Home News Star-News

Vanessa Mai teilt in Podcast große Unsicherheit: "Ist mir super unangenehm!"

Selbstzweifel

Vanessa Mai teilt in Podcast große Unsicherheit: "Ist mir super unangenehm!"

23.06.2026, 13.44 Uhr
Zwischen "Oma-Händen", Zähnen wie "ein Lama" und der Angst vor üblem Körpergeruch: Im Podcast "Schön laut" teilten Vanessa Mai und Lola Weippert ihre größten Unsicherheiten. Zudem verriet die Sängerin, warum sie sich zuletzt bei der "Schlagerbooom"-Aufzeichnung "einfach unwohl gefühlt" habe.
Vanessa Mai
Vanessa Mai hat teilweise mit sich selbst zu kämpfen.  Fotoquelle: Getty Images / Alexander Koerner

Ehrliche Worte von Vanessa Mai: In ihrem Podcast "Schön laut" tauschte sich die Schlagersängerin mit ihrer Podcastpartnerin Lola Weippert über Unsicherheiten bezüglich ihres Körpers aus. "Es ist mir super-unangenehm, aber ich habe ab und zu das Gefühl, ich habe ein bisschen Mundgeruch", räumte die 34-Jährige ein. Zudem verriet sie, sie sei in der Schule "gehänselt" worden, weil sie "knittrige, faltige Oma-Hände" habe. Auch mit ihren Zähnen sei Mai nicht zufrieden, besonders mit denen im Unterkiefer: "Ich sehe aus wie ein Lama unten. Ich habe voll die Vampirzähne."

Auch Lola Weippert kennt das Gefühl, sich mit Teilen des eigenen Körpers nicht wohlzufühlen. "Ich wurde gemobbt, ich wurde Breitmaulfrosch genannt. Das hat dafür gesorgt, dass ich ganz lange nicht gelacht hab", blickte die TV-Moderatorin auf frühere Jahre zurück. "Ich habe mein Lachen mit den Händen versteckt, weil ich mir dachte, mein Mund ist zu groß und ich bin zu hässlich, wenn ich öffentlich lache."

Außerdem sei sie stets darauf bedacht, gut zu riechen. "Ich rieche immer an meinen Achseln, ich mache ganz viel Parfüm drauf. Ich habe so eine Angst zu stinken", erklärte sie gegenüber Mai. "Das ist bei mir wie ein Tick", beschrieb Lola Weippert ihren Drang "an jeder Körperstelle" zu schnüffeln. Besonders an den Füßen bilde sich bei ihr schnell Schweiß. "Rechts riecht es immer wie ein Vorarlberger Bergkäse", witzelte sie.

Derzeit beliebt:
>>Jill Smokler ist tot: Gründerin von "Scary Mommy" stirbt mit 48 Jahren
>>"Ich war kein gutes Vorbild": Radio-Kommentator wird nach Wutanfall von der WM ausgeschlossen
>>Dieter Bohlen: Warum ein Sieg über Russland für ihn der "Worst Case" ist
>>"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung

Vanessa Mai über "Schlagerbooom"-Auftritt: "Habe mich einfach unwohl gefühlt"

Nicht mit sich im Reinen war Vanessa Mai zuletzt auch bei der Aufzeichnung von Florian Silbereisens TV-Show "Schlagerbooom" (Samstag, 27. Juni, 20:15 Uhr, Das Erste). "An einem Tag habe ich mich tatsächlich gefühlt wie die Göttin", sagte sie über die Generalprobe. Einen Tag später sei ihre Stimmung aber umgeschlagen: "Die kleinsten Kleinigkeiten waren nicht so wie am Vortag." Sie sei etwa unzufrieden mit ihren Haaren gewesen und "supermüde." Während der Vorbereitungen auf den Auftritt habe ihr obendrein die Privatsphäre gefehlt, beklagte Mai.

"Ich war nicht so selbstsicher, ich habe mich einfach unwohl gefühlt", fasste die Sängerin zusammen. Ehemann Andreas Ferber brachte sie aber wieder auf Kurs, in dem er ihr aufzeigte: "Der Tag kommt nicht wieder." In der Rückschau sei Mai bewusst geworden: "Die Unsicherheiten nehmen dir so krass den Moment und die rauben dir so diese Lebenszeit, die du eigentlich ja schön verbringen könntest."

