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"Die Verräter" Staffel 4: Start, Sendetermine, Kandidaten & alle Neuerungen

Reality-Krimi

"Die Verräter" Staffel 4: Start, Sendetermine, Kandidaten & alle Neuerungen

10.07.2026, 09.27 Uhr
von Alina Altendorf
Sportler, Models, Musiker und TV-Gesichter ziehen gemeinsam ein. Doch einige von ihnen verfolgen ein geheimes Ziel.
Sonja Zietlow
Moderatorin Sonja Zietlow wird auch in der vierten Ausgabe wie gewohnt durch das Programm führen. Dabei begleitet sie die prominenten Spieler auf ihre gewohnt herzliche Art bei ihren Missionen.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Das Logo der RTL-Show "Die Verräter"
"Die Verräter" begeistert seit 2023 das RTL-Publikum mit einer raffinierten Spielidee und einer prominenten Besetzung. Die vierte Staffel ist für den Spätsommer 2026 geplant.  Fotoquelle: RTL

Masken, Misstrauen und Manipulation bestimmen "Die Verräter – Vertraue niemandem!": Die RTL-Show verbindet Reality-TV mit dem Nervenkitzel eines heimischen Gesellschaftsspiels und erinnert an "Werwölfe vom Düsterwald", das neben "Mord in der Disco" und "Tabu" schon so manche große Freundesrunde begeistert hat.

"Die Verräter" bei RTL: Schloss-Spiel mit Verrat und 18 Promis

Das Konzept ist schnell erklärt: Prominente bewohnen seit 2023 alljährlich ein altes Schloss. Sonja Zietlow fungiert dabei auch 2026 wieder als Spielleiterin beziehungsweise Moderatorin. Nacht für Nacht ziehen die Verräter los – vier an der Zahl –, um ein Opfer auszuwählen. Dieses Jahr sind das erste Mal 18, anstatt 16 Prominente dabei.

Die Loyalen hingegen versuchen, die Verräter ausfindig zu machen und am Tage zu "verbannen". Natürlich wollen die Verräter das durch geschickte Manipulation und manche Lüge verhindern. Gekämpft wird zusätzlich um einen Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro.

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"Die Verräter": So stark war der RTL-Erfolg im TV und Stream

Vorbild für dieses Spektakel ist die niederländische TV-Show "De Verraders". Es war schnell entschieden, dass das RTL-Erfolgsformat eine weitere Staffel bekommt, denn es performte sowohl im linearen TV als auch im Streaming herausragend. Ganze 4,2 Millionen Zuschauer lockte das Format vor die Bildschirme. Die vierte Staffel wurde bereits im Sommer 2025 gedreht.

"Die Verräter" Staffel 4: Neue Chancen für die Loyalen?

Gibt es beim beliebten Gesellschaftsspiel noch Zusatzrollen wie beispielsweise die Hexe, den Jäger, Amor oder die Seherin, so hält es das RTL-Format bisher etwas schlichter. Bislang gewannen im deutschen Fernsehen nur die Verräter.

Deshalb wird darüber beraten, ob man den Loyalen nicht mehr "Funktionen" gewährt. Denkbar wäre beispielsweise, eine Seherin einzuführen, wie es im niederländischen Vorbild bereits geschehen ist.

"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!
Während der laufenden letzten Staffel von "Die Verräter" wurde die vierte bereits angekündigt. Welche Prominenten voraussichtlich dabei sein werden, erfahrt ihr hier!
Promi-Reality-Format
Drei Verräter in Kutten.

"Die Verräter" 2026: Alle 18 Promis im Überblick

Der Cast für die vierte Staffel ist nun offiziell bestätigt. Erneut bilden die Kandidatinnen und Kandidaten eine bunte Mischung aus Sportlern, TV-Persönlichkeiten, Musikern oder Influencern. Das ist der Cast:

"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream und RTL-Sendetermine

Staffel zwei war damals allein RTL+-Nutzern vorbehalten; von dieser Staffel wurde nur die erste Folge im linearen TV ausgestrahlt. Staffel eins und drei hingegen liefen auch im Free-TV. So ist es auch für die vierte Staffel geplant. Los geht die neue Staffel am 3. August auf den Pay-Plattformen RTL+, Sky und Wow. Die Folgen werden ab dem 17. August jeweils um 20:15 Uhr auch im Free-TV gezeigt. Das sind die Termine der Folgen:

  • Folge 1: Mo, 03.08. im Stream; Mo, 17.08. auf RTL
  • Folge 2: Mi, 05.08. im Stream; Di, 18.08. auf RTL
  • Folge 3: Mo, 10.08. im Stream; 19.08. auf RTL
  • Folge 4: Mi, 12.08. im Stream; Do, 20.08. auf RTL
  • Folge 5: Mo, 17.08. im Stream; Mo, 24.08. auf RTL
  • Folge 6: Mi, 19.08. im Stream; Di, 25.08. auf RTL
  • Folge 7: Mi, 26.08. im Stream; Mi, 26.08. auf RTL
  • Folge 8: Mi, 26.08. im Stream; Do, 27.08. auf RTL

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