Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
2026 ist ein besonderes Jahr für den „ZDF-Fernsehgarten“. Seit 40 Jahren gehört die sommerliche Gute-Laune-Show zum ZDF-Repertoire – und hat entsprechend viele Fans. So schreibt das ZDF in einer Presseerklärung auch: „Und unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen.“ Am kommenden Sonntag, den 21. Juni 2026, gibt es bereits die siebte Show des Jahres zu sehen. Gesendet wird wie immer vom Fernsehgartengelände, dem Lerchenberg in Mainz.
20 Shows erwarten die Zuschauer in diesem Jahr, wöchentlich, immer sonntags um 12 Uhr im ZDF. Die ersten Gäste sind bereits bekannt gegeben.
Das sind die Gäste der nächsten Show
Am Sonntag, den 21. Juni steht die nächste Show an. Das Motto ist Discofox. Dabei sind Die Amigos, Achim Petry, Allessa, Jörg Bausch, Norman Langen, Peter Wackel, Patrick Lindner, Stefanie Hertel und Alexandra Hofmann.
Diese Folgen sind bereits gelaufen
- Folge 1: 10. Mai - Motto: 40 Jahre Fernsehgarten - Gäste: Guido Maria Kretschmer, Palina Rojinski, Marti Fischer, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Twins on Ice, Deine Freunde, Peggy March, Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels, Stereoact x Lena Marie Engel
- Folge 2: 17. Mai - Motto: Schlagerparty - Gäste: Maite Kelly, Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller, Fantasy, Anna-Maria Zivkov, Olaf Berger, Tiroler Schmäh
- Folge 3: 24. Mai - Motto: Kochbattle - Gäste: Dark Tenor feat. Patricia Kelly, Aditotoro x paulomuc, Joey Heindle, Francine Jordi, Sonia Liebing
- Folge 4: 31. Mai - Motto: Bingo-Party: Chris de Burgh, Florian Künstler, Remo Forrer, Julian Reim, Anna-Maria Zimmermann, Tim Peters, TABI & ALINA, Amyy
- Folge 5: 7. Juni - Motto: Vier Jahrzehnte-Mix - Gäste: Spider Murphy Gang, Nino de Angelo & Marina Marx, Pop Divas
- Folge 6: 14. Juni - Motto: Fußball-Party - Gäste: Right Said Fred, Vincent Gross, Olaf der Flipper, Bring
Diese Folgen warten noch auf uns
- Folge 7: 21. Juni - Motto: Discofox - Gäste: Die Amigos, Achim Petry, Allessa, Jörg Bausch, Norman Langen, Peter Wackel, Patrick Lindner, Stefanie Hertel, Alexandra Hofmann
- Folge 8: 28. Juni - Motto: Sommerparty - Gäste: Dante Thomas, Garcia, Katrina from Katrina And The Waves, SOS-Project feat. Dante Thomas, Marquess
- Folge 9: 5. Juli - Motto: Urlaubs-Feeling - Gäste: Lucas Cordalis, Christin Stark
- Folge 10: 12. Juli - Motto: 90er Party
- Folge 11: 19. Juli - Motto: Mallorca
- Folge 12: 26. Juli - Motto: Family Battle - Gäste: Frauke & Nele Ludowig, Patricia & Iggi Kelly, Stefanie Hertel & Johanna Mross, Markus, Marie Reim, MORE THAN WORDS, Steffen Jung
- Folge 13: 2. August - Motto: Rock im Garten
- Folge 14: 16. August - Motto: Italo-Schlager
- Folge 15: 23. August - Motto: Christmasparty
- Folge 16: 30. August - Motto: Schlagerparty
- Folge 17: 6. September - Motto: Männergarten
- Folge 18: 13. September - Motto: Bundesländer-Special
- Folge 19: 20. September - Motto: Oktoberfest
- Folge 20: 27. September - Motto: Saison Finale
Und hier gibt’s Tickets
Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es entweder für die gesamte Saison oder für einzelne Shows. Für die einzelnen Shows gibt es drei Kategorien: Tischplatz Sitzplatz auf der Tribüne oder Stehplatz. Die ersten beiden Kategorien sind ausverkauft, Stehplätze sind für einige Shows noch erhältlich.
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