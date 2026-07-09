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Die geheime Sprache der Minions: Was "Poopaye" wirklich heißt

Kunstsprache

Die geheime Sprache der Minions: Was "Poopaye" wirklich heißt

09.07.2026, 15.16 Uhr
von Stefan Weber
Das fröhliche Kauderwelsch der gelben Kinohelden wirkt zufällig, folgt aber einem cleveren Prinzip. Manche Begriffe lassen sich sogar erstaunlich leicht entschlüsseln.
Minions & Monster
Die Minions wollen in ihrem neuen Kino-Abenteuer einen eigenen Monsterfilm drehen. Aber wie genau soll das Monster aussehen?  Fotoquelle: Universal Studios
"Ich - Einfach unverbesserlich 3"
Die Minions lieben Bananen. Sie verfallen nahezu in Ekstase und schreien: "Banana!".  Fotoquelle: TVNOW / Illumination and Universal Pictures.

"Bello!", "Poopaye!", "Bananaaa!" – Wer den Minions lauscht, hört erst einmal vor allem fröhliches Kauderwelsch. Doch die scheinbar sinnlose Fantasiesprache folgt einem erstaunlich cleveren Prinzip. Die kleinen gelben Kultfiguren, die seit dem 1. Juli mit "Minions & Monster" wieder die große Leinwand erobern, sprechen eine eigene Kunstsprache, die sich aus zahlreichen Einflüssen zusammensetzt.

Minions-Sprache: Das steckt hinter "Bello", "Poopaye" und "Bananaaa"

Es ist eine Mischung aus Fantasiewörtern, Lautmalereien und Begriffen, die an echte Wörter angelehnt sind. So bedeutet "Bello!" schlicht "Hallo", "Poopaye" heißt "Auf Wiedersehen" und "Tank yu!" ist unschwer als "Danke" zu erkennen. Auch Wörter wie "Gelato" (italienisch für "Eis"), "Kan pai" (japanisch für "Prost") oder "Para tu" ("Für dich" auf Spanisch") lassen sich mit entsprechender Fremdsprachenkenntnis leicht erschließen.

Andere Begriffe ergeben Sinn allerdings erst durch Gestik, Mimik und den jeweiligen Kontext – mit dem man erkennen kann, dass "Tatata bala tu!" so viel wie "Ich hasse dich!" bedeutet. Auch zählen können die gelben Wesen – allerdings nur bis drei: "Hana" steht für Eins, "Dul" für Zwei, "Sae" für Drei. Alle weiteren Zahlen entstehen durch Aneinanderreihung, aus Vier wird so "Duldul", aus "Sieben" dementsprechend "Sae-sae-hana".

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Regisseur erklärt das Geheimnis der Minions-Sprache

Anders als etwa bei "Avatar" oder "Star Trek" kam bei den Minions kein professioneller Linguist zum Einsatz. Die komplette Kunstsprache stammt von den Regisseuren Pierre Coffin und Chris Renaud – die meisten Aufnahmen sprach Coffin sogar selbst ein. Sein Rezept: "Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch" und viele weitere Sprachen mischen – und mit jeder Menge Essens-Referenzen garnieren.

Im neuen Film treibt er dieses Prinzip auf die Spitze. Wie "Empire" berichtete, enthält "Minions & Monster" eine rund 15-minütige Sequenz, in der ausschließlich die Minions-Sprache zu hören ist. Verständlich bleibt es trotzdem, wie Coffin erklärt: "Der ganze Sinn dahinter ist, dass man sie nicht versteht, wenn sie sprechen – und sie trotzdem versteht."

"Minions & Monster": Eine der erfolgreichsten Filmreihen kehrt zurück

Ursprünglich als Nebenfiguren für "Ich – Einfach unverbesserlich" (2010) gedacht, stahlen die Minions als treue Helfer von Superschurke Gru schon im ersten Film den eigentlichen Hauptfiguren die Show. Slapstick, kindliche Neugier und Begeisterungsfähigkeit machten sie zu heimlichen Stars.

2015 bekamen sie mit "Minions" ihren ersten eigenen Film und damit auch ihre Vorgeschichte: Seit Urzeiten, so die Erzählung, sind sie auf der Suche nach dem größten und beeindruckendsten Anführer. 2022 folgte mit "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" ein weiteres Prequel über die frühe Beziehung zum jungen Gru. Zusammen mit der "Ich – Einfach unverbesserlich"-Reihe wuchs daraus einer der erfolgreichsten (Animations-)Franchises überhaupt. Über 5,6 Milliarden Dollar spielten die inzwischen sieben Filme zusammengerechnet ein.

Hollywood, Monster und neue Figuren: Darum geht es im Minions-Film

In "Minions & Monster" schicken die Macher ihre gelben Helden nun in die Stummfilm-Ära Hollywoods – jener Epoche, von der die Minions laut Coffin von Anfang an inspiriert waren. Die Minions erobern darin das Filmgeschäft, werden zu Stars, lassen dabei aber auch Monster auf die Welt los und müssen das entstandene Chaos wieder beseitigen. Eine klassische Fortsetzung ist "Minions & Monster" damit nicht, eher ein Spin-off beziehungsweise Prequel. Die bekannten Hauptfiguren Kevin, Stuart und Bob treten diesmal in den Hintergrund, im Mittelpunkt stehen neue Charaktere. Kinostart war der 1. Juli 2026.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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