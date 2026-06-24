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Achtung! Diese derbe Komödie mit Robert De Niro ist nichts für zarte Gemüter

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"Dirty Grandpa": Robert De Niro und Zac Efron in katastrophaler Komödie

24.06.2026, 08.56 Uhr
von Jasmin Herzog
Robert De Niro und Zac Efron auf einem Männertrip, der den guten Geschmack auf die Probe stellt. "Dirty Grandpa" ist eine Komödie voller Obszönitäten und derber Sprüche, die weit unter die Gürtellinie gehen.
"Dirty Grandpa"
Kann das gut gehen? Kurz vor seiner Hochzeit lässt Jason (Zac Efron, links) mit seinem Großvater Dick (Robert De Niro, rechts) noch einmal richtig die Sau raus.  Fotoquelle: 2016 Constantin Film Verleih GmbH
"Dirty Grandpa"
Beim Spring Break geht es für Tyrone (Brandon Mychal Smith, links), Jason (Zac Efron, Mitte) und Shadia (Zoey Deutch) bisweilen recht chaotisch zu.  Fotoquelle: 2016 Constantin Film Verleih GmbH
"Dirty Grandpa"
Jason (Zac Efron, rechts) wollte Meredith (Julianne Hough, links) eigentlich heiraten. Doch das Wochenende mit seinem Großvater bringt ihn ins Zweifeln.  Fotoquelle: 2016 Constantin Film Verleih GmbH
"Dirty Grandpa"
Was ein heißer Schlitten: Jason (Zac Efron, rechts) und Dick (Robert De Niro, links) sind in einem rosa Mini Cooper unterwegs.  Fotoquelle: 2016 Constantin Film Verleih GmbH
"Dirty Grandpa"
Alkohol, Sex, Drogen: Das Party-Wochenende droht schnell, außer Kontrolle zu geraten.  Fotoquelle: 2016 Constantin Film Verleih GmbH
"Dirty Grandpa"
Der Tag danach: Die Spuren der durchzechten Partynacht sind unübersehbar.  Fotoquelle: 2016 Constantin Film Verleih GmbH

"Oh, eine Komödie mit Robert De Niro? Die muss ich sehen!" – Wer so denkt, sei dringend vorgewarnt: "Dirty Grandpa" (2015) ist eine Ansammlung von Obszönitäten, die weit unterhalb der Gürtellinie stattfinden. Dabei hätte die Konstellation eigentlich eine gute Ausgangssituation für einen gutgelaunten Generationen-Road-Trip werden können: Anarcho-Opa will seinen spießigen Enkel vor dem größten Fehler seines Lebens bewahren. Aber die Handlung ist in "Dirty Grandpa" nur nötiges Beiwerk, um die Aneinanderreihung von derben Sprüchen als Film durchgehen zu lassen. Kabel Eins zeigt die grobschlächtige Spring Break-Sause am Mittwoch, 24. Juni um 20.15 Uhr,

Das Grundgerüst ist schnell erzählt: Um sich die berufliche Zukunft in der Kanzlei ihres Vaters zu sichern, will der wohlerzogene Jason (Zac Efron) die kontrollsüchtige Meredith (Julianne Hough) heiraten. Doch zuvor plant sein Opa Dick (Robert De Niro), der gerade seine Frau beerdigt hat, nochmal ein Männerwochenende mit seinem entfremdeten Enkel – und zwar beim Spring Break in Daytona Beach.

Der Name Robert De Niro ist kein Gütesiegel mehr

Völlig vorhersehbar, belanglos und konstruiert lavieren sich Robert De Niro und Zac Efron in "Dirty Grandpa" von einer Peinlichkeit zur anderen. Dabei war es den Machern wohl ein sehr großes Anliegen, so oft wie möglich die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane in den Dialogen unterzubringen. Nebenbei wird noch bei "Hangover" geklaut, damit wenigstens ein paar Gags idiotensicher für Lacher sorgen.

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Robert De Niro genießt seine Narrenfreiheit in vollen Zügen. Er muss sich und der Welt nichts mehr beweisen, zwei Oscars hat er sowieso schon, sechs weitere Nominierungen zeugen von seinem Können als Schauspieler. Anscheinend wollte er auf die alten Tage noch einmal so richtig Spaß haben und die Sau rauslassen. Es sei ihm gegönnt. Doch die Zeiten, in denen das Gütesiegel Robert De Niro noch für Qualität stand, sind spätestens nach "Dirty Grandpa" vorbei.

Die ausgiebigen Spring-Break- und Techno-Sauf-Party-Szenen drosseln das Tempo der Komödie, sodass sich immer mehr das Gefühl ausbreitet, dass man live dabei gewesen sein hätte müssen, um mitlachen zu können. Wer zotigen, ordinären und pubertären Humor unter der Gürtellinie – und zwar sehr, sehr weit drunter – mag, könnte einen kurzweiligen Fernsehabend erleben. Wer von Robert De Niro oder Zac Efron etwas mehr Stil erwartet, wird enttäuscht. Robert De Niro ist fit wie ein Turnschuh und Zac Efron wird immer erwachsener. Das ist schön zu sehen. Doch außer zwei gut agierenden Schauspielern hat "Dirty Grandpa" nicht viel zu bieten. Wer sich nicht zur Zielgruppe für platte Witze zählt, sollte den Generationen-Ausflug lieber meiden.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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