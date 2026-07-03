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Vanessa Mai und Lola Weippert führen Fans in die Irre: "Ihr müsst stark bleiben"

Podcast-Fortsetzung

Vanessa Mai und Lola Weippert führen Fans in die Irre: "Ihr müsst stark bleiben"

03.07.2026, 08.38 Uhr
In ihrem Podcast "Schön laut" tauschen sich Vanessa Mai und Lola Weippert seit Mitte April wöchentlich aus. Ein Instagram-Statement der Stars säte nun Zweifel an einer Fortsetzung des Projekts. Doch dann hatten die beiden eine Überraschung in petto.
Vanessa Mai und Lola Weippert
Seit Mitte April hosten Vanessa Mai (links) und Lola Weippert ihren gemeinsamen Podcast "Schön laut".  Fotoquelle: Getty Images / Jeremy Moeller / Sebastian Reuter (Fotomontage)

Sie sind gute Freundinnen, beide Teil der Unterhaltungsindustrie – und teilen seit Mitte April im Podcast "Schön laut" ihre Gedanken mit Gott und der Welt: Vanessa Mai und Lola Weippert. Doch nun meldeten sich die beiden Stars mit einem nachdenklichen Video auf Instagram zu Wort. "Wir müssen mal wieder ein Statement abgeben", läutete Weippert den Clip ein. "Zum einen gab es ganz viele Kommentare von euch, was zur Folge hatte, dass es sich auch in den Zahlen widergespiegelt hat", fuhr Vanessa Mai fort.

Obendrein sei "die Rumfahrerei" für die Schlagersängerin eine große Belastung. Denn für die Aufzeichnung der Podcast-Folgen müsse sie jedes Mal nach Berlin reisen. "Das ist nicht machbar, weil es mich einfach fertigmacht, wenn es länger geht", beklagte Mai. Ihre Podcastpartnerin führte außerdem an: "Wir haben gemerkt, dass wir nicht den Bildungsauftrag erfüllt haben, den sich viele gewünscht haben."

Lola Weippert und Vanessa Mai bringen Fans zum Schwitzen: "Hätte euch fast geglaubt"

"Wir haben es probiert, es hat voll viel Spaß gemacht", setzte Lola Weippert das Statement fort. "Es ist ziemlich klar, dass wir euch eine Sache sagen müssen." Vanessa Mai zögerte die Bekanntgabe weiter hinaus und fügte hinzu: "Ihr müsst jetzt stark bleiben." Doch statt der erwartbaren Nachricht, dass die zwei TV-Gesichter ihren Podcast einstellen, offenbarten sie, dass sie ihre Fans nur in die Irre geführt hatten. "Wir machen weiter", jubelten Mai und Weippert und setzten prompt zum Freudentanz an.

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"Wir dürfen weiter schön laut sein", freute sich Lola Weippert. Mai schloss sich an und kündigte "ganz viele Folgen" an: "Wir sind so glücklich, wir freuen uns!" Das gilt auch für viele Fans in der Kommentarspalte. "Ihr Granaten! Herzlichen Glückwunsch!", meldete sich eine Instagram-Userin. 1live-Reporter Daniel Danger witzelte: "So ähnlich hat mir meine Mathelehrerin damals auch versucht meine Noten zu erklären – nur leider fehlte da immer das Happy End hinten raus!" Einen anderen Fan brachten Mai und Weippert ganz schön ins Schwitzen: "Yeah, ich hätte euch fast geglaubt, dass es vorbei ist."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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