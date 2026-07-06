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"Nach fünf im Urwald": Kritik zum Coming-of-Age-Film mit Franka Potente

Aufbruchstimmung pur

"Nach fünf im Urwald": Franka Potentes erste Hauptrolle hatte es in sich

06.07.2026, 07.59 Uhr
von Alexander Franck
In "Nach fünf im Urwald" verzaubert Franka Potente in ihrer ersten Hauptrolle. Der Film von 1995 fängt die flirrende Stimmung der 90er ein, erzählt von Träumen und Abenteuern in einer unbeschwerten Nacht.
Nach fünf im Urwald
Es kribbelt: Anna (Franka Potente) erlebt die Nacht ihres noch jungen Lebens.  Fotoquelle: NDR / SWR
Nach fünf im Urwald
Anna (Franka Potente) ist nach dem Krach mit ihren Eltern ausgerissen. Mit ihrem Verehrer Simon fährt sie nach München und bewirbt sich bei einer Werbeagentur für einen Spot als Janis-Joplin-Double.  Fotoquelle: NDR / SWR
Nach fünf im Urwald
Mit ihren 17 Jahren träumt Anna (Franka Potente) noch von den ganz großen Dingen im Leben - unter anderem einer Karriere als Model.  Fotoquelle: NDR / SWR

Anna ist 17, kommt aus der Provinz – und findet in einer einzigen Großstadtnacht heraus, das ihr die ganze Welt offensteht. "Nach fünf im Urwald" atmet jede Menge Aufbruchstimmung: Coming of Age in der kompaktesten Form. Der Film war 1995 die erste Hauptrolle der großartigen Franka Potente.

NDR
Nach fünf im Urwald
Drama • 06.07.2026 • 22:45 Uhr

Man kann über das bisweilen verklärte deutsche Kino der 90er-Jahre viele Worte verlieren. Fakt ist, dass es nah am Zeitgeist und von einer Leichtigkeit geprägt war, die heute selten geworden ist. Natürlich hat das eine viel mit dem anderen zu tun: Die 90-er im Deutschland nach der Wende und lange vor 9/11 und Social Media, waren bunt und laut, sie fühlten sich vor allem für die Jungen frei und aufregend an. Aufbruch lag in der Luft. Hans-Christian Schmids Erstling "Nach fünf im Urwald" (1995) ist eines dieser Werke, die die flirrende Stimmung jener Zeit einzufangen verstanden. Ein viel gelobtes uns preisgekürtes filmisches Kleinod, das nicht nur Schmids großartige Karriere begründete, sondern auch für Franka Potente ("Lola rennt", 1998) den Durchbruch markierte. Sie war damals als 21-jährige Schauspielschülerin der renommierten Otto-Falckenberg-Schule entdeckt und für ihre erste Hauptrolle engagiert worden. Im NDR-Dritten wird der sommerliche Kinoerfolg nun wiederholt.

Ein autobiografisches Buch liege der Komödie zwar nicht zugrunde, doch vieles von dem, was Franka Potente und Thomas Schmauser erleben, sei zumindest ähnlich so geschehen, erklärte Hans-Christian Schmid damals zu seiner Geschichte, die charmant und äußerst lebensnah daherkommt. Franka Potente am Anfang ihrer Karriere spielt die 17-jährige Anna, die eines Tages nach einer ausschweifenden Feier im elterlichen Eigenheim von Vater und Mutter überrascht wird: Hasch liegt herum, es herrscht Chaos pur im Haus, und Anna ergreift genervt mit ihrem Verehrer Simon (Thomas Schmauser) die Flucht in die Großstadt – nicht ohne einen großen Traum im Gepäck zu haben: Sie will sich bei einer Werbeagentur für einen Spot als Janis-Joplin-Double bewerben.

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Der Film erzählt von ihren Erlebnissen der nun folgenden Nacht, aber auch von den besorgten Eltern der beiden Jugendlichen, die die Suche nach den Vermissten aufnehmen und sich dabei Schritt für Schritt in ihre eigene Jugend zurückversetzt fühlen. Am Ende wird Anna nach einer Nacht, die sich wie ein ganzer Sommer anfühlt, nach Hause zurückkehren und dort auf berauschte Erzieher treffen.

"Nach fünf im Urwald" ist kein Kunstprodukt, kein künstlerisch überfrachteter Film. Vielmehr spiegelt er in einer seltenen Unbeschwertheit ein Stück Alltag wider und besitzt dabei etwas, was nur noch wenige Filme haben: ausnahmslos "normale" Protagonisten: Menschen, die im Grunde nichts Besonderes an sich haben, aber eben trotzdem oder genau deswegen sehr unterhaltsam sind.

Nach fünf im Urwald – Mo. 06.07. – NDR: 22.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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