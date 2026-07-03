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Pamela Reif: Jetzt nimmt die Fitness-Influencerin bewusst zu

Mehr Lebensqualität

Pamela Reif: Jetzt nimmt die Fitness-Influencerin bewusst zu

03.07.2026, 10.07 Uhr
von Alina Altendorf
Pamela Reif, bekannte Fitness-Influencerin, hat ihren Lebensstil verändert. Statt auf einen perfekt definierten Körper fokussiert sie sich nun auf Gesundheit und Genuss. Die 29-Jährige hat 6 Kilogramm zugenommen und wehrt sich gegen Hyaluron-Gerüchte. Ihre Community unterstützt ihren neuen Weg.
Fitness-Influencerin Pamela Reif überrascht mit einer Zunahme ihres Körpergewichts.  Fotoquelle: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch

Bekanntheit erlangte Pamela Reif vor allem durch ihre zahlreichen Fitness-Videos auf YouTube. Inzwischen bestreitet die gebürtige Karlsruherin mit ihrem gestählten Körper ihren Lebensunterhalt. Ob als Werbeträgerin diverser Fitness- und Modemarken oder mit ihren eigenen Lebensmittelprodukten. Ihre 10,7 Millionen Follower auf YouTube stammen aus der ganzen Welt, gerade erobert die 29-Jährige den chinesischen Markt.

Pamela Reif litt an schwerer Lungenentzündung

Jüngst musste sich die Influencerin eingestehen, dass 48 kg Körpergewicht auf Kosten der Gesundheit gehen. Sie habe immer wieder an Infekten gelitten, zuletzt bewegte sie eine schwere Lungenentzündung zum Umdenken. Um den Alltagsstress, der ihr Business und die zahlreichen Geschäftsreisen mit sich bringen, zu bewältigen, habe sie ihrem Körper mehr Ressourcen geben wollen.

Genuss ist wichtiger als die körperliche Perfektion

Ursprünglich habe sie nur kurzzeitig zunehmen wollen, um mehr Muskelmasse aufbauen zu können. Doch inzwischen gefällt ihr ihr neuer Lebensstil: "Ich trainiere nicht mehr so viel. Ich esse auf jeden Fall auch viel mehr. Auch Dessert.” Früher habe sie verführerische Köstlichkeiten gemieden, heute seien sie wieder Teil ihres Lebens. Mit zunehmendem Alter kam die Erkenntnis: Genuss ist wichtiger als körperliche Perfektion.

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Pamela Reif nimmt 6 Kilogramm zu

Inzwischen habe sie 6 kg zugenommen, wiege nun 54 kg. Ihr Sixpack sei nicht mehr ganz so definiert. Das sei auch ihren Followern aufgefallen. Für die 29-Jährige stünden aber die Gesundheit und der innere Frieden inzwischen an erster Stelle. Erst danach komme ein perfekt optimierter Körper.

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Pamela Reif dementiert Hyaluron-Gerüchte

Ein Arzt habe auf Instagram ihr Gesicht analysiert und sei zu dem Schluss gekommen, dass ihre fülligeren Wangen von gespritzter Hyaluronsäure stammten. Reif weist diese Unterstellungen entschieden zurück. Sie habe sich noch nie Hyaluron in die Wangen injiziert. Sie habe lediglich ein Vollmondgesicht. Und wenn sie zunehme, eben auch im Gesicht. "Ich hatte dann schon immer ein Vollmondgesicht. Das ist einfach meine Fettverteilung. Und deswegen ist mein Gesicht jetzt größer geworden. […] Das ist Fett, fertig.“

80 % der Fans begrüßen Pamela Reifs Wandel

Reifs Darstellung zufolge fällt das Urteil ihrer Community überwiegend positiv aus. 80% ihrer europäischen Follower fänden, sie wirke "weiblicher, gesünder, fitter”.

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