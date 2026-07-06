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Sylvester Stallone: Darum ist er mit 80 immer noch topfit

Stallone bleibt aktiv

Sylvester Stallone: Darum ist er mit 80 immer noch topfit

06.07.2026, 06.30 Uhr
Hollywood-Legende Sylvester Stallone wird 80. Zwar sind die Bauchmuskeln aus Rocky-Zeiten verschwunden, doch die Tattoos auf seinem Bizeps spannen sich noch. Denn fünfmal pro Woche wird noch trainiert.
Sylvester Stallone
"Weiterkämpfen" - für Sylvester Stallone ist Fitness eine Lebenseinstellung.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Rob Kim

Sylvester Stallone wird am 6. Juli 80 Jahre alt. Aber zum alten Eisen gehört der Rocky-Darsteller damit noch lange nicht. Denn für sein Alter ist der gebürtige New Yorker richtig gut in Form, wie seinen Fans in einem Instagram-Video Anfang des Jahres bewiesen hat. Darin zeigte sich der Hollywood-Star in schwarzem Muskel-Shirt mit tätowierten Bizeps in seinem Home-Gym seines 35 Millionen US-Dollar teuren Anwesens in Palm Beach in Florida. Doch hinter seinem muskulösen Oberkörper stecken viel harte Arbeit und eiserne Disziplin.

So hält sich Sylvester Stallone fit

Zwar sind die Bauchmuskeln lange verschwunden, aber Delta und Bizeps sind wohl definiert. Auch der Trainingsplan sieht anders aus als zu Rocky-Zeiten, als er für "Rocky 3" seinen Körperfettanteil auf unglaublich 2,8 Prozent reduzierte – dank strikter Thunfisch-Diät. Proteinreich ist seine Ernährung auch heute noch. Auf dem Speiseplan stehen viel Ei und Hühnchen, sowie Ballaststoffe aus Beeren und Feigen.

Früher verbrachte er im Fitnessstudio die meiste Zeit damit, schwere Gewichte zu stemmen. Heute ist sein Training etwas moderater. Im Laufe seiner Karriere wurde sein Körper schwer strapaziert. So hat er unter anderem fünf Rückenoperationen und zwei Schulteroperationen hinter sich. Aus diesem Grund trainiert Stallone heute an Kabelzügen oder macht lockeres Box-Training am Sandsack. Box-Training fungiert dabei als Ganzkörpertraining, bei dem zahlreiche Muskelgruppen beansprucht werden.

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Der 80-Jährige trainiert fünfmal die Woche in seinem Home-Gym. Die Zeit im Gym ist für Stallone nicht nur körperliches, sondern auch mentales Training. Man fühle sich körperlich besser und habe dadurch die Kraft, seine Ziele zu erreichen und neue Herausforderungen anzugehen, sagte er in dem Selfie-Video. Unter dem Video schrieb er: "Es wird zwar von Jahr zu Jahr schwerer, aber dann muss man halt umso schwerer arbeiten. Blut, Schweiß und Tränen."

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Auch vor der Kamera weiter aktiv

Die körperliche und mentale Fitness kann Stallone auch gebrauchen, denn beruflich ist die Hollywood-Legende voll eingespannt. So wurde die vierte Staffel der Paramount-Serie "Tulsa King" frisch abgedreht, in der Stallone den Mafioso Dwight Manfredi spielt. Die fünfte Staffel soll bereits in Vorbereitung sein. Und auch an dem geplanten Rambo-Prequel "John Rambo" ist Stallone beteiligt, zwar nicht vor der Kamera, aber als Produzent. Es ist halt erst vorbei, wenn es vorbei ist.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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