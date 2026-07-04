Collien Fernandes spricht über ihren aktuellen Kontakt mit Christian Ulmen

Das Oberlandesgericht in Hamburg hat dem Magazin "Spiegel"untersagt, die Sachlage so darzustellen, als habe der Christian Ulmen Deepfake-Videos von Collien Fernandes hergestellt oder verbreitet. Diesen Beschluss sieht die Schauspielerin als "Täterstrategie". Die Anwälte der 44-Jährigen äußerten sich zu dem Gerichtsbeschluss: Es sei "weiterhin unstreitig, dass „pornografische Videos und Fotos von Frauen, die unserer Mandantin ähnlich sehen, unter ihrem Namen von ihrem Ex-Mann verbreitet wurden“.

Nicht nur vor Gericht, hat sich die Lage weiterentwickelt. Collien Fernandes fühlt sich nun bedroht. Zuletzt hatte die Schauspielerin wieder Kontakt zu ihrem Ex-Mann und zeigt sich fassungslos, über seine Reaktion.

Collien Fernandes fühlt sich von "Christian-Ulmen-Ultras" bedroht Im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" erklärt die gebürtige Hamburgerin, dass sie Hass- und Morddrohungen erhalte. „Was ist denn, wenn mir irgendwann so ein Christian-Ulmen-Ultra eine Kugel in den Kopf jagt?“, macht Collien Fernandes mit drastischen Worten ihre Angst deutlich. Zuletzt hätten die Drohungen gegen ihre Person zugenommen. Dass die Schauspielerin unter den Morddrohungen leide, soll Christin Ulmen nicht nur aus den Medienberichten wissen. In dem Interview erklärte die Mutter einer Tochter, dass sie mittlerweile wieder direkten Kontakt zu Christian Ulmen gehabt hätte.