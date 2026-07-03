„Das Sommerhaus der Stars“: Fielen diese Paare dem „Sommerhaus-Fluch“ zum Opfer?

Ein idyllischer Bauernhof, gemeinsame Spiele und die Aussicht auf den Titel „Promipaar des Jahres“ - das auf diese Weise grob zusammengefasste Grundkonzept des Formats „Das Sommerhaus der Stars“ klingt nach einer spannenden Auszeit für prominente Paare. Allerdings haftet dem RTL-Format seit Jahren ein bedrohlicher Ruf an: Kaum eine Reality-Show brachte so viele Beziehungen ins Wanken, teilweise mit dramatischen Folgen. Manche Fans sprechen sogar vom „Sommerhaus-Fluch“ und es lässt sich nach nunmehr zehn Staffeln nicht leugnen, dass sich tatsächlich viele Paare im Kontext ihrer Teilnahme getrennt haben oder ihre Beziehungen ernsthaft erschüttert wurden.

Bis dato lösten insgesamt 44 Paare nach einer „Sommerhaus“-Teilnahme ihre Liebesbeziehungen auf. Fielen sie dem vielzitierten „Sommerhaus-Fluch“ zum Opfer? Zwar treibt hier wahrscheinlich keine übersinnliche Macht ihr Unwesen, dennoch scheint die Sendung oft genug etwas ans Tageslicht zu bringen, das im Alltag häufig verborgen bleibt. Dabei hat sich über die Jahre nicht nur der Ruf der Show verändert, sondern auch ihre Location. Während die ersten vier Staffeln noch in einer Villa im portugiesischen Colares bei Lissabon gedreht wurden, zog die Produktion 2020 wegen der Corona-Pandemie auf den Bauernhof Barlo in Bocholt um. An dem eben erwähnten Phänomen änderte sich durch den Ortswechsel allerdings nichts.

Warum das „Sommerhaus“ Beziehungen an ihre Grenzen bringt Der eigentliche Kern des Formats ist simpel und deshalb wohl auch so wirkungsvoll. Mehrere Paare leben über Tage, beziehungsweise Wochen auf engstem Raum zusammen, müssen gegeneinander antreten, Allianzen bilden und als Team funktionieren. Unter der Oberfläche entsteht Dauerstress, der Beziehungen offensichtlich massiv unter Druck setzt.

Weitere, nicht zu unterschätzende Belastungsfaktoren sind die permanente Beobachtung durch Kameras, Schlafmangel und Reizüberflutung. Hierdurch formen sich strategische Gruppendynamiken, es herrscht ein harter Konkurrenzkampf und die allgegenwärtige Angst vor dem Ausscheiden ohne echte Rückzugsmöglichkeit. Diese Faktoren schaffen Bedingungen, unter denen die vertrauten „Macken“ des Partners plötzlich zum Streitpunkt werden können. Konflikte lösen sich nicht auf – sie eskalieren. Viele Zuschauer bezeichnen das „Sommerhaus“ als den wohl „härtesten Beziehungstest“ im deutschen Reality-TV.

Die drei Gesichter des „Sommerhaus-Fluches“ Wer die bisherigen Staffeln genauer betrachtet, erkennt schnell: Der vermeintliche Fluch resultiert nicht nur in Trennungen. Das gesamte Phänomen bildet sich vielmehr regelmäßig in drei unterschiedlichen Formen ab.

Der Liebes-Fluch Dies ist die offensichtlichste Ausprägung: der Bruch zahlreicher Beziehungen. Manche Paare gingen bereits wenige Wochen nach der Ausstrahlung getrennte Wege, andere kämpften noch viele Monate lang öffentlich gegeneinander. Zwar wurde nicht jede Trennung direkt durch die Show verursacht, dennoch wirkte das „Sommerhaus“ bei vielen Paaren wie ein Brennglas für Probleme, die schon seit längerer Zeit vor sich hin geschwelt hatten.

Der Image-Fluch Die öffentliche Wirkung wiegt zudem schwer. Millionen Zuschauer verfolgen jede Diskussion, jeden Streit und jede unbedachte Bemerkung. Kandidaten, die vor der Teilnahme als Publikumslieblinge galten, sahen sich teilweise nach der Ausstrahlung massiver Kritik ausgesetzt. Andererseits konnten einige Promis dort erstmals unter Beweis stellen, dass sie in der Lage waren, souverän mit Konflikten umzugehen, wodurch sie neue Sympathien gewinnen konnten.

Der Karriere-Fluch Die Sendung hinterlässt auch beruflich Spuren. Für manche Teilnehmer eröffnete das „Sommerhaus“ neue Reality-Karrierechancen, andere wurden fortan überwiegend mit Skandalen oder Eskalationen assoziiert. Der Auftritt im „Sommerhaus“ kann sowohl Türen öffnen, als auch das öffentliche Image langfristig verändern.

Die Chronik des „Sommerhaus-Fluchs“: Welche Paare trennten sich nach den einzelnen Staffeln? Obwohl sich kein Liebes-Aus ausschließlich auf die Teilnahme an der Show zurückführen lässt, ist der „Trennungs-Fluch“ seit Jahren beobachtbar.

Staffel 1 (2016, Portugal) Schon die erste Staffel legte den Grundstein für den heutigen Ruf der Sendung. Zu den bekanntesten Paaren gehörten Angelina Pannek (geb. Heger, 34) und der Schauspieler Rocco Stark (40), deren fünf Monate frische Beziehung kurz nach der Show zerbrach. Auch das Gewinner-Duo Xenia Prinzessin von Sachsen (39) und Rajab Hassan (36) gingen etwa ein halbes Jahr nach dem Sieg getrennte Wege, aus ihren sieben gemeinsamen Jahren ging ein Sohn hervor. Auch die im Mai 2014 geschlossene Ehe zwischen „Currywurstmann“ Chris Töpperwien (52) und Magey Kalley (36) hielt nach ihrer Teilnahme nur noch rund zwei Jahre.

Staffel 2 (2017, Portugal) Die zweite Staffel untermauerte den ersten Eindruck, dass das „Sommerhaus“ kein gutes Pflaster für Liebesbeziehungen ist. Trennungen oder Krisen trafen unter anderem die TV-Anwältin Helena Fürst (52) und Schlagersänger Ennesto Monté (51), die schon während ihrer Teilnahme miteinander brachen, das Siegerpaar Model Nico Schwanz (48) und TV-Gesicht Saskia Atzerodt (34), die für ihren Sieg das letzte Quäntchen verbliebener Harmonie opferten und anschließend in Boulevard-Magazinen übereinander herzogen sowie Aurelio Savina (48) und seine Verlobte Lisa Freidinger (37), die noch vor der Eheschließung nach nur zwei gemeinsamen Jahren die Reißleine zogen. Nach 20 Ehejahren traf es schließlich auch den Schauspieler Martin (70) und seine Frau Sonja Semmelrogge († 54), die lobenswerterweise nach ihrer Trennung noch bis zum Jahr 2018, in dem Sonja ihrem Krebsleiden erlag, freundschaftlich miteinander verbunden geblieben waren.

Staffel 3 (2018, Portugal) Diese traurige Tendenz setzte sich auch ein Jahr später fort: Nachdem Bert Wollersheim (75) und Bobby Anne Baker (56) vor ihrem Einzug ins „Sommerhaus“ eine siebenmonatige Fernbeziehung geführt hatten, gaben sie einen Tag nach der TV-Ausstrahlung ihre Trennung bekannt. Auch Erotikmodel Micaela Schäfer (42) und Journalist Felix Steiner (41) blieben im Anschluss der Staffel nicht länger ein Paar. Immerhin führen sie heute eine glückliche Geschäftsbeziehung. Patricia Blanco (54), Tochter von Roberto Blanco (89), zog mit Nico Gollnick (36) im „Sommerhaus“ ein. Selbst der vierte Platz konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Beziehung keineswegs harmonisch wirkte. Man munkelte gerüchteweise von einer Affäre zwischen Gollnick und Saskia Atzerodt samt pikanten Fotos. Mit diesen Gerüchten konfrontiert, äußerten sich die „Beschuldigten“ widersprüchlich. Kurze Zeit später verkündeten Blanco und Gollnick ihre Trennung über Instagram.

