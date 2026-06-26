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"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Kritik zum Abenteuer auf ProSieben

Turtles-Reboot

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Kritik zum Abenteuer auf ProSieben

26.06.2026, 06.30 Uhr
von Jonas Decker
ProSieben zeigt "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" als Free-TV-Premiere. Seth Rogen bringt die Turtles mit einem erfolgreichen Animationsfilm zurück auf die Bildschirme.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Cowabunga! Leonardo und Co. feiern mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" ihr Spielfilm-Comeback.   Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES is a trademark of Viacom International Inc./ProSieben
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
In "Mutant Mayhem" treffen die Turtles auch auf die Reporterin April O'Neil - eine alte Bekannte im Kosmos der Ninja-Schildkröten.  Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES is a trademark of Viacom International Inc./ProSieben
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Die alten Fans mit einem neuen Turtles-Film glücklich zu machen, ist schwierig. Mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" ist es Seth Rogen aber sehr gut gelungen.  Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES is a trademark of Viacom International Inc./ProSieben

Vier Babyschildkröten kommen in Kontakt mit einer seltsamen schleimigen Substanz und verwandeln sich in sprechende Ninja-Schildkröten, die in der New Yorker Kanalisation leben und am liebsten Pizza essen: Das sollte damals eigentlich nur ein Witz sein, ein kleiner absurder Gag zweier junger Comic-Zeichner, die von den "X-Men" und "Daredevil" genervt waren und sich ein wenig ausprobieren wollten. Aber bei der einmaligen Parodie blieb es bekanntlich nicht. Vier Jahrzehnte nach Veröffentlichung des ersten "Teenage Mutant Ninja Turles"-Comics von Kevin Eastman und Peter Laird sind die gepanzerten Helden immer noch da. Oder, besser: wieder da, mit einem spannenden Reboot, das ProSieben jetzt als Free-TV-Premiere zeigt. Wie ging noch dieser alte Turtles-Schlachtruf? Cowabunga!

ProSieben
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Animation • 26.06.2026 • 20:15 Uhr

Die ausgesprochen düsteren Comic-Anfänge der frühen 80er-Jahre, die extrem populäre Zeichentrick-Serie für Kinder, das ganze Spielzeug, die eher klamaukigen Realfilme der 90-er, dann die Michael-Bay-Blockbuster, in denen die Turtles plötzlich Nasen hatten: Dahingehend, wie so ein "Turtles"-Film aussehen muss, gehen die Meinungen auch unter eingefleischten Fans weit auseinander. Alle zufriedenstellen? Eigentlich unmöglich. Der "ewige Teenager" Seth Rogen hat es trotzdem versucht und das mit großem Erfolg: "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" ist ein Animationsfilm mit viel Charakter und großem Unterhaltungswert, der rund um den Kinostart 2023 auch für zahlreiche Preise nominiert wurde.

Fortsetzung für 2027 geplant – mit Shredder

Rogen war Ideengeber für den neuen Film, schrieb am Drehbuch mit und fungierte auch als Produzent. Inszeniert wurde seine sehr ausgefeilte "Turtles"-Vision von Jeff Rowe. "Mutant Mayhem" setzt auf einen leicht angerauten, Sketch-artigen Comic-Stil, der das Konzept superglatter Animationsbilder weit hinter sich lässt. Ziemlich hip, sehr cool und eigen, zuweilen ein bisschen schmutzig: Das passt zu den Turtles, das passt zu New York.

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In diesem modernen Moloch, zwischen grellen Lichtern und finsteren Häuserschluchten, fangen Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael jetzt also noch einmal ganz von vorne an. Die Geschichte mit dem Ooze, das Aufwachsen bei Ninja-Ratten-Lehrmeister Splinter und seine Predigten davon, dass die Turtles sich immer schön im Untergrund versteckt halten müssen. Es klappt, wie immer, auch im neuen Film nicht. Weil die Turtle-Teenager etwas erleben wollen, weil sie einfach zu viel Unsinn im Kopf haben und weil dort oben in der Stadt irgendwann ein paar andere, weniger gutmütige Mutanten auftauchen.

Superfly, eine riesige verbrecherische Stubenfliege, träumt vom Umsturz: "Es wird Zeit, dass Mutanten die Erde beherrschen!" Ein paar weitere Figuren aus dem Turtles-Kosmos, die man bislang noch nie auf der großen Leinwand sah, sollen ihm dabei helfen: Genghis Frog ist unter anderem dabei, außerdem Leatherhead, Wingnut, Ray Fillet und Mondo Gecko. Andere, weitaus bekanntere Schurken aus früheren "Turtles"-Produktionen fehlen hingegen. Allerdings: Nachdem 2024 bereits eine Spin-off-Serie bei Paramount+ startete, wird seit geraumer Zeit auch an einer Fortsetzung zu "Mutant Mayhem" gearbeitet, die im Sommer 2027 in die Kinos kommen soll. In dem neuen Film treffen die Turtles dann auch auf ihren alten Erzfeind: den Shredder.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – Fr. 26.06. – ProSieben: 20.15 Uhr

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