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Collien Fernandes spricht über ihren aktuellen Kontakt mit Christian Ulmen

Kontakt mit Christian Ulmen

Angst vor "Ulmen-Ultras": Collien Fernandes spricht über ihre aktuelle Situation

04.07.2026, 13.41 Uhr
von Annika Schmidt
Collien Fernandes sieht ihr Leben durch "Ulmen-Ultras" bedroht. Nach einem Gerichtsurteil hatte die Schauspielerin zuletzt wieder Kontakt zu ihrem Ex-Mann Christian Ulmen.
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Carsten Koall

Das Oberlandesgericht in Hamburg hat dem Magazin "Spiegel"untersagt, die Sachlage so darzustellen, als habe der Christian Ulmen Deepfake-Videos von Collien Fernandes hergestellt oder verbreitet. Diesen Beschluss sieht die Schauspielerin als "Täterstrategie". Die Anwälte der 44-Jährigen äußerten sich zu dem Gerichtsbeschluss: Es sei "weiterhin unstreitig, dass „pornografische Videos und Fotos von Frauen, die unserer Mandantin ähnlich sehen, unter ihrem Namen von ihrem Ex-Mann verbreitet wurden“. 

Nicht nur vor Gericht, hat sich die Lage weiterentwickelt. Collien Fernandes fühlt sich nun bedroht. Zuletzt  hatte die Schauspielerin wieder Kontakt zu ihrem Ex-Mann und zeigt sich fassungslos, über seine Reaktion.

Collien Fernandes fühlt sich von "Christian-Ulmen-Ultras" bedroht

Im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" erklärt die gebürtige Hamburgerin, dass sie Hass- und Morddrohungen erhalte. „Was ist denn, wenn mir irgendwann so ein Christian-Ulmen-Ultra eine Kugel in den Kopf jagt?“, macht Collien Fernandes mit drastischen Worten ihre Angst deutlich. Zuletzt hätten die Drohungen gegen ihre Person zugenommen. Dass die Schauspielerin unter den Morddrohungen leide, soll Christin Ulmen nicht nur aus den Medienberichten wissen. In dem Interview erklärte die Mutter einer Tochter, dass sie mittlerweile wieder direkten Kontakt zu Christian Ulmen gehabt hätte.

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Collien Fernandes fassungslos über Christian Ulmens Reaktion

Bei den Gesprächen soll der Schauspieler keinerlei Schuld- oder Schamgefühl gezeigt haben. „Ich bin wirklich erstaunt darüber, wie wenig man das sehen kann, was man getan hat“, zeigt sich Collien Fernandes fassungslos. Ihrem Ex-Mann wirft sie zudem vor, er würde bewusst riskieren, dass seine Fans die Morddrohungen in die Tat umsetzen könnten. Sie betonte, dass die Grenzen zwischen Virtuellem und der Realität schnell verschwimmen würden: „Das alles findet eben nicht nur hinter einem Computer statt, sondern hinter diesem Computer sitzen Menschen.“ Um sich von der Angst abzulenken, renoviert die Moderatorin zurzeit ein Haus und versucht auf diese Weise, zur Ruhe zu kommen. 

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