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"Steirergeld": Kritik zum Krimi mit Hary Prinz und Anna Unterberger

Achter "Landkrimi"

"Steirergeld": Ein Fall, viele Verdächtige

06.07.2026, 08.00 Uhr
von Wilfried Geldner
Der achte "Landkrimi" aus der Steiermark verspricht Spannung: Nach einem Raubüberfall auf den Bankier Rudi Stiegler ermitteln Bergmann und Sulmtaler in einem Netz aus Tätern und Opfern.
"Steirergeld"
Sascha Bergmann (Hary Prinz, links) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) interessieren sich auf unterschiedliche Weise für den smarten Finanzprüfer Markus Tauber (Michael Menzel). Ist Bergmann eifersüchtig?  Fotoquelle: ARD Degeto/Allegro Film / Stefan Haring
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Jeder kennt hier jeden: Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) ermitteln im beschaulichen Murbruck.  Fotoquelle: ARD Degeto/Allegro Film / Stefan Haring
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Bankchef Rudi Stiegler (Gottfried Breitfuss) wird zu Hause überfallen. Dabei ist er doch schon pleite.  Fotoquelle: ARD Degeto/Allegro Film / Stefan Haring
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Tragikomischer Flirt: Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Ex und Chefin Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer) haben nicht nur Fragen an Bürgermeisterin Elisabeth Korn.   Fotoquelle: ARD Degeto/Allegro Film / Stefan Haring
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Der Eishockstar Willi Murer (Marcel Mohab) gehört zu den Betrogenen.   Fotoquelle: ARD Degeto/Allegro Film/Stefan Haring
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Was weiß Lore Stiegler (Fanny Stavjanik), die Witwe des Opfers? Das wollen Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) herausfinden.  Fotoquelle: ARD Degeto/Allegro Film/Stefan Haring
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Steckte der Eishockeytrainer Walter Aflenzer (Heikko Deutschman) mit dem Toten unter einer Decke? Er ist auch Aufsichtsratsmitglied der Pleite-Bank.   Fotoquelle: ARD Degeto/Allegro Film/Stefan Haring

Vom Privatbankier Rudi Stiegler (Gottfried Breitfuß) lebte ganz Murbruck. Nicht nur, dass es gute Zinsen bei ihm gab – er kümmerte sich auch um Kinderspielplätze, um Parkanlagen und – als Sponsor – vor allem um den örtlichen Eishockeyclub. Den subventionierte er mit vielen Millionen. Doch jetzt ist Stiegler pleite, noch am Abend der Offenlegung wird er von Einbrechern in seinem Haus überfallen und stirbt. Als mögliche Täter machen die Grazer LKA-Beamten Bergmann (Hary Prinz) und Sulmtaler (Anna Unterberger) in "Steirergeld", dem achten Steiermark-Fall der "Landkrimi"-Reihe, praktisch sämtliche Murbrucker aus, die bei der Privatbank höhere Geldbeträge im Schließfach hatten. Das Erste wiederholt den Film von 2022 nun zur Primetime.

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"Steirergeld"
Krimi • 06.07.2026 • 20:15 Uhr

Vor allem die Vorstandsvorsitzenden des Eishockeyvereins, denen Stiegler manche Summe überließ, sind verdächtig. Aber auch Handwerker wie der Installateur Möttl (Reinhard Nowak), der nun wegen Kreditüberziehung seine Leute entlassen muss, obwohl sie schon "dem Vater" die Treue gehalten hatten. Und selbst die Bürgermeisterin, zugleich Wirtin des Ortes, kommt in Betracht. Nun muss sie nicht nur auf die geplante Kunst am Bau verzichten, auch die ganze Großbaustelle geht den Bach hinunter.

Schmaler Grat zwischen Opfern und Tätern

Wolfgang und Maria Murnberger (Buch und Regie) deklinieren hier das ganze Elend durch, das so eine betrügerische Bankpleite mit sich bringen kann. Kurze Flashbacks blenden auf das Vorleben des ach so großzügigen Rudi Stiegler zurück, der offensichtlich bei Adele Spitzeder, der Münchner Erfinderin des Schneeballsystems, in die Lehre ging. "Was ist Geld?", so sinniert er einmal kühn. "Real sind es ein paar Münzen in der Hand, für die man sich eine Leberkässemmel kaufen kann." Alles andere aber sei doch nur Papier, und wahrscheinlich könne auch die Weltbank einmal pleitegehen, "aber die prüft keiner".

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Die hohe Zahl der betrogenen Murbrucker bringt es mit sich, dass die Story mit Fortdauer etwas beschwerlich wird. Den mitreißenden Schwung der simultan gedrehten Vorfolge "Steirerstern" (Humtata vs. Rockmusik) hat sie jedenfalls nicht. Dafür funktioniert das ironische Zusammenspiel zwischen Hary Prinz und Anna Unterberger wieder wie geschmiert. Sie wird von ihm bis hart an die Bettkante als erotischer Maulwurf gegen einen nachlässigen Buchprüfer eingesetzt, worauf er vor Eifersucht fast zerplatzt.

Dass der arme Kommissar allerdings auch noch mit seiner Exfrau und jetzigen Chefin Nicole (Bettina Mittendorfer) flirten und über deren Fische im Aquarium reden muss, mag tragikomisch sein. Es dehnt den Fall aber nicht wenig ins Längliche.

Doch, dass es "ein schmaler Grat zwischen Opfern und Tätern" sei, wie Hary Prinz anlässlich einer 2.000 Leute-Vorpremiere am Drehort Hartberg in der Steiermark erläuterte, das bringen sie allesamt von vorn bis hinten rüber. O-Ton Prinz, noch mal: "Es sind alle Menschen, und ihnen ist nichts Menschliches fremd." Österreichischer Realismus eben, von dem wir uns durchaus die eine oder andere Scheibe abschneiden könnten. Selbst ein 25-köpfiges Ensemble hat da jederzeit viel Leben.

Bisher liefen 13 steirische "Landkrimis" in der ARD, der letzte im Februar 2026. In Österreich war Ende 2025 bereits Nummer 14 "Steirerstich" zu sehen. Ein deutscher Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Zwei weitere Filme unter den Arbeitstiteln "Steirerhass" und "Steirerbiest" sind bereits abgedreht.

Direkt im Anschluss, um 21.45 Uhr, wiederholt das Erste den zweiten steirischen "Landkrimi", "Steirerkind" aus dem Jahr 2018. Gemeinsam mit Sandra Mohr (Miriam Stein) ermittelt Sascha Bergmann (Hary Prinz) darin zum Mord an einem Ski-Nationaltrainer. Am Freitag, 10. Juli, um 20.15 Uhr, wiederholt das Erste den fünften Film "Steirertod" aus dem Jahr 2021.

"Steirergeld" – Mo. 06.07. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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