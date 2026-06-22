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"Nord Nord Mord" im TV: Neuer Fall zwischen Geisterhaus, Feuerwehr und alten Wunden

"Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus"

ZDF zeigt Sylt-Krimi mit Peter Heinrich Brix: Sievers ermittelt im mysteriösen Geisterhaus

22.06.2026, 07.00 Uhr
von Eric Leimann
In der neuen Episode von "Nord Nord Mord" ermittelt Sievers im mysteriösen Fall einer toten Schriftstellerin auf Sylt. Die Folge spielt mit klassischen Gruselklischees und bietet Spannung gepaart mit einem Augenzwinkern.
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk, link), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und ihr Chef Sievers (Peter Heinrich Brix, nicht im Bild) ermitteln im Krimi von 2024 rund um ein mysteriöses Geisterhaus. Der Sylt-Krimi spielt augenzwinkernd mit Gruselklischees.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Fallanalyse zur Backkartoffel: Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk, links), Sievers (Peter Heinrich Brix) und Ina Behrendsen (Julia Brendler) beraten sich. Eine Schriftstellerin wird tot im Reetdachhaus gefunden.   Fotoquelle: ZDF / Manju Sawhney
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Carl Sievers (Peter Heinrich Brix, links), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) fühlen sich unwohl in einem Haus, in dem eine Leiche gefunden wurde. Im Sylter Traditionsgebäude hört man Stimmen und Kacheln fallen wie von alleine die Wand hinunter.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Carl Sievers (Peter Heinrich Brix, recht) befragen Kjell Lassen (Lasse Myhr), den Leiter der Feuerwehr. Warum hatte er bei seiner Begehung des Gebäudes die Leiche nicht entdeckt?  Fotoquelle: ZDF / Manju Sawhney
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) haben eine Autopanne und Feuerwehr-Chef Bosse Iwersen (Thomas Niehaus) will helfen. Hinnerk findet das gar nicht gut, denn Bosse hat ein Auge auf Ina geworfen.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Kann es sein, dass es hier tatsächlich spukt? Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) und seine Kollegin Ina Behrendsen (Julia Brendler) untersuchen das Abrisshaus, in dem eine weibliche Leiche gefunden wurde.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) vertraut Kollegin Ina Behrendsen (Julia Brendler) ein Geheimnis aus seiner Kindheit an - an das ihn der aktuelle Fall erinnert.  Fotoquelle: ZDF / Manju Sawhney
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Radfahrer Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und seine Therapeutin/Freundin Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff) verbringen gerne Zeit miteinander.  Fotoquelle: ZDF / Manju Sawhney
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff) und Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) studieren das Fundament des Abrisshauses.  Fotoquelle: ZDF / Manju Sawhney

So ein Reetdachhaus einfach mal abfackeln zu können, davon träumt mancher bei der Sylter Feuerwehr. Nur selten bekommt sie Gelegenheit, die ebenso pittoresken wie teuren Hütten der deutschen Edel-Insel zu Trainings- und Schulungszwecken in eine Feuersbrunst zu verwandeln. In "Sievers und das Geisterhaus", eine Episode aus der immens erfolgreichen ZDF-Reihe "Nord Nord Mord" vom Dezember 2024, muss das Vorhaben der Brandlöscher aber erst mal gestoppt werden, als Feuerwehrchef Bosse Iwersen (Thomas Niehaus) bei einer letzten Begehung des Hauses eine relativ frische Frauenleiche entdeckt. Warum hat sie sein Kollege Kjell Lassen (Lasse Myhr), der den eigentlich finalen Rundgang machen sollte, davor nicht gesehen?

ZDF
Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus
Kriminalfilm • 22.06.2026 • 20:15 Uhr

Die Sylter Kommissare Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver K. Wnuk) stellen bald fest, dass es sich bei der Toten um die designierte neue Inselschreiberin Silke Kasper handelt. Die Sylterin war kurz nach dem Abitur nach Berlin gegangen und sollte nun in ihre Heimat zurückkehren. Hatte jemand etwas dagegen?

Verdächtiger Feuerwehrmann gerät ins Visier der Ermittler

Welche alten Wunden sind hier aufgebrochen? Und warum haben so viele, die sich im alten Reetdachhaus umtun, das Gefühl, als würde es hier spuken? Aus der Ferne scheint man Stimmen zu hören. Hin und wieder fallen einfach mal Kacheln wie durch Geisterhand von der Wand. Die Ermittlungen laufen in verschiedene Richtungen: Ramona Reuber (die am 8. Dezember 2024 verstorbene Lilly Forgách), Besitzerin des Hauses, will ihre Hütte möglichst bald wegen lukrativer Neubauprojekte brennen sehen.

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Schon einem anderen Mieter ihres Hauses war es zuvor schlecht ergangen. Und dann ist da noch der verdächtige Feuerwehrmann Kjell Lassen, der die offensichtlich herumliegende Leiche nicht fand. Hatte der verheiratete Mann eine Affäre mit dem Opfer? Seine Frau, Teeladenbesitzerin Gesche Lassen (Frida-Lovisa Hamann), schwört Stein und Bein, dass ihr Mann der beste Mensch von allen ist – und so etwas niemals getan hätte.

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Der neue "Nord Nord Mord"-Fall endet tragischer als erwartet

Mit Doppelbödigkeit und Ironie in Richtung bekannter Klischees muss man beim Sylt-Krimi immer rechnen, das gehört sozusagen zum Markenkern des Schmunzelkrimis. In diesem Fall wurde er geschrieben von Katja Töner, Regie führte Alex Schaad. Die Fans vom ZDF-Sylt-Krimi erhalten hier das, was sie erwarten: wortkarge Geheimniskrämerei von Einzelgänger Sievers, der sich aber auf rührende Weise immer mehr seiner Therapeutin und Freundin Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff) annähert.

Und natürlich hört auch das ewige Eifersuchts- und Potenzgehabe Feldmanns sowie das genervte Zurückgewiesenwerden durch seine in Liebesdingen ambivalente "Mitbewohnerin" Ina Behrendsen nicht auf. Trotz aller Leichtigkeit enthüllt der neue Fall gegen Ende eine durchaus tragische Geschichte. Immerhin: Die finalen Bilder des Miteinanders der Ermittler und ihrer Lieben lassen den Film auf einer hellen Note enden.

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Der letzte neue "Nord Nord Mord"-Krimi lief kurz vor Weihnachten 2025 in der Mediathek und erst im März 2026 linear: "Sievers und der letzte Tango" hieß diese Episode. Drei weitere Folgen sind bereits fertiggestellt und harren noch der Ausstrahlung: Es handelt sich dabei um "Sievers und der Gesang der Wale" (Folge 29), "Sievers und die Tote auf der Fähre" (Folge 30) sowie "Sievers und das perfekte Dinner" (Folge 31), wobei alle drei Titel noch als Arbeitstitel gelten.

Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus – Mo. 22.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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