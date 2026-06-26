Home News TV-News

Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV

WM 2026 TV-Plan

Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV

26.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Für Erling Haaland und die Norweger läuft es bisher rund bei der WM. Besteht der Geheimfavorit auch gegen Spanien?  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Al Bello

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Freitag, 26. Juni, und in der Nacht zum Samstag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe I Norwegen – Frankreich, Anstoß: 26.6., 21.00 Uhr. Gillette Stadium (Boston). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe I Senegal – Irak, Anstoß: 26.6., 21.00 Uhr. BMO Field (Toronto). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe H Uruguay – Spanien, Anstoß: 27.6., 2.00 Uhr. Estadio Akron (Guadalajara). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe H Kap Verde – Saudi-Arabien, Anstoß: 27.6., 2.00 Uhr. NRG Stadium (Houston). ARD und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe G Neuseeland – Belgien, Anstoß: 27.6., 5.00 Uhr. BC Place Stadium (Vancouver). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe G Ägypten – Iran, Anstoß: 27.6., 5.00 Uhr. Lumen Field (Seattle). Magenta TV.

Derzeit beliebt:
>>"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
>>Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
>>Tom Kaulitz bei „Kaulitz Hills“: So erlebt er seinen WM-Job bei MagentaTV
>>Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz
"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin
Beatles-Serie
Luna Jordan
Simone Thomalla überrascht: Playboy, Theater und neue Liebe
Facettenreiche Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
"Ein starkes Team: Erntedank": Kritik zum ZDF-Krimi mit Florian Martens
Mord im Schrebergarten
Ein starkes Team - Erntedank
Diese WM-Spiele laufen heute (25.6.) und in der Nacht im TV
WM-Überblick
Fußball-Weltmeisterschaft
Von Bern bis Rio: Deutschlands größte Momente bei Fußball-Weltmeisterschaften
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
Esther Sedlaczek: Zusammenbruch nach Depression vor der WM 2026
Geheimer Kampf
Esther Sedlaczek
Jürgen Klopp und Thomas Müller bei MagentaTV: Kritik an WM-Auftritten wächst
Fußball-WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA
"auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?"
Elmar Theveßen
Nora Weiss jagt eine alte Freundin – und zweifelt an deren Schuld
"Solo für Weiss – Tödliche Wahl"
Solo für Weiss - Tödliche Wahl
Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad
Kino-Neustarts
Supergirl
"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse
Sci-Fi-Horror
"Event Horizon - Am Rande des Universums"
"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung
Kürzung als Vorteil
"Avatar - Der Herr der Elemente" - Staffel 2 | Netflix
Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei
Oscar-Akademie
Veronica Ferres
Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
Neue Superheldenära
Supergirl
Alternativen zum Fußballabend: Drei Filmhighlights im TV
Alternative TV-Programme
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp
Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Terence Hill fand am Set nicht nur Bud Spencer, sondern auch die Liebe
Kult-Duo der Filmgeschichte
Zwei vom Affen gebissen - Gott vergibt, wir beide nie! (1967)
"Dunkelheit wurde heller": Michaela May spricht über ihren Weg aus der Familien-Tragödie
Michaela Mays Schicksal
Michaela May
Nelson Müller erobert Michelin-Stern zurück: "unglaublich stolz"
Michelin-Rückkehr
Nelson Müller
Tom und Bill Kaulitz sprechen über den Tokio-Hotel-Abschied: "Irgendwann kommt der Punkt"
Ende?
Tom und Bill Kaulitz
Helene Fischer kämpft bei "360°"-Stadiontour mit extremer Hitze
Live-Konzert bei Extremtemperaturen
Helene Fischer
Letztes Fotoshooting: So sollte Falcos Zukunft aussehen
Neuaufbruch
Falco
Steffi Graf und Andre Agassi: Das Tennis-Traumpaar im Film
"Perfect Match – Die Steffi & Andre Story"
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
"Mückenalarm": Alle Infos zur ARTE-Doku über tropische Krankheiten
Gefahr durch Stiche
Mückenalarm
30 Jahre nach Kinostart: Das wurde aus den "Independence Day"-Stars
Stars heute
Gut gealtert?
Supergirl, Batman und Co.: So geht's im DC-Universum weiter
DCs neue Ära
So geht es im DC-Universum weiter