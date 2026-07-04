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Während Live-Auftritt: Beatrice Egli und ihr "schlimmster Moment!"

Unvergessliches Erlebnis

Beatrice Egli über ihre größte Live-Panne: "Das war ganz schlimm"

04.07.2026, 11.58 Uhr
Immer wieder kommt es bei Live-Auftritten zu unvorhergesehenen Begebenheiten. Beatrice Egli ist zwar gut vorbereitet, doch auch die Schlagersängerin kennt diese Momente, in denen alles anders läuft, als geplant. Nun hat die Schweizerin von ihrer größten Pannen vor Publikum gesprochen.
Beatrice Egli ist ein Profi auf der Bühne. Nun hat die Schlagersängerin von einem Erlebnis bei einem Live-Auftritt berichtet, bei dem es zu einem peinlichen Moment gekommen ist.   Fotoquelle: picture alliance / APA-Images | Johannes Ehn

Obwohl Beatrice Egli ihre Auftritte durchplant, kommt es manchmal zu unerwarteten Situationen. "Vorne ist das Publikum weiterhin gut unterhalten, aber hinten ist voll die Hektik", schilderte Egli die Problematik sogenannter "Quick Changes", also besonders rascher Outfitwechsel. In solchen Augenblicken könne einiges schiefgehen. "Da kann auch mal passieren, dass ein Reißverschluss reißt", erzählte Egli. Auch beschädigte Oberteile oder die verzweifelte Suche nach einer verschwundenen Hose seien Alltag. "Da passieren Dinge hinter der Bühne, die will man eigentlich gar nicht wissen."

Beatrice Egli bei Auftritt "fast im Boden versunken"

Für Egli liegt genau darin aber auch ein besonderer Reiz. Zwar werde eine Show bis ins Detail vorbereitet und folge Abend für Abend demselben Ablauf. Dennoch gebe es immer wieder Situationen, die so nicht vorgesehen seien. Eben das mache für sie "jeden Abend besonders".

Auch Pannen vor den Augen des Publikums musste die 37-Jährige bereits meistern. Ein Erlebnis sei ihr diesbezüglich besonders im Gedächtnis geblieben: Bei ihrer ersten Tour vor zwölf Jahren sei der Ton für zehn Minuten vollständig weg gewesen. "Das war so lange!" Um die Zeit zu überbrücken, habe sie "drei Songs mit Gitarre gespielt" und sei dabei "fast im Boden versunken".

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In Eglis Augen war dieser Abend vor allem eines: belastend. "Das war ganz schlimm. Das war mein schlimmster Moment!" Beim Publikum kam die spontane Akustik-Einlage jedoch gut an. Rückblickend räumte die Sängerin ein, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die ungeplante Szene sogar "gefeiert" hätten. Für ihre Fans sei genau das etwas Besonderes gewesen: "Sie waren dabei. Sie haben es erlebt – live."

Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt
Beatrice Egli hat sich als Schlagerstar und TV-Moderatorin etabliert. Trotz Millionen-Vermögen lebt sie bescheiden am Zürichsee. Ihr Ex-Partner Reto Steiner spielte dabei eine unerwartete Rolle.
Finanzielle Folgen
Beatrice Egli lacht.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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