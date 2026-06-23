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"Der Kommissar und das Meer": ZDF wiederholt letzten Gotland-Fall mit Walter Sittler

"Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen"

Walter Sittler verabschiedet sich mit einem nachdenklichen Gotland-Krimi

23.06.2026, 06.00 Uhr
von Wilfried Geldner
Im letzten Fall von "Der Kommissar und das Meer" wird Kommissar Anders mit dem Tod seiner Ex-Frau konfrontiert und gerät selbst unter Verdacht. Ein spannender Krimi, der philosophische Fragen aufwirft und mit einem packenden Zweikampf zwischen Anders und einer neuen Kollegin fesselt.
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
Robert Anders (Walter Sittler, Mitte) freut sich für seinen Sohn Niklas (Sven Gielnik) und dessen Freundin Anette (Fanny Klefelt): Die beiden werden ein Kind bekommen!  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
Anna-Maja Haglund (Maria Alm Norell, links), Kommissar Robert Anders (Walter Sittler, Mitte) und das forensische Team sind auf dem Weg zum Fundort einer Leiche. Die stellt sich als Roberts Ex-Frau heraus.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
Die Gerichtsmedizinerin Ewa (Inger Nilsson) am Leichenfundort. Für Kommissar Anders war sie immer eine zuverlässige Kollegin.  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden

Es sind philosophische Fragen, die der Titel des nun wiederholten 29. und letzten Falls der ZDF-Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" (Drehbuch und Regie: Thomas Roth) aufwirft: "Woher kommen wir? Wohin gehen wir?" Geschenkt, dass sie ohne Antwort bleiben. Ohnehin wäre es besser gewesen, den berühmten Sokrates-Satz: "Ich weiß, dass ich nichts weiß" zu zitieren, der für sämtliche Kommissare gilt. Der aus Hamburg zugereiste Schweden-Kriminaler Robert Anders alias Walter Sittler hatte ihn jedenfalls eineinhalb Jahrzehnte im Gepäck. Er strahlte immer viel Gelassenheit aus und kam mit karger Nachdenklichkeit stets ans Ziel.

ZDF
Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen
Krimi

Genau das wurde ihm in seinem allerletzten Gotland-Fall (2021) so schwer wie wohl noch nie gemacht. Die Leiche, die man in einem Kiefernwäldchen findet, ist nämlich Roberts frühere Ehefrau Line. Er hatte sie vor zwei Monaten treffen sollen, doch sie kam nicht. Stattdessen lag da allerdings eine Leiche, und Anders hatte eine böse Ahnung ergriffen. Nun gerät er, nicht ganz zu Unrecht, unter größten Verdacht bei einer neuen Kollegin, die ihm zur Seite gestellt wurde. Er wittert die Wachablösung durch die Jüngere, ein Jahr vor seiner Pension.

Kommissar Anders: Der Zweikampf mit der neuen Ermittlerin prägt den Fall

Der Zweikampf mit der Neuen ist fraglos das Beste an dem Film aus dem Jahr 2021. Die von Maria Alm Norell kühl gespielte Widersacherin ist dem altgedienten Kommissar durchaus gewachsen. Ohne mit der Wimper zu zucken, spielt sie das Repertoire einer Karrieristin durch – von anfänglicher Verbindlichkeit bis zur frontalen Aggression. Sie will, sie muss Anders ja auch in die Schranken weisen, ihn vom Fall abziehen wegen Befangenheit.

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Der ermittelt jedoch undercover fleißig weiter, nicht zuletzt, um seine Unschuld zu beweisen. Er ist immer ein wenig schneller als die Widersacherin – ein kluger, wenn auch in die Jahre gekommener Mann. Die Neue, so viel sei verraten, wird sich bei Anders am Ende entschuldigen. Darüber hinaus gibt es viele rührende Abschiedsszenen. Ewa Svensson, die Rechtsmedizinerin (Inger Nilsson, einst Pippi Langstrumpf), lobt den tollen Kollegen noch einmal über den grünen Klee.

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Walter Sittler blieb Robert Anders auch nach dem Reihenwechsel treu

Schon ein Jahr nach dem Ende von "Der Kommissar und das Meer" ging die Reihe unter dem neuen Titel "Der Kommissar und der See" mit dem nun pensionierten Robert Anders (weiterhin gespielt von Walter Sittler) am Bodensee weiter. Vier Filme sind bislang erschienen. Den letzten, "Der Kommissar und der See – Das fremde Kind" zeigte das ZDF im November 2025. Ein fünfter Film unter dem Arbeitstitel "Der Kommissar und der See – Spätlese" ist bereits abgedreht.

Bei ZDF.de ist "Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen" bereits ab Dienstag, 16. Juni, abrufbar.

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Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen – Di. 23.06. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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