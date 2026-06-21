Fußball-WM 2026
Diese WM-Spiele laufen heute (21.6.) und in der Nacht im TV
21.06.2026, 05.00 Uhr
Spanien blamierte sich an WM-Spieltag 1 beim 0:0 gegen Cap Verde. Kommt der spät eingewechselte Superstar Lamine Yamal gegen Saudi Arabien früher zum Einsatz? Fotoquelle: 2026 Getty Images/Florencia Tan Jun
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Sonntag, 21. Juni, und in der Nacht zum Montag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe F Tunesien – Japan, Anstoß: 21.6., 6.00 Uhr. Estadio BBVA (Monterrey). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe H Spanien – Saudi-Arabien, Anstoß: 21.6., 18.00 Uhr. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe G Belgien – Iran, Anstoß: 21.6., 21.00 Uhr. SoFi Stadium (Los Angeles). ZDF und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe H Uruguay – Kap Verde, Anstoß: 22.6., 0.00 Uhr. Hard Rock Stadium (Miami). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe G Neuseeland – Ägypten, Anstoß: 22.6., 3.00 Uhr. BC Place Stadium (Vancouver). Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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