemeint sind damit unter anderem Richard Wagners Ouvertüre zum "Fliegenden Holländer" sowie Felix Mendelssohn Bartholdys berühmte "Schottische Sinfonie". Solistin dieses zweiten Abends ist die niederländische Violonistin Janine Jansen mit Max Bruchs romantischem 1. Violinkonzert in g-Moll. – Auch dieses Konzert wird live in der ARD Mediathek und im YouTube-Kanal von ARD Klassik übertragen. 3sat zeigt dann am Samstag, 18. Juli, um 20.15 Uhr, eine Aufzeichnung dieses Abends.

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Mit den Konzertabenden auf dem Odeonsplatz und in den verschiedenen Medien will die BR-Intendantin Katja Wildermuth nach eigener Auskunft "Menschen erreichen, die vielleicht nicht mit Klassik aufgewachsen sind, die einfach neugierig werden".

Klassik am Odeonsplatz – Sa. 11.07. – 3sat: 21.25 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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