Staffel 4 (2019, Portugal) Die vierte Staffel gehört bis heute zu den bekanntesten und meist diskutierten in der Geschichte des Formats. Die bereits bekannten Reality-TV-Sternchen Elena Miras (34) und Mike Heiter (34) gewannen zwar im „Das Sommerhaus der Stars“, ihrer Beziehung brachte der Sieg jedoch kein Glück, obwohl während ihrer drei Jahre währenden Beziehung 2018 Tochter Aylen zur Welt kam - Mike heiratete im Jahr 2025 Leyla Heiter (geb. Lahouar, 30). Sänger Benjamin Boyce (57) und Tattoo-Model Kate Merlan (39) gaben das Aus ihrer Verbindung, welches schon zwischen Vertragsunterzeichnung und Beginn der Dreharbeiten stattgefunden hatte, noch während der TV-Ausstrahlung bekannt. Für Johannes Haller (38) und Yeliz Koc (32) ging es zunächst durch eine labile On-Off-Phase, bevor sie 2020 endgültig getrennte Wege gingen. Während Yeliz danach unter anderem mit Jimi Blue Ochsenknecht (34) liiert war, ist Johannes seit Dezember 2021 mit der ehemaligen „Bachelorette“ Jessica Paszka (36) verheiratet. Kurz vor seinem Tod im April 2021 fiel die Ehe von Schauspieler und Entertainer Willi († 45) und Jasmin Herren (47) Belastungen durch den Druck der permanenten Öffentlichkeit zum Opfer.

Staffel 5 (2020, Bocholt) Trotz des Umzugs auf den Bauernhof in Bocholt blieb alles beim Alten: Die Sage des „Sommerhaus-Fluches“ setzte sich fort. Nach der Staffel sorgten vor allem Andrej Mangold (39) und Jennifer Lange (32) für Schlagzeilen. Das „Bachelor“-Paar galt lange als Vorzeige-Duo, trennte sich aufgrund der medialen Belastung jedoch kurze Zeit später. Die Beziehung von Eva Benetatou (34) und Chris Broy (37) war auch nicht durch ihre Elternschaft im Jahr 2021 zu retten. Zum Zeitpunkt der Geburt ihres gemeinsamen Kindes waren sie bereits getrennt. Die bekanntermaßen komplizierte Beziehung der Influencerin Georgina Fleur (36) zu ihrem Verlobten, dem Unternehmer Kubilay Özdemir (45), bekleckerte sich auch während ihres Aufenthalts im „Sommerhaus“ nicht wirklich mit Ruhm. Sie beendeten ihre Teilnahme nach der zweiten Folge „freiwillig“ nachdem Özdemir einem anderen Kandidaten im Streit vor laufenden Kameras ins Gesicht gespuckt hatte. Fleur und Özdemir sind Eltern ihrer im August 2021 geborenen Tochter, welche Georgina aktuell alleine großzieht.

Staffel 6 (2021, Bocholt) Die Staffel aus dem Jahr 2021 wurde vom konfliktbelasteten Aufeinandertreffen einiger Teilnehmer und späteren Zerwürfnissen dominiert. So führte für die Schauspielerin Michelle Monballijn (47) und Mike Cees (38) der Weg im Jahr 2021 zunächst zum Traualtar, worauf bereits 2023 die Trennung und 2025 die Scheidung folgten. „Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel (40) und Blogger Dominik Schmitt (36) lernten sich 2017 über Instagram kennen. Sie waren die Gewinner der sechsten Staffel, was jedoch keinen Einfluss auf ihre unerwartete Trennung 2023 hatte.

Staffel 7 (2022, Bocholt) Landwirt Patrick Romer (30) und Influencerin Antonia Hemmer (26) galten während ihrer Teilnahme als eines der bekanntesten Reality-Paare Deutschlands. Trotz ihres Sieges folgte wenige Wochen später die Trennung – begleitet von zahlreichen öffentlichen Diskussionen. Katharina Hambuechen (31) und Eric Sindermann (37) verbrachten ihre Zeit im „Sommerhaus“ mit gegenseitigen Beleidigungen und einer späteren Versöhnung. Sie waren das erste Paar, das sich noch während der Dreharbeiten zum „Sommerhaus“ getrennt hat. Auch YouTuber Marcel Dähne (32) und Lisa-Marie Weinberger (28) machten nach immerhin vier Beziehungsjahren kurzen Prozess. Sie verschwanden relativ zügig aus dem „Sommerhaus“ und gaben im Anschluss daran ihre Trennung öffentlich bekannt.

Staffel 8 (2023, Bocholt) Die jüngste Vergangenheit fügte der langen Liste gescheiterter Paare weitere Namen hinzu. Auch Maurice Dziwak (27) und Ricarda Raatz (34) sind offenbar Freunde der kurzen Halbwertzeit. Sie lernten sich bei „Are You The One“ kennen, zogen ein Jahr später in das „Sommerhaus“ ein, um im Anschluss daran wieder getrennte Wege zu beschreiten. Gigi Birofio (27) und die Soldatin Dana Feist (29) schwebten bereits vor ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus“ nicht gerade auf Wolke Sieben. Mit Gigis Untreue lief das Fass des Misstrauens jedoch über. Die Quittung bekam er, als Dana sich trennte. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt das Liebes-Aus von Walentina Doronina (26) und Can Kaplan (28), deren turbulente Beziehung weit über ihren „Sommerhaus“-Aufenthalt hinaus für Schlagzeilen sorgte.

Staffel 9 (2024, Bocholt) Die Trennung von Designerin und Erotikmodel Sarah Kern (57) und dem Forstwirt Tobias Pankow (41) wurde bereits vor der TV-Ausstrahlung bekanntgegeben. Pankow sucht aktuell übrigens bei „Bauer sucht Frau“ nach der wahren Liebe. Immerhin pflegen er und Sarah bis heute ein gutes und freundschaftliches Verhältnis zueinander.

Staffel 10 (2025, Bocholt) Edda Elisa Pilz (25) und Michael Klotz (28) waren die Gewinner der Jubiläumsstaffel. Beim großen Wiedersehen, noch vor der TV-Ausstrahlung des Finales, gaben beide ihre Trennung bekannt. Auch Erotikmodel und Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin (42) zogen nach den Dreharbeiten einen Schlussstrich unter ihre Partnerschaft. Zu guter Letzt scheiterte die Beziehung von Lina Baumann (26) und Ryan Wöhrl (24) im selben Jahr.

Zufall oder psychologischer Effekt? Soziologen und Paartherapeuten würden ungeachtet der beeindruckenden Anzahl menschlicher Zerwürfnisse den Begriff „Fluch“ vermutlich nicht verwenden. Ihrer Ansicht nach dürfte sich das „Sommerhaus“ vielmehr als sozialer Stresstest auswirken. Unter permanentem Leistungsdruck machen sich die Auswirkungen von Konflikten, die zuvor im Alltag noch kompensiert werden konnten, deutlicher und schwerwiegender bemerkbar. Unsicherheiten, Eifersucht, Machtkämpfe oder Kommunikationsprobleme wurden im „Sommerhaus“ nicht neu erschaffen – sie gewannen allerdings an Durchschlagskraft.

Der „Sommerhaus-Fluch“ ist real – aber keine Verschwörung Sei es Portugal oder Bocholt, Villa oder Bauernhof – eins zog sich wie ein roter Faden durch alle zehn Staffeln: Das „Sommerhaus“ ist für viele Promi-Paare mehr als bloß eine weitere Reality-Show. Am Ende besteht der sogenannte „Sommerhaus-Fluch“ nicht aus einer mysteriösen, schicksalhaften Fügung, sondern zeigt sich in defizitärer Kommunikation, mangelnder Fähigkeit zur Empathie und zur differenzierten Betrachtung des Ist-Standes der eigenen Partnerschaft. Daraus resultieren gescheiterte Beziehungen, beschädigte Images und Karrieren, die nach dieser unübersehbaren Konzentration von Problemen oft eine völlig neue Richtung einschlagen.

Der „Sommerhaus-Fluch“ ist kein übersinnlicher Fluch. Das „Sommerhaus“ ist vielmehr einfach ein Ort, an dem Beziehungen ihre Masken ablegen. Was zuvor im vertrauten Alltag verborgen blieb, wird dort vor laufenden Kameras für Millionen von Zuschauern sichtbar. Es ist diese Art „Nebenwirkung“, welche Fans der Sendung seit Jahren fasziniert und für manche Paare sehr gefährlich werden kann.

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