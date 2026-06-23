Nach Hautkrebsdiagnose: Ruth Moschner wirbt für Vorsorgeuntersuchungen

Ab dem 50. Lebensjahr wird dazu geraten, zur Krebsvorsorge zu gehen. Eine Regel, die für Ruth Moschner nicht gilt. Aufgrund einer familiären Vorbelastung geht die nun tatsächlich 50-Jährige schon seit einiger Zeit regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Nun hat sie bekannt gemacht, dass ein Arztbesuch ihr das Leben gerettet haben könnte.

"Bei mir wurde ein Fleck entfernt. Kurz darauf hat sich herausgestellt, dass es ein bösartiger Hautkrebs ist", offenbarte Moschner laut einem Bericht von "tag24.de" bei einem Charity-Event in Berlin. Durch die frühe Diagnose konnte Schlimmeres jedoch verhindert werden. Dass sie Glück im Unglück hatte, ist der Moderatorin bewusst. Ansonsten wäre sie "eine der Patientinnen gewesen, die durch das Raster fallen", meinte sie bei der Veranstaltung.

Nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung rät Moschner darum, schon frühzeitig regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. "Man kann es machen, es ist wirklich kein Drama", so der TV-Star. Wegen Darmkrebs in der Familie gehe sie regelmäßig zur Darmspiegelung. "Ich gehe da immer rein und hoffe, dass ich eine gute Nachricht bekomme", erzählte sie. "Und so war es bisher auch." Da sich das Risiko für Darm- und Hautkrebs mit fortschreitendem Alter vergrößert, sei eine frühe Diagnose bei diesen Krebsarten besonders wichtig.