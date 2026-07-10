Home News TV-News

"Steirertod": Kritik zum ARD-Krimi mit Bettina Mittendorfer

Krimi-Reihe

"Steirertod": Kritik zum ARD-Krimi mit Bettina Mittendorfer

10.07.2026, 06.00 Uhr
von Wilfried Geldner
In "Steirertod", dem fünften Film der ORF-"Landkrimi"-Reihe, verabschiedet sich Miriam Stein als Kommissarin Sandra Mohr. Der Krimi wird nun erneut auf ARD gezeigt.
Steirertod
Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seiner neuen Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) ist klar, dass sie die verängstigte Zeugin, eine Prostituierte, unbedingt vor dem äußerst raffinierten Mörder schützen müssen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.  Fotoquelle: ARD Degeto / Allegro Film / Stefan Haring
Steirertod
Kommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) kontrolliert ein Fahrzeug. Sie erkennt nicht die Gefahr, in der sie sich befindet.  Fotoquelle: ARD Degeto / Allegro Film / Stefan Haring
Steirertod
Mit einer Prostituierten (Katharina Kolb) am Bartresen: Ist der Ex-Soldat Harald Gratzl (Wolfgang Rauh) der gesuchte Serienmörder, der bereits mehrere Prostituierte ermordet hat?  Fotoquelle: ARD Degeto / Allegro Film / Stefan Haring

Im fünften Film der ORF-"Landkrimi"-Reihe aus der Steiermark, "Steirertod", wird die von Miriam Stein gespielte Kommissarin Sandra Mohr vom Täter, einem Prostituiertenmörder, angeschossen und kommt schwerverletzt ins Grazer Krankenhaus. Mohr ist schwanger – und das bekanntlich ausgerechnet vom Sohn ihres Kollegen Sascha Bergmann (Hary Prinz). Mit viel Humor erzählte Beziehungsgeschichten sind die andere Seite des oftmals mit grellen Mitteln erzählten Steirerkrimis. Die nicht selten Dialekt-gefärbten Pingpong-Dialoge entschädigen immer wieder für Konventionelles. Diesmal geht's um einen Serienmörder, der Prostituierte fesselt, vergewaltigt und tötet. Das Erste zeigt den Krimi aus dem Jahr 2021 erneut.

ARD
Steirertod
Krimi • 10.07.2026 • 20:15 Uhr

Zwei Morde sind schon geschehen, als die Kommissarin Sandra Mohr einen im Auto Fliehenden stellen will, eine Prostituierte wollte ihm an einer Kreuzung entkommen. Doch der Mut der schwangeren Kommissarin zahlt sich nicht aus, sie wird von einer Kugel getroffen und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus – ein Schock, der vor allem ihren Vorgesetzten und beruflichen Partner Bergmann bis in die tiefste Seele trifft. Urplötzlich wird so aus dem Krimireißer eine dunkle Tragödie.

Immerhin kann Sandras werdendes Kind gerettet werden. In der schönsten Stelle des Films hat Daniel, der Kindsvater und Bergmanns Sohn (Johannes Nussbaum) einen Traum. Noch einmal steht Sandra, wie zu Beginn ihrer Beziehung vor seiner Türe und bittet darum, bei ihm längere Zeit bleiben zu dürfen. Noch schöner: Daniel erklärt später seinem Vater, dass ihn der Täter nicht weiter interessiere. Der sei "sicher auch wieder nur so ein Typ, der eine Scheißkindheit gehabt hat". Daniel zieht nach Berlin, Sandra Mohr braucht jetzt keinen kochenden Hausmann mehr.

Derzeit beliebt:
>>"Die Verräter" bei RTL: So anders ist die deutsche Version
>>Die geheime Sprache der Minions: Was "Poopaye" wirklich heißt
>>"Steirergeld": Kritik zum Krimi mit Hary Prinz und Anna Unterberger
>>Keine Lust auf Deutschland gegen Paraguay? Diese Filme laufen heute im TV

Die Neue an Bergmanns Seite

Sascha Bergmann führt jetzt die verbalen Geschlechterkämpfe mit der neuen Revierchefin vom LKA (Bettina Mittendorfer), die er vor die Nase gesetzt bekommt. Er kennt sie von früher, er hat sie damals für Daniels Mutter verlassen. Das ergibt dank des Drehbuchs von Maria und Wolfgang Murnberger (auch Regie) fesch unterkühlte Geplänkel zwischen den beiden, bei denen der stets von der Suspendierung bedrohte, trauernde Chauvi Bergmann viel Fett abbekommt.

Andererseits die neue Kommissarin an Bergmanns Seite: Anni (Anna Unterberger) wird erst mal als wagemutiger Lehrling eingeführt und bekommt zusammen mit ihrem Vorgesetzten die ganze Breitseite des konventionellen Kriminalerlebens ab. Phantombilder, Türen abklappern und frech abgewiesen werden: Es ist eben all das, "was in den Scheißfilmen nie vorkommt", wie Bergmann trefflich der jungen Kollegin erklärt.

Mit der Ironie wird viel von der üblichen Gleichförmigkeit der Krimi-Recherche aufgefangen. Die Kamera ist indessen omnipräsent, die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen das fiese Gebaren des Mörders, aber auch die Angst seiner Opfer verfolgen, immer ein wenig nah am Spekulativen der Prostituiertenszene gefilmt. Aber zum Ausgleich haben wir ja den Humor der steirischen Kriminaler. Am Ende isst die Anni ein Stück Leberkäs, und der Kollege Bergmann nimmt dankend an. Es ist so etwas wie ein Ritterschlag.