Im Gespräch mit Lola Weippert stellte die Sängerin heraus: "Ich hatte trotzdem an beiden Tagen auf der Bühne den Spaß meines Lebens." Für sich selbst nehme sie deshalb folgende Erkenntnis mit: "Verrückt, dass wir uns so verrückt machen." Heute könne sie die zwischenzeitlich schlechte Stimmung mit einem Augenzwinkern sehen: "Am zweiten Tag hatte ich eine Attitude, als ob ich jemanden verprügeln will auf der Bühne."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Michelle beendet ihre Karriere – schon wieder: Ihr letzter TV-Auftritt steht fest
Sendung mit Florian Silbereisen
Michelle steht auf der Bühne.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann kam der "Traumschiff"-Dreh
So ging es weiter
Barbara Wussow lächelt
Michelles Abschied und ein US-Popstar: So wird Florian Silbereisens neue "Schlagerbooom"-Show
Musikspektakel
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
"Mit Florian Silbereisen auch schon mal geschlafen": Schlagerstar erzählt kuriose Tour-Anekdote
Live in der ARD
Immer wieder sonntags
Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen
Erfrischung im TV
"ZDF Fernsehgarten"
So haben sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen wirklich kennengelernt: „Florian war immer da"
Schlagersängerin klärt auf
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Helene Fischer und Thomas Seitel: Vom Zufall zur großen Liebe
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Darum fliegt „Immer wieder sonntags“ wirklich aus dem TV-Programm
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
Hella von Sinnen und Mike Krüger im Gender-Dialog
Gender-Diskussion
"Gestatten, von Sinnen!"
"Mir gefällt es hier": Jochen Busse zieht in Seniorenresidenz
Operationen für Jochen Busse
Jochen Busse
Demi Moore über "Striptease": Rekordgage, Kritik und Feminismus-Debatte
30-jähriges Jubiläum
"Striptease"
Ross Antony zeigt selten private Seite und schwärmt von Ehemann Paul
Hommage zum Vatertag
Paul Reeves und Ross Antony
Karin Thaler drehte mit echtem Bären: So gefährlich war ihr "Bergdoktor"-Dreh
Bären-Begegnung
Karin Thaler bei "Volle Kanne"
Neue Stars beim "Bergdoktor": Diese Darsteller sind in Staffel 20 erstmals dabei
Neue Staffel, neue Gesichter
Der auf einer Bank sitzende "Bergdoktor" Hans Sigl und seine rechts neben ihm stehende Filmtochter Ronja Forcher lächeln vor dem Hintergrund des Wilden Kaiser von der Terrasse des Film-Hofes mit üppig bunten Blumenarrangements
Bond-Geheimnis gelüftet: Was wirklich hinter der berühmten 007 steckt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher
Vermächtnis der Reihe
The Fast and the Furious (2001)
Alle James-Bond-Darsteller im Ranking: Daniel Craig nur auf Platz 3
007 im Vergleich
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Ein Ball steht auf einem Podest.
Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!
Promi-Reality-Format
Drei Verräter in Kutten.
Zwischen Freiheitsversprechen und Spaltung: ARTE erzählt 250 Jahre USA
"America, who are you?"
America, who are you?
Stubbe ist zurück: ZDF zeigt einen Krimi über Mord und moderne Ausbeutung
"Stubbe – Ausgeliefert"
Stubbe - Ausgeliefert
Walter Sittler verabschiedet sich mit einem nachdenklichen Gotland-Krimi
"Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen"
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
Diese WM-Spiele laufen heute (23.6.) und in der Nacht im TV
TV-Übertragungsplan
Fußball-Weltmeisterschaft
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
"Mitten in der Nacht aufstehen": So erleben Ilski und Boecker ihren neuen Morgenjob
"Deutschland am Morgen"
Jörg Boecker und Sabrina Ilski
Jimmy Somerville: Sein Leben zwischen Pop-Erfolg, politischem Kampf und queerer Sichtbarkeit
65. Geburtstag
Jimmy Somerville
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
Western-Klassiker
"Zwölf Uhr mittags"