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"Ready Player One": Kritik zum Science-Fiction-Film von Steven Spielberg auf ProSieben

Sci-Fi-Abenteuer

"Ready Player One": Kritik zum Science-Fiction-Film von Steven Spielberg auf ProSieben

03.07.2026, 06.00 Uhr
von Jan Treber
Steven Spielbergs Verfilmung von "Ready Player One" verspricht packende Action und eine spannende Reise durch die virtuelle Welt OASIS, untermalt von 80er-Nostalgie und Popkultur.
Ready Player One
In einem alten Van kann Wade (Tye Sheridan) mithilfe einer VR-Brille ungestört in die OASIS schlüpfen.   Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros Entertainment Inc
Ready Player One
So oft er kann, entflieht Wade Watts alias Parzival (Tye Sheridan) der Realität und begibt sich in die OASIS.  Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros Entertainment Inc
Ready Player One
Als Art3mis (Olivia Cooke) macht Samantha die OASIS unsicher.  Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros Entertainment Inc
Ready Player One
James Halliday (Mark Rylance) war ein genialer Erfinder.  Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros Entertainment Inc
Ready Player One
Steven Spielberg verfilmte Ernest Clines Sci-Fi-Roman "Ready Player One". Das Ergebnis ist wie ein gutes Spiel: Es macht Spaß. Bild: Halliday alias Anorak (Mark Rylance).  Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros Entertainment Inc

Vor 15 Jahren erschien in den USA der Science-Fiction-Roman "Ready Player One" von Ernest Cline, eine von einem Nerd geschriebene Geschichte über Nerds für Nerds. Zugleich schuf Cline als Kind der 80-er damit aber auch eine Hommage an das Jahrzehnt seiner Jugend. Eine Verfilmung des Bestsellers war eigentlich nur noch Formsache, las sich der Sci-Fi-Roman doch sowieso fast wie ein Drehbuch. Dass für die Adaption Steven Spielberg gewonnen werden konnte, ein Mann, der die 80-er durch Filme wie "E.T." und "Indiana Jones" entscheidend bereicherte, gleicht einem Geniestreich.

ProSieben
Ready Player One
Science Fiction • 03.07.2026 • 20:15 Uhr

Nicht nur, weil Ernest Cline offensichtlich riesiger Fan des Regisseurs ist, wie jeder, der das Buch gelesen hat, unschwer erkennen konnte. Spielberg gelang es, sich mit seinem Kinofilm von dem Roman zu distanzieren und das zu tun, was er kann wie kein anderer: gute Unterhaltung für die Massen zu schaffen. ProSieben wiederholt den Science-Fiction-Film "Ready Player One" (2018) nun zur besten Sendezeit.

Popcornkino vom Feinsten

Wir schreiben das Jahr 2045: Die Erde ist am Ende. Der Klimawandel, Energiekrisen und die Überbevölkerung machen den Menschen das Leben schwer. Auch für Wade Watts (Tye Sheridan) aus Columbus, Ohio, ist das Dasein in der realen Welt schwer zu ertragen. Der Waise lebt bei seiner Tante in den sogenannten Stacks. Das sind Slums, in denen Wohnwagen nicht mehr nur nebeneinander stehen, sondern auf wackeligen Gestellen wild übereinander gestapelt werden, um Platz zu sparen. Kein Wunder, dass Wade sich wie viele andere mithilfe einer VR-Brille lieber in die OASIS flüchtet, ein virtuelles Universum, in dem man sein kann, wer man will. Als Parzival, angelehnt an den Ritter der Tafelrunde, erlebt Wade in der OASIS die tollsten Abenteuer.

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Doch als der Gründer der virtuellen Welt, James Halliday (Mark Rylance), stirbt und ein kryptisches Testament hinterlässt, ändert sich alles. Halliday hat in seiner Schöpfung ein Easter Egg versteckt. Wer es findet, erbt sein gigantisches Vermögen und erhält die totale Kontrolle über die OASIS. Um den "Schatz" in die Hände zu bekommen, benötigt man drei Schlüssel. Millionen von Menschen suchen jahrelang nach ihnen – ohne Erfolg.

Eines Tages gelingt ausgerechnet Wade der Durchbruch. Der Junge hat allerdings nicht damit gerechnet, dass er damit in den Fokus des Großkonzerns IOI gerät. Dessen Chef Nolan Sorrento (lustig und böse zugleich: Ben Mendelsohn) ist ebenfalls hinter dem Easter Egg her. Die Schatzsuche wird für Wade zum Kampf auf Leben und Tod. Nur mithilfe einiger Mitspieler wie der mysteriösen Art3mis (Olivia Cooke) hat er eine Chance, das Ganze lebend zu überstehen.

Popcornkino vom Feinsten

Kaum beginnt der Film, wird der Zuschauer schon wummernd mit Van Halens "Jump" beschallt. Auch wenn manch einer der 80er-Nostalgie-Unterhaltung zuletzt überdrüssig wurde – Spielberg schafft es, das Ganze charmant in den Film einzubauen. Zudem dürfen unter anderem auch Saurier aus "Jurassic Park" (1993) durch die Straßen fegen und die Bee Gees mit "Stayin Alive" (1977) die OASIS beschallen. Fans des Buches dürften sich trotzdem bald wundern, da unter anderem der Weg zum ersten Schlüssel im Film gänzlich verändert wurde. Doch das ist gut so.

Ein paar nerdige Verweise – Parzival zockt sich im Buch unter anderem durch das Arcade Game "Joust" – wurden im Film durch einfach verständliche popkulturelle Anspielungen ersetzt. Das macht "Ready Player One" für die Massen zugänglich. Ein bisschen gelitten hat lediglich der gesellschaftskritische Ansatz der Vorlage. Statt Tiefgang gibt es einiges mehr an Action. Die Schnitzeljagd nach dem Easter Egg ist dafür spannend und die Verschmelzung der realen und virtuellen Welt absolut gelungen. Untermalt von Blondie, George Michael und a-ha schuf Steven Spielberg Popcornkino vom Feinsten.

Ready Player One – Fr. 03.07. – ProSieben: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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