Inzwischen sind acht weitere Teile der Krimireihe erschienen. Ein 14. Film unter dem Titel "Steirerstich" war in Österreich bereits Ende 2025 zu sehen. Ein deutscher Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Zwei weitere Filme unter den Arbeitstiteln "Steirerhass" und "Steirerbiest" sind bereits abgedreht.

Steirertod – Fr. 10.07. – ARD: 20.15 Uhr

Heath Ledger in "Ritter aus Leidenschaft": Ein Turnier der besonderen Art
In "Ritter aus Leidenschaft" vereint Heath Ledger mittelalterliche Action mit moderner Rockmusik und einer Liebesgeschichte. Ein Film, der historische Genauigkeit zugunsten von Unterhaltung hintanstellt.
Mittelalter trifft Rock
Ritter aus Leidenschaft

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Stralsund – Mörderische Verfolgung": Kritik zum 3sat-Krimi mit Katharina Wackernagel
Geiselnahme im Versicherungsbüro
"Stralsund - Mörderische Verfolgung"
Schlagerstar Nicole kritisiert ARD nach „Immer wieder sonntags“-Aus: "Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war"
ARD-Kritik
Schlagersängerin Nicole sitzt vor einem Mikrofon auf einem Hocker auf der Bühne und spielt während sie singt ihre weiße Gitarre..
Esther Sedlaczek spricht über Panikattacke: "Ich dachte, ich falle gleich um"
Vor der WM 2026
Esther Sedlaczek
"Erdoğan": Alle Infos zur ARD-Doku über den türkischen Präsidenten
Türkische Machtpolitik
Erdoğan
Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht
WM-Viertelfinale
Fußball-Weltmeisterschaft
ARD-Urgestein Jörg Schönenborn übernimmt "Tagesthemen"-Moderation
Tagesthemen-Debüt
Jörg Schönenborn
"Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben": Kritik zum Alpenkrimi mit Philipp Hochmair im ZDF
Alpenkrimi
Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
Krimi-Highlight
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
"Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Robert Stadlober
Mystischer Krimi
"Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen"
Trifft ARD-Sparkurs den Schlager? Mehrheit stellt sich gegen Florian Silbereisen
Einsparungen beim ÖRR
Florian Silbereisen schaut ernst.
Lucas Cordalis beklagt "krasse" Fehl-Entwicklung in seiner Wahlheimat Mallorca
Verkehrschaos auf Mallorca
Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger
"Selbst Donald Trump hat es nicht gewagt": Bügerrechtlerin kritisiert geplante IFG-Reform scharf
Informationsfreiheit
ZDF-"Morgenmagazin"
Jan Hofer und Phong Lan: Vom Tagesschau-Sprecher zum Inselbewohner
Ein Leben auf Mallorca
Jan Hofer und Phong Lan
Was macht der ehemalige GZSZ-Herzensbrecher Andreas Elsholz heute?
Vielseitiger Künstler
Andreas Elsholz
Kino-Highlights der Woche: "Vaiana", Virginia Woolf und mehr
Kino-Highlights
"Vaiana"
Leben von Roland Kaiser wird verfilmt – mit diesem Schauspieler
Schlagerikone im Kino
"Roland"
Heath Ledger in "Ritter aus Leidenschaft": Ein Turnier der besonderen Art
Mittelalter trifft Rock
Ritter aus Leidenschaft
Trauer um Bonnie Tyler: Musiklegende stirbt mit 75 Jahren
Musiklegende verstorben
Bonnie Tyler
Selbst 3sat lässt RTL alt aussehen: "Die Bachelors" bleiben eine Quoten-Enttäuschung
Quotentief
Die Bachelors
"Das Traumschiff: Kolumbien/Malediven": Kritik zu den ZDF-Folgen mit Florian Silbereisen
ZDF-Klassiker
Das Traumschiff - Kolumbien
"Alles inklusive – Die Geschichte des Cluburlaubs": Kritik zur ARTE-Doku
All-inclusive-Reisen
Alles inklusive - Die Geschichte des Cluburlaubs
"Es war Mord!": Alle Infos zur RTL-Doku über reale Mordfälle
Aufgeklärte Verbrechen
"Es war Mord - Christin/Sabine"
"Lächerliche Nummer": Robert und Carmen Geiss verraten erste TV-Gage
Reality-TV-Pioniere
Die Geissens
Fußball-WM 2026: Deswegen feiern die Rolling Stones England-Trainer Thomas Tuchel
Rockstar-Unterstützung
Thomas Tuchel und Mick Jagger
31 Euro für Müll: Künstler treibt Wahnsinn um Taylor Swifts Hochzeit auf die Spitze
Promi-Hochzeit
Taylor Swift und Travis Kelce
"Let's Dance"-Star Vadim Garbuzov macht Schönheits-OP öffentlich
Haartransplantation
"Let's Dance"
Das sind die besten Filme mit Tom Hanks
Tom Hanks' Filmhighlights
Geglückte Titelverteidigung
Bill Kaulitz zieht über Hochzeit von Taylor Swift her: "Geschmackloser geht es nicht!"
Podcast-Kritik
Bill Kaulitz
Das Soap-Comeback des Jahres steht bevor: Oli.P kehrt zurück zu "GZSZ"
GZSZ-Comeback
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
Anna Loos und Jan Josef Liefers von den Karriereplänen ihrer Töchter überrascht
Unerwartete Studienwahl
Anna Loos und ihr Ehemann Jan Josef Liefers lachen.