WM 2026 TV-Plan
Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV
26.06.2026, 06.00 Uhr
Für Erling Haaland und die Norweger läuft es bisher rund bei der WM. Besteht der Geheimfavorit auch gegen Spanien? Fotoquelle: 2026 Getty Images/Al Bello
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Freitag, 26. Juni, und in der Nacht zum Samstag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe I Norwegen – Frankreich, Anstoß: 26.6., 21.00 Uhr. Gillette Stadium (Boston). ZDF und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe I Senegal – Irak, Anstoß: 26.6., 21.00 Uhr. BMO Field (Toronto). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe H Uruguay – Spanien, Anstoß: 27.6., 2.00 Uhr. Estadio Akron (Guadalajara). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe H Kap Verde – Saudi-Arabien, Anstoß: 27.6., 2.00 Uhr. NRG Stadium (Houston). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe G Neuseeland – Belgien, Anstoß: 27.6., 5.00 Uhr. BC Place Stadium (Vancouver). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe G Ägypten – Iran, Anstoß: 27.6., 5.00 Uhr. Lumen Field (Seattle). Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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