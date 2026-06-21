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"House of the Dragon" und die "verrückteste Episode der TV-Geschichte"

Targaryen-Dynastie

"House of the Dragon": Die verrückteste Episode aller Zeiten?

21.06.2026, 15.23 Uhr
von Kristin Lenk
Die dritte Staffel von "House of the Dragon" verspricht die bisher spektakulärsten Episoden der Serie. Mit epischen Schlachten, neuen Charakteren und dramatischen Wendungen kehrt die Geschichte von Westeros zurück.
House of the Dragon
Daemon (Matt Smith) sieht Rhaenyra (Emma D'Arcy) jetzt mit anderen Augen.  Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon, Staffel 3, 22. Juni, WOW & HBO Max
Rhaenyra (Emma D'Arcy) kämpft um ihren Thron, doch der Preis ist hoch.   Fotoquelle: Home Box Office
 
House of the Dragon Season 3
Der britische Star James Norton schlüpft in die Rolle des Ormund Hightower.  Fotoquelle: HBO MAX
"House of the Dragon" Staffel 3
Matt Smith ist auch in der dritten Staffel von "House of the Dragon" als Daemon Targaryen zu sehen. Die neue Staffel startet ab dem 22. Juni bei Sky, WOW und HBO Max.  Fotoquelle: HBO Max
House of the Dragon Season 3
Corlys Velarion (Steve Toussaint) kämpft bei der Schlacht an der Gurgel.  Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Alicents Bruder Ormund Hightower (James Norton) zieht ins Feld.   Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) ämpft um ihr Geburtsrecht: den Eisernen Thron von Westeros.   Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Corlys Velarion (Steve Toussaint) ist auch bekannt als die Seeschlange.  Fotoquelle: HBO
House of the Dragon Season 3
Nach dem "Unfall" seines Bruders hat Alicents Sohn Aemond (Ewan Mitchell) den Thron bestiegen.  Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Was außer Daemon keiner ahnt: Rhaenyra (Emma D'Arcy) hütet ein Geheimnis, dass nur vom König an den wahren Thronfolger weitergegeben wird.   Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Die Drachen der Tagaryen werden im Krueg zur ultimativen Waffe.  Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon
Daemon Targaryen (Matt Smith) und Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) wappnen sich für neue Kämpfe.  Fotoquelle: 2024 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved
House of the Dragon Season 3
Rhaenyra (Emma D'Arcy) wird klar, wie viele Opfer sie bringen muss.   Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Alicent (Olivia Cooke) muss sich fragen, ob ihre Entscheidungen im Kampf um dem Eisernen Thron den Preis wert sind.   Fotoquelle: HBo MAX
 
House of the Dragon
Eine Erinnerung an glückliche Tage: Rhaenyras Vater König Viserys I. Targaryen (Paddy Considine) und Königin Aemma Arryn (Sian Brooke) kurz vor dem Moment, der die Saat für den späteren Krieg pflanzte.   Fotoquelle: 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. / Ollie Upton
House of the Dragon Season 3
Baela (Bethany Antonia) ist auf einer gefährlichen Suche.   Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Der nach einem schreckliche Unfall entstellte Aegon II. (Tom Glynn-Carney) auf der Flucht.  Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) ahnt, dass ihm noicht nur Rhaenyra nach dem Leben trachtet.  Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Am Ziel? Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) hält endlich die Krone ihres Vaters in den Händen.   Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon Season 3
Königinwitwe und -Mutter Alicent (Olivia Cooke)fürchtet um das Überleben ihrer Kinder und Enkel.  Fotoquelle: HBO MAX
House of the Dragon - Staffel 3
Rhaenyras Drache Syrax ist nach einer valyrischen Göttin benannt und ein einschüchterndes Biest.   Fotoquelle: HBO / Sky WOW
"House Of The Dragon"
Prinz Daemon (Matt Smith) hat blutige Pläne für Alicent und ihre Unterstützer.   Fotoquelle: 2023 Home Box Office

Das Warten hat ein Ende: Am 22. Juni 2026 kehrt die epische Fantasyserie "House of the Dragon" mit der dritten Staffel zurück – zeitgleich auf HBO Max, Sky und WOW. Was in der Buchvorlage "Der Tanz der Drachen" genannt wird, geht nun in seine ebenso heiße wie blutige Phase – und läutet in der Geschichte von Westeros den Beginn des Niedergangs des Hauses Targaryen ein.

Nachdem Prinz Daemon (Matt Smith) nach jeder Menge – für den Zuschauer bisweilen frustrierendem – Soul-Searching in Harrenhal seine Prioritäten sortiert und seine inneren Dämonen konfrontiert hat, scheint er nun bereit, sich ganz in den Dienst von Rhaenyras Sache zu stellen. Die aufgebaute Spannung entlädt sich: Showrunner Ryan Condal lässt keine Zweifel aufkommen, dass Staffel 3 direkt mit der klangvollen "Schlacht an der Gurgel" startet – einem monumentalen Seegefecht, bei dem mehrere Drachen gleichzeitig über dem Wasser aufeinandertreffen. Condal bezeichnete die Auftaktepisode als "arguably the craziest episode of television ever made", die womöglich verrückteste Serienfolge aller Zeiten, und zog Vergleiche zur Schlacht um Helms Klamm in "Der Herr der Ringe". Die Trailer untermauern diese Ansage mit brennenden Flotten, stürzenden Drachen und einem Ausmaß an Zerstörung, das selbst hartgesottenen "Game of Thrones"-Veteranen einen Anflug von Gänsehaut beschert.

Die Serie basiert auf George R. R. Martins "Fire & Blood" aus dem Jahr 2018 – einem fiktiven Geschichtsbuch aus Westeros, das über 300 Jahre Targaryen-Herrschaft nacherzählt. Den zweiten Teil "Blood & Fire" ist Martin seinen Fans allerdings auch immer noch schuldig. Der Autor hat bereits verlauten lassen, dass er die Fortsetzung der Chronik erst nach der Fertigstellung von "The Winds of Winter" schreiben will. Jenem sechsten Band von der "Game of Thrones"-Vorlage "Ein Lied von Eis und Feuer", auf den Fans nun seit über einem Jahrzehnt warten.

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Was bisher geschah

Wer den Anschluss verloren hat, hier die Kurzfassung: In Staffel 1 stirbt König Viserys, nachdem er jahrelang vergeblich versucht hat, seine Familie zusammenzuhalten. Sein Erbe sind ein vergiftetes Vermächtnis und zwei Frauen, die einst beste Freundinnen waren und nun erbitterte Feindinnen sind. Rhaenyra, Viserys älteste Tochter und designierte Thronfolgerin, steht Viserys' zweiter Ehefrau Alicent gegenüber, die unter dem Drängen ihres intriganten Vaters Otto Hohenturm ihren Sohn Aegon noch vor Viserys' Beisetzung auf den Thron hievt. Ein Verrat, der einen immer weitere Kreise ziehenden Erbfolgekrieg auslöst, während beide Seiten Verbündete sammeln und neue Drachenreiter rekrutieren.

Das "Who is Who" von Westeros

Emma D'Arcy kehrt in Staffel drei selbstverständlich als Königin Rhaenyra Targaryen zurück. Gezeichnet von Verlust und Krieg, ist sie entschlossener denn je, ihren Anspruch auf den Eisernen Thron durchzusetzen. "Die Serie startet diesmal bei 60 Meilen pro Stunde", fasste D'Arcy die neue Gangart zusammen. "Wir sehen nun den blutigen Konflikt, der sich zwei Staffeln lang aufgebaut hat." Matt Smith gibt erneut Rhaenyras Onkel und Gatten, den zwiespältigen Prinzen Daemon, der zum entscheidenden Schlag gegen Königsmund ausholt. Weiterhin mit dabei ist auch Olivia Cooke, die als Alicent die Konsequenzen ihrer geheimen Verhandlungen mit Rhaenyra navigiert, während Ewan Mitchell als der einäugige Aemond auf seinem gewaltigen Drachen Vhagar zur vielleicht gefährlichsten Figur im gesamten Konflikt avanciert.

Neu im Ensemble sind in dieser Staffel unter anderem James Norton ("King and Conquerer") als Alicents streitbarer Cousin Ormund Hohenturm und "Sons of Anarchy"-Veteran Tommy Flanagan als Lord Roderick Dustin. Ebenfalls neu dabei: Barry Sloane ("The Sandman") als Ser Adrian Redfort und Dan Fogler, bekant als Jacob Kowalski aus den "Phantastische Tierwesen"-Filmen, als Ser Torrhen Manderly.

Das Spektakel beginnt ... und geht noch weiter

Die dritte Staffel umfasst erneut acht Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden, das Finale steigt am 10. August. Die vierte und vermutlich letzte Staffel wurde bereits im November 2025 bestätigt. Ziel der Serienmacher ist es, den Targaryen-Bürgerkrieg aus "Fire & Blood" zu seinem verheerenden Höhepunkt zu führen. Für deutsche Fans markiert diese Staffel zugleich eine Premiere: Seit Januar 2026 ist HBO Max hierzulande verfügbar und macht Sky erstmals echte Konkurrenz als Heimat des "Game of Thrones"-Universums. Die Drachen fliegen wieder – und viele von ihnen zum letzten Mal.

Das anvisierte Ende ist jedoch kein Grund zu verzagen: Im April 2026 hat Warner Bros. offiziell bestätigt, dass die Targaryen-Saga auch die große Leinwand erobern soll. Unter dem Titel "Game of Thrones: Aegon's Conquest" ist derzeit ein Kinofilm in Entwicklung, der die Geschichte zu ihren Anfängen zurückführt. Zurück zum Eroberer Aegon I. Targaryen, dem Begründer der Dynastie. Mit seinen beiden Schwester-Gemahlinnen Visenya und Rhaenys sowie den letzten drei Drachen der Welt unterwarf er in einem feurigen Krieg die zerstrittenen Königreiche von Westeros. Er schmiedete den Eisernen Thron aus den Schwertern seiner besiegten Feinde und legte damit den Grundstein für alles, was in "Game of Thrones" und "House of the Dragon" folgen sollte.

Das Drehbuch stammt von Beau Willimon, dem Schöpfer von "House of Cards" und Autor der gefeierten "Star Wars"-Serie "Andor". Das Projekt wird als Epos im Stil von "Dune" beschrieben und dürfte die bislang größte und aufwendigste Adaption aus George R. R. Martins Universum werden.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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