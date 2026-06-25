VOX zeigt "Perfect Match": Film über die Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi

Lena Klenke, 30, ist eine der aufstrebenden jungen Schauspielerinnen Deutschlands. In der Netflix-Erfolgsserie "How to Sell Drugs Online (Fast)" war sie dabei und auch in der erfolgreichen Kinoreihe "Fack ju Göhte". Eine ganz andere Dimension hat allerdings der Amazon-Film "Perfect Match – Die Steffi & Andre Story" (2024), den VOX als Free-TV-Premiere zeigt.

Perfect Match – Die Steffi & Andre Story Biopic • 25.06.2026 • 20:15 Uhr

Unter Regie von Florian Gallenberger, der gemeinsam mit Chris Silber auch das Drehbuch schrieb, erzählt der Film den Beginn einer äußerst prominenten Liebesgeschichte. Oder zumindest die Version, die sich die Filmemacher vorstellen. "Der folgende Film, seine Ereignisse und Figuren sind frei erfunden", heißt es zu Beginn. "Aber es könnte sich auch genauso zugetragen haben ..."

"Perfect Match" erzählt die Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi Mit der deutschen Jahrhundert-Tennisspielerin Steffi Graf (Lena Klenke) und US-Paradiesvogel Andre Agassi (gespielt vom Briten Toby Sebastian) fanden sich zwei Superstars des Tenniszirkus der 90er-Jahre zusammen, die man sich damals auf Anhieb gar nicht so recht zusammendenken wollte: auf der einen Seite die sportive Deutsche, im Film vom Agassi-Clan als "German Robot" bezeichnet, auf der anderen ein wilder US Boy, der damals für den ein oder anderen Skandal gut war. Spoilerwarnung: Das Ganze verlief so richtig gut. Die beiden sind heute noch ein Paar, sie haben zwei Kinder.

Nach einer kurzen Rückblende in die Kindheit der beiden Tennisstars beginnt der Film bei den French Open 1991 in Paris: Nach einem erfolgreichen Match von Steffi Graf kommt es zu einem Planungsfehler, wodurch Steffi Graf und Andre Agassi bei einer gemeinsamen Pressekonferenz erstmals aufeinandertreffen. Stets als strenger Beobachter mit dabei ist Steffis Vater und Trainer Peter Graf (Michael Kessler). Es dauert eine Weile, bis sich die beiden wirklich näherkommen. Mit dem Rennfahrer Michael Bartels (Leonard Scheicher) und der Schauspielerin Brooke Shields (Bianca Bardoe) gehen beide zunächst eine andere Beziehung ein. Hinzukommt der Steuerskandal um Steffis Vater ... Am Ende kommt es aber wie im echten Leben doch noch zu einem Happy End.

Lena Klenke trainierte intensiv für ihre Rolle als Steffi Graf Lena Klenke, die vor dem Dreh noch nie auf dem Tennisplatz stand und für die Szenen auf dem Court durch ein intensives Training gehen musste, schwärmt von Steffi Graf. Sie finde cool, "wie sie auf dem Boden geblieben ist und immer das Gefühl vermittelte: Nichts kann mich aus der Ruhe bringen." Die Schauspielerin erklärt: "Es gab einige Turbulenzen in ihrem Leben, vor allem der Skandal um ihren Vater. Und trotzdem dachte man immer, dass sie total bei sich war. Man findet äußerst selten Stars dieser Kategorie, die so normal mit ihrem Leben und der Öffentlichkeit umgehen."

Perfect Match – Die Steffi & Andre Story – Do. 25.06. – VOX: 20.15 Uhr

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