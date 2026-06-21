"House of the Dragon" und die "verrückteste Episode der TV-Geschichte"

Das Warten hat ein Ende: Am 22. Juni 2026 kehrt die epische Fantasyserie "House of the Dragon" mit der dritten Staffel zurück – zeitgleich auf HBO Max, Sky und WOW. Was in der Buchvorlage "Der Tanz der Drachen" genannt wird, geht nun in seine ebenso heiße wie blutige Phase – und läutet in der Geschichte von Westeros den Beginn des Niedergangs des Hauses Targaryen ein.

Nachdem Prinz Daemon (Matt Smith) nach jeder Menge – für den Zuschauer bisweilen frustrierendem – Soul-Searching in Harrenhal seine Prioritäten sortiert und seine inneren Dämonen konfrontiert hat, scheint er nun bereit, sich ganz in den Dienst von Rhaenyras Sache zu stellen. Die aufgebaute Spannung entlädt sich: Showrunner Ryan Condal lässt keine Zweifel aufkommen, dass Staffel 3 direkt mit der klangvollen "Schlacht an der Gurgel" startet – einem monumentalen Seegefecht, bei dem mehrere Drachen gleichzeitig über dem Wasser aufeinandertreffen. Condal bezeichnete die Auftaktepisode als "arguably the craziest episode of television ever made", die womöglich verrückteste Serienfolge aller Zeiten, und zog Vergleiche zur Schlacht um Helms Klamm in "Der Herr der Ringe". Die Trailer untermauern diese Ansage mit brennenden Flotten, stürzenden Drachen und einem Ausmaß an Zerstörung, das selbst hartgesottenen "Game of Thrones"-Veteranen einen Anflug von Gänsehaut beschert.

Die Serie basiert auf George R. R. Martins "Fire & Blood" aus dem Jahr 2018 – einem fiktiven Geschichtsbuch aus Westeros, das über 300 Jahre Targaryen-Herrschaft nacherzählt. Den zweiten Teil "Blood & Fire" ist Martin seinen Fans allerdings auch immer noch schuldig. Der Autor hat bereits verlauten lassen, dass er die Fortsetzung der Chronik erst nach der Fertigstellung von "The Winds of Winter" schreiben will. Jenem sechsten Band von der "Game of Thrones"-Vorlage "Ein Lied von Eis und Feuer", auf den Fans nun seit über einem Jahrzehnt warten.

Was bisher geschah Wer den Anschluss verloren hat, hier die Kurzfassung: In Staffel 1 stirbt König Viserys, nachdem er jahrelang vergeblich versucht hat, seine Familie zusammenzuhalten. Sein Erbe sind ein vergiftetes Vermächtnis und zwei Frauen, die einst beste Freundinnen waren und nun erbitterte Feindinnen sind. Rhaenyra, Viserys älteste Tochter und designierte Thronfolgerin, steht Viserys' zweiter Ehefrau Alicent gegenüber, die unter dem Drängen ihres intriganten Vaters Otto Hohenturm ihren Sohn Aegon noch vor Viserys' Beisetzung auf den Thron hievt. Ein Verrat, der einen immer weitere Kreise ziehenden Erbfolgekrieg auslöst, während beide Seiten Verbündete sammeln und neue Drachenreiter rekrutieren.

Das "Who is Who" von Westeros Emma D'Arcy kehrt in Staffel drei selbstverständlich als Königin Rhaenyra Targaryen zurück. Gezeichnet von Verlust und Krieg, ist sie entschlossener denn je, ihren Anspruch auf den Eisernen Thron durchzusetzen. "Die Serie startet diesmal bei 60 Meilen pro Stunde", fasste D'Arcy die neue Gangart zusammen. "Wir sehen nun den blutigen Konflikt, der sich zwei Staffeln lang aufgebaut hat." Matt Smith gibt erneut Rhaenyras Onkel und Gatten, den zwiespältigen Prinzen Daemon, der zum entscheidenden Schlag gegen Königsmund ausholt. Weiterhin mit dabei ist auch Olivia Cooke, die als Alicent die Konsequenzen ihrer geheimen Verhandlungen mit Rhaenyra navigiert, während Ewan Mitchell als der einäugige Aemond auf seinem gewaltigen Drachen Vhagar zur vielleicht gefährlichsten Figur im gesamten Konflikt avanciert.

Neu im Ensemble sind in dieser Staffel unter anderem James Norton ("King and Conquerer") als Alicents streitbarer Cousin Ormund Hohenturm und "Sons of Anarchy"-Veteran Tommy Flanagan als Lord Roderick Dustin. Ebenfalls neu dabei: Barry Sloane ("The Sandman") als Ser Adrian Redfort und Dan Fogler, bekant als Jacob Kowalski aus den "Phantastische Tierwesen"-Filmen, als Ser Torrhen Manderly.

Das Spektakel beginnt ... und geht noch weiter Die dritte Staffel umfasst erneut acht Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden, das Finale steigt am 10. August. Die vierte und vermutlich letzte Staffel wurde bereits im November 2025 bestätigt. Ziel der Serienmacher ist es, den Targaryen-Bürgerkrieg aus "Fire & Blood" zu seinem verheerenden Höhepunkt zu führen. Für deutsche Fans markiert diese Staffel zugleich eine Premiere: Seit Januar 2026 ist HBO Max hierzulande verfügbar und macht Sky erstmals echte Konkurrenz als Heimat des "Game of Thrones"-Universums. Die Drachen fliegen wieder – und viele von ihnen zum letzten Mal.

Das anvisierte Ende ist jedoch kein Grund zu verzagen: Im April 2026 hat Warner Bros. offiziell bestätigt, dass die Targaryen-Saga auch die große Leinwand erobern soll. Unter dem Titel "Game of Thrones: Aegon's Conquest" ist derzeit ein Kinofilm in Entwicklung, der die Geschichte zu ihren Anfängen zurückführt. Zurück zum Eroberer Aegon I. Targaryen, dem Begründer der Dynastie. Mit seinen beiden Schwester-Gemahlinnen Visenya und Rhaenys sowie den letzten drei Drachen der Welt unterwarf er in einem feurigen Krieg die zerstrittenen Königreiche von Westeros. Er schmiedete den Eisernen Thron aus den Schwertern seiner besiegten Feinde und legte damit den Grundstein für alles, was in "Game of Thrones" und "House of the Dragon" folgen sollte.

Das Drehbuch stammt von Beau Willimon, dem Schöpfer von "House of Cards" und Autor der gefeierten "Star Wars"-Serie "Andor". Das Projekt wird als Epos im Stil von "Dune" beschrieben und dürfte die bislang größte und aufwendigste Adaption aus George R. R. Martins Universum werden.